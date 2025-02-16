Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе

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Российская армия охватывает город Часов Яр с юга.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Сообщается, что российская группировка продвинулась в районе посёлка Ступочки и уже бойцы РФ вышли на его окраины.

Сам населённый пункт находится у трассы, ведущей к другому важному узлу украинской обороны — Константиновке.

Да, Часов Яр сегодня становится одной из основных точек напряжённости на Донецком направлении. Город, расположен на возвышенности, а значит, отсюда открываются возможности для оперативного контроля над путями снабжения ВСУ и дальнейшего движения вперёд.

Истощая врага

Российская армия тут ведёт постоянное давление, формируя различные тактические сценарии, а националисты вынуждены перераспределять резерв, при этом ослабляя другие участки фронта.

Анализ структуры боёв показывает, что наступление российских войск на Часов Яр развивается по "сценарию истощения". Российские удары по позициям бандеровцев носят характер выверенного воздействия, которое направлено не только на разрушение фортификации, но и на деморализацию живой силы ВСУ.

Преимущество в беспилотниках и артиллерии, особенно FPV-боеприпасах, рождает ситуацию, при которой подразделения армии Украины теряют какую-либо мобильность. А подавление российской армией точечных и спонтанных узлов сопротивления гарнизона неонацистов в селе Ступочки и на подступах к Часову Яру создает благоприятную среду для оперативного окружения боевиков.

По информации, значительное скопление личного состава ВСУ и тяжёлой бронетехники в данном районе указывает на осознание критической важности этих позиций. И, следовательно, их удержании.

Военные эксперты отмечают, что смещение акцентов обороны на город подразумевает вынужденную корректировку всей стратегии Генштаба ВСУ. Удержание этого рубежа требует огромного расхода человеческого ресурса и боеприпасов. В условиях дефицита вооружения и "мобилизантов" это уже переросло в весьма неприятную долгосрочную проблему.

Головная боль Генштаба ВСУ

Анализ по фактам уже показал основные тенденции. Во-первых, перманентное нарастание превосходства (во всём) российских сил на линии боевого соприкосновения. Во-вторых, сокращение манёвренного украинского потенциала, которое связано с постоянными ударами по инфраструктуре в тылу Украины, включая ликвидацию складов в Дружковке и Константиновке. И в-третьих, падение эффективности ротации подразделений противника, которое вызвано острой нехваткой подготовленных солдат-резервистов.

По прогнозам многих западных военных аналитиков, если российская армия сможет закрепиться в населённом пункте Часов Яр, то это создаст предпосылку для серьёзного ухудшения украинских позиций в центре Донецкой области. Раньше такую же ситуацию можно было наблюдать в Артёмовске. Именно тогда последовательное разрушение логистики и смогло привести к коллапсу обороны ВСУ. Сегодня командование армии Украины сталкивается с той же угрозой. Правда, теперь общее истощение сил у них намного серьёзней.

Вывод

К бабке не ходи — боевые действия за город Часов Яр — это не просто тактические бои, а часть продуманного процесса изменения фронта со стороны российской армии. Методичное разрушение укреплений ВСУ массированными ударами и постоянное давление вынуждают украинское командование работать в изматывающем режиме срочного реагирования. Это лишает их пространства для какого-либо манёвра, что однажды обрушит всю оборонительную систему ВСУ на востоке...

Часов Яр – это господствующая высота. Его потеря для укронацистов грозит обвалом