Сводка с фронта: Киев отказался ехать на переговоры с США и РФ, армия России начала мощное наступление у Курахово

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: eng.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские военные

Представляем сводку на воскресенье, 16 февраля.

Освобождение Донбасса

Российские войска начали мощное наступление, разрезая мешок у Курахово. Армия РФ значительно активизировалась — количество штурмов увеличилось в 2,5 раза. За сутки произошло 250 боёв. Самая большая активность на Покровском участке, сообщает к ночи украинский Генштаб.

Плохая погода сыграла русским на руку, жалуются боевики.

"15 февраля русские проводили штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклы", — отмечает украинский портал DS, сообщая также, что с самого утра техника ВС РФ начала накаты на эти населённики.

Пехота российской армии рассредоточилась на южном фланге Константинополя, а также у лесополки. Одна ББМ прорвалась через село и выехала на трассу на Богатырь, где произвела высадку пехоты.

ВСУ пытаются выбить русских бойцов из Константинополя, не дав им закрепиться, но армия РФ держится.

Накат на Улаклы был меньше силами, но тут атака была более результативна. На данный момент штурмовики РФ рассредоточились на восточном фланге посёлка и закрепляются.

Этот манёвр серьёзно затрудняет жизнь, подразделениям ВСУ, расположенным восточнее.

Также накануне тут было освобождено село Зелёновка.

Курская область

За сутки бойцы группировки войск "Север" продолжили освобождение Курского приграничья. Десант "Бесстрашных" продолжали вести бои в Свердликово. А позже поступила информация, что посёлок Свердликово на данный момент полностью освобождён силами десантников 106-й дивизии ВДВ армии России.

"Северяне" за сутки также выбили врага из нескольких опорников. В окрестностях населённого пункта Гуево "Бесстрашные" сломили упорное сопротивление ВСУ и продвинулись на южном направлении, перерезав логистику группировке боевиков в Судже.

Ракетчики армии России продолжают наносить удары по скоплению личного состава бандеровцев в приграничье Сумской области Украины. В этот раз потери врага превысили 60 военнослужащих ВСУ. Тем не менее главком Александр Сырский продолжает наращивать живую силу на оккупированной территории, перебросив ночью под Суджу 50 боевиков.

Командование группировки армии Украины продолжает гнать в мясные штурмы своих солдат. В окрестностях освобождённого Свердликово бывшие заключённые, входящие в армию ВСУ, при поддержке тяжёлой техники контратаковали несколько раз. Все атаки врага отбиты, военная техника и личный состав противника уничтожены. Безуспешная атака неонацистов проведена и под Гуево — после комплексного огнивого поражения все националисты уничтожены. Общее продвижение группировки "Север" в Курском приграничье — более 900 м.

Переговоры с США

Команда Дональда Трампа направляется в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине. Об этом сообщает Politico

Чиновники администрации президента США будут беседовать с российскими и украинскими переговорщиками.

"Сейчас нет планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам", — отмечает издание.

Тем не менее, офис президента Украины подтвердил слова Владимира Зеленского, что украинские представители не собираются ехать в Саудовскую Аравию.

"На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать", — заявил советник ОПУ Михаил Подоляк.

Уточнения

Свердликово — село в Суджанском районе Курской области России. Административный центр Свердликовского сельсовета.



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