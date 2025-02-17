Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт?

На только что прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь альянса НАТО Марк Рютте сказал, что странам-членам военного блока придётся весьма повысить свои военные расходы.

Фото: flickr.com by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нато

Первоначальная цифра в 3 процента от ВВП — это уже новая отправная точка и отнюдь не предел. На первый взгляд может показаться, что дело тут в геополитике. Но не надо торопиться.

Русская угроза?

По официальной версии, разумеется, всё будет упираться в сдерживание российской агрессии и демонстрации решимости альянса. Ну а насчёт российской угрозы — это уже известный, эмоционально заряженный кейс, который даёт возможность легко объяснить обывателю увеличение военных расходов. И, конечно, консолидировать страны члены НАТО, собрав их "вокруг костра" военного противостояния России.

А какие же поистине факторы толкают вверх военные расходы в Евросоюзе? Давайте разбираться.

Причины

Ну во-первых, инфляция и подорожание абсолютно всех и видов товаров и производства. Ясно, что оборонный комплекс Европы не изолирован от экономики. А рост цен на сырьё, технологии, а главное, энергоносители — всё это автоматом поднимает ценник на военную технику, содержание военнослужащих и производство боеприпасов. Получается, чтобы поддерживать армию "на уровне", необходимо тратить в несколько раз больше, чем 10-15 лет назад. Правда, даже из деньгами это делать трудно без дешёвых ресурсов, и напомню, без энергоносителей.

Во-вторых, это технологическая гонка. Ведь нынешняя война — это война прежде всего технологий. И чтобы не отстать от потенциального противника, Европе необходимы инвестиции в новые исследования, разработки и модернизацию оружия. Разумеется, это требует колоссальных вложений. И как показала спецоперация на Украине, на Западе с инвестицией в военную науку серьёзные проблемы, пишет Telegram-канал "Военная хроника".

В-третьих, необходимо поддерживать боеготовность. Вооружённые силы, которые не проводят учений, не обновляют технику, очень быстро теряют боеспособность. А для некоторых членов НАТО, как-то: Дания, ФРГ, Португалия, Румынии и т. п., такой вопрос стоит очень остро. Выделяется здесь, пожалуй, лишь Польша. Но они в последнее время одни из первых в Европе смекнули, что за свою агрессивную политику они могут попасть под раздачу какого-нибудь технологические сильного государства рано или поздно. Поэтому они начали инвестировать в вооружённые силы.

В-четвёртых, члены НАТО имеют разное наследие в сфере вооружений. Даже более богатые государства, типа Германии, не могут быстро перевооружиться на новейшие образцы. При этом не решена проблема совместимости техники разных лет выпуска. Опыт конфликта на Украине показал, что взаимозаменяемость затруднена даже в пределах одной страны. А здесь речь идёт о международном сотрудничестве. Закупая оружие за рубежом, члены НАТО нередко вносят свои требования для адаптации техники под собственные условия эксплуатации.

Вот пример. Артиллерийские 155 мм снаряды производства Германии оказались несовместимыми с гаубицами М777 американского производства того же калибра и наоборот. А боеснаряды для САУ FH-70 (Италия) не подходят к CAESAR (Франция). Артиллерии, а также бронетехники это тоже касается на "все 100".

Вывод

К бабке не ходи, что НАТО столкнётся с серьёзными проблемами военного перехода. Пребывание в информационном пузыре за 10 лет успокоили альянс. В итоге производства и структуры армий на данный момент не готовы к военным конфликтом с такой страной, как Россия. Однако в этом есть и негативная сторона. Если денег у Евросоюза хватит, они начнут над этим работать…