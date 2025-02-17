В США раскрыли данные о военных учениях F-22 Raptor

4:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Первый авиаполк истребителей ВВС США проводит крупнейшие учения F-22 Raptor, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О будущем самолета на службе у ВВС США авторы размышляют в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-22 Raptor

Военно-воздушные силы США провели самую масштабную в истории демонстрацию истребителей пятого поколения F-22 Raptor на взлетно-посадочной полосе: 24 истребителя из 1-го истребительного авиаполка провели учения Elephant Walk вместе с шестью учебно-тренировочными самолетами T-38 Talon.

Эти учения продемонстрировали способность авиакрыла быстро мобилизовывать силы в условиях повышенного напряжения, заявили военные.

На демонстрацию силы было задействовано 13 процентов всего парка F-22 из 185 самолетов, хотя только примерно две трети парка имеют боевую функцию, а в остальном используется устаревшее программное обеспечение, которое считается непригодным для фронтовых операций и используется только для тренировок.

Elephant Walk особенно сложны для F-22, поскольку его потребности в техническом обслуживании и эксплуатационные расходы намного превышают требования программы, что привело к очень низкому уровню готовности — около 52 процентов. Эти показатели, безусловно, самые низкие в Военно-воздушных силах, поскольку даже истребители F-15C/D, построенные в 1980-х годах, оказались намного проще в обслуживании.

С учетом того, что показатели готовности и ремонтопригодности, как ожидалось, будут только ухудшаться по мере старения истребителей, эти недостатки были сочтены ключевым фактором при принятии решения о сокращении производства F-22 более чем на 75 процентов, а приказы о прекращении производства были отданы в 2009 году, менее чем через четыре года после поступления самолета на вооружение.

В мае 2021 года Военно-воздушные силы подтвердили, что F-22 не входит в их планы на будущее в отношении парка истребителей, и самолет, предназначенный для досрочного вывода из эксплуатации, несмотря на то, что истребители F-15 и F-16 времен холодной войны, для замены которых он был разработан, остаются на вооружении и продолжают производиться.

Усилия Военно-воздушных сил по выводу из эксплуатации F-22, срок службы которых истек лишь частично, при одновременном продолжении инвестиций в закупку новых F-15 — непосредственного предшественника Raptor, конструкция которого на 30 лет старше, — стали самым ярким показателем того, что F-22 программа была далека от успеха.

Несмотря на то, что F-22 был разработан как высокоэффективный истребитель для завоевания превосходства в воздухе, все более устаревающая авионика ставит его в невыгодное положение по сравнению с его более легким аналогом F-35, который сегодня находится в производстве.

Raptor также считается наименее универсальным истребителем из всех, поступивших на вооружение с начала века, в первую очередь из-за ограниченности его бортового радиоэлектронного оборудования и полного отсутствия ракет класса "воздух-поверхность", что серьезно ограничивает его применение в любых целях, кроме боя класса "воздух-воздух".

Будущее парка истребителей остается все более неопределенным, хотя высказывались предположения, что трудности, с которыми столкнулись ВВС при финансировании разработки истребителя превосходства в воздухе шестого поколения в рамках программы NGAD, могут привести к увеличению инвестиций в модернизацию парка F-22, чтобы частично устранить проблемы устаревания.