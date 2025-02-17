Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области

3:52
Силовые структуры » Военные новости

С ликвидацией кураховского кармана у Константинополя ВС РФ широким фронтом выходят на границу ДНР и Днепропетровской области.

Карта наступления ВС РФ на Днепропетровскую область
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Карта наступления ВС РФ на Днепропетровскую область

После взятия Улаклы судьба кураховского кармана решена

ВС РФ два дня назад прорвались в районе Зеленовки и вчера заняли село Улаклы — к западу от Курахова, зачистив окружённую группировку ВСУ от Улаклы до Дачного. Следующая цель — село Константинополь, расположенное также на реке Волчья и на трассе на Запорожье. Одновременно севернее через реку Волчья — от Андреевки, ВС РФ начали движение на север навстречу покровской группировке, недавно взявшей сёла Запорожье и Серебряное. Эти населённые пункты, а также Преображенка и Орехово — последние крупные опорники ВСУ на новопавловском направлении к Днепропетровской области, до границы которой осталось около 2,5 км.

При этом наступление ВСУ на Песчаное — во фланг российским частям на этом направлении — отбито.

После взятия Константинополя спрямление фронта по линии Андреевка — Разлив позволит вывести в стратегический резерв части ВС РФ, которые бились на кураховском направлении, и которые после доукомплектования и перегруппировки способны сильно укрепить один из участков фронта.

От Великой Новосёлки ВС РФ также движутся к Днепропетровску

Одновременно уже неделю как возобновлены действия в районе Великой Новосёлки в направлении на север и северо-запад на Бурлацкое и Днепроэнергию, отбрасывая ВСУ также к границе Днепропетровской области. За Бурлацким — если смотреть по карте — на расстоянии 20 км нет населённых пунктов вплоть до линии Искра-Зелёный Гай. Бурлацкое уже взято в полуобхват после прорывов российских бойцов в Новосёлку и Новоочеретоватое.

Украинцы жалуются, что русские работают одинаковой тактикой — "впереди колонны идёт танк, скорее всего, увешанный РЭБами, а десант высаживается в тыл смежного подразделения", после чего техника уезжает, а десант закрепляется.

Перенос боевых действий в Днепропетровскую область важен не только с политической, но и с военной точки зрения. Украинские войска не успели там оборудовать полноценные укрепления и есть возможность зайти в область, где расположены одни из крупнейших в мире марганцевых месторождений и развивать наступление на юг. Одновременно обеспечивается правый фланг наступлению ВС РФ на город Запорожье от Великой Новосёлки.

Безусловно, до Днепропетровска и Запорожья предстоит ещё долгий путь в 140 и 120 километров соответственно. Но потеря этих городов фактически "разорвёт" логистику ВСУ и позволит наступать на Одессу.

Тактика давления на ВСУ приносит результаты

Направления давления ВС РФ на противника постоянно варьируются, что не даёт ВСУ возможности прийти в себя. После освобождения Дзержинска и скорого — Часова Яра — откроется путь в северную часть ДНР (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Святогорск). МО РФ официально сообщило сегодня, что ВС РФ освободили поселок Фигалевка в Харьковской области.

То есть увеличивается плацдарм на западном берегу Оскола в районе Двуречной, Новомлынска и Западного. Взята под контроль переправа через реку, что обеспечивает бесперебойное снабжение боеприпасами и подвоз резервов. Это ставит для ВСУ под угрозу удержание Купянска, а затем и Харькова.

Уточнения

Днепропетро́вская о́бласть  — область в юго-восточной части Украины. Расположена в среднем течении Днепра. Административный центр и крупнейший город — Днепр, другие крупные города — Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград, Самарь, Марганец, Жёлтые Воды, Покров, Синельниково, Терновка, Вольногорск, Подгородное, Верхнеднепровск, Апостолово, Зеленодольск.

Ку́пянск (укр. Ку́п'янськ) — город в Харьковской области Украины, административный центр Купянского района и Купянской городской общины. Крупный железнодорожный узел на востоке страны.

Крамато́рск (укр. Крамато́рськ) — город в Донецкой области Украины, административный центр Краматорского района и Краматорской городской общины. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы марганец запорожье константинополь
Обсудить
Новости Все >
Неожиданные минусы моющего пылесоса, о которых вам никто не скажет
Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков
Бабушка отказалась от таблеток и начала пить этот чай — результат поразил всех
Если собака постоянно роняет миску, это не случайность — разберёмся, в чём дело
Этот способ разморозки творога удивил меня — он сохраняет структуру идеально
Пыль – главный пассажир вашего авто: избавляемся от него раз и навсегда
Неочевидные риски: как привычки и повседневные действия могут привести к раку
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Легкий способ скорректировать лицо с помощью румян
Что будет со ставками: эксперт прогнозирует изменения
Сейчас читают
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Еда и рецепты
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта Аудио 
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Авто
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт? Дмитрий Плотников
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Неожиданные минусы моющего пылесоса, о которых вам никто не скажет
Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков
Бабушка отказалась от таблеток и начала пить этот чай — результат поразил всех
ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области
Если собака постоянно роняет миску, это не случайность — разберёмся, в чём дело
Этот способ разморозки творога удивил меня — он сохраняет структуру идеально
Пыль – главный пассажир вашего авто: избавляемся от него раз и навсегда
Неочевидные риски: как привычки и повседневные действия могут привести к раку
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Легкий способ скорректировать лицо с помощью румян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.