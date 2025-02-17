ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области

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С ликвидацией кураховского кармана у Константинополя ВС РФ широким фронтом выходят на границу ДНР и Днепропетровской области.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Карта наступления ВС РФ на Днепропетровскую область

После взятия Улаклы судьба кураховского кармана решена

ВС РФ два дня назад прорвались в районе Зеленовки и вчера заняли село Улаклы — к западу от Курахова, зачистив окружённую группировку ВСУ от Улаклы до Дачного. Следующая цель — село Константинополь, расположенное также на реке Волчья и на трассе на Запорожье. Одновременно севернее через реку Волчья — от Андреевки, ВС РФ начали движение на север навстречу покровской группировке, недавно взявшей сёла Запорожье и Серебряное. Эти населённые пункты, а также Преображенка и Орехово — последние крупные опорники ВСУ на новопавловском направлении к Днепропетровской области, до границы которой осталось около 2,5 км.

При этом наступление ВСУ на Песчаное — во фланг российским частям на этом направлении — отбито.

После взятия Константинополя спрямление фронта по линии Андреевка — Разлив позволит вывести в стратегический резерв части ВС РФ, которые бились на кураховском направлении, и которые после доукомплектования и перегруппировки способны сильно укрепить один из участков фронта.

От Великой Новосёлки ВС РФ также движутся к Днепропетровску

Одновременно уже неделю как возобновлены действия в районе Великой Новосёлки в направлении на север и северо-запад на Бурлацкое и Днепроэнергию, отбрасывая ВСУ также к границе Днепропетровской области. За Бурлацким — если смотреть по карте — на расстоянии 20 км нет населённых пунктов вплоть до линии Искра-Зелёный Гай. Бурлацкое уже взято в полуобхват после прорывов российских бойцов в Новосёлку и Новоочеретоватое.

Украинцы жалуются, что русские работают одинаковой тактикой — "впереди колонны идёт танк, скорее всего, увешанный РЭБами, а десант высаживается в тыл смежного подразделения", после чего техника уезжает, а десант закрепляется.

Перенос боевых действий в Днепропетровскую область важен не только с политической, но и с военной точки зрения. Украинские войска не успели там оборудовать полноценные укрепления и есть возможность зайти в область, где расположены одни из крупнейших в мире марганцевых месторождений и развивать наступление на юг. Одновременно обеспечивается правый фланг наступлению ВС РФ на город Запорожье от Великой Новосёлки.

Безусловно, до Днепропетровска и Запорожья предстоит ещё долгий путь в 140 и 120 километров соответственно. Но потеря этих городов фактически "разорвёт" логистику ВСУ и позволит наступать на Одессу.

Тактика давления на ВСУ приносит результаты

Направления давления ВС РФ на противника постоянно варьируются, что не даёт ВСУ возможности прийти в себя. После освобождения Дзержинска и скорого — Часова Яра — откроется путь в северную часть ДНР (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Святогорск). МО РФ официально сообщило сегодня, что ВС РФ освободили поселок Фигалевка в Харьковской области.

То есть увеличивается плацдарм на западном берегу Оскола в районе Двуречной, Новомлынска и Западного. Взята под контроль переправа через реку, что обеспечивает бесперебойное снабжение боеприпасами и подвоз резервов. Это ставит для ВСУ под угрозу удержание Купянска, а затем и Харькова.

Уточнения

Днепропетро́вская о́бласть — область в юго-восточной части Украины. Расположена в среднем течении Днепра. Административный центр и крупнейший город — Днепр, другие крупные города — Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград, Самарь, Марганец, Жёлтые Воды, Покров, Синельниково, Терновка, Вольногорск, Подгородное, Верхнеднепровск, Апостолово, Зеленодольск.



Ку́пянск (укр. Ку́п'янськ) — город в Харьковской области Украины, административный центр Купянского района и Купянской городской общины. Крупный железнодорожный узел на востоке страны.



Крамато́рск (укр. Крамато́рськ) — город в Донецкой области Украины, административный центр Краматорского района и Краматорской городской общины.

