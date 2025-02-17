ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники

Бойцы ВДВ армии России в Курской области уничтожили две норвежские установки противовоздушной обороны NASAMS.
По информации, в очередной раз российские войска эффективно применили беспилотники.
NASAMS — норвежско-американская ЗРК — зенитно-ракетная система.
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — это мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный норвежской компанией Kongsberg совместно с американской Raytheon. Он используется для защиты важных объектов, военных баз и городов от крылатых ракет, самолётов, вертолётов и беспилотников.
1. Радиолокаторы (РЛС)
2. Пусковые установки
3. Командный пункт (FDC — Fire Distribution Center)
4. Ракеты
NASAMS. Дальность — 25-50 км. Высота поражения — 15-21 км, Основные ракеты AIM-120, AIM-9X. Тип целей — самолёты, БПЛА, ракеты.
IRIS-T SLM (Германия). Дальность — 40 км, Высота поражения — 20 км, Основные ракеты — IRIS-T. Тип целей — самолёты, БПЛА.
SAMP/T (Франция/Италия). Дальность — 100 км, Высота поражения — 25 км, Основные ракеты — Aster-30. Тип целей — баллистические ракеты.
Бук-M3 (Россия). Дальность — 70 км, Высота поражения — 35 км, Основные ракеты — 9M317M. Тип целей — самолёты, ракеты.
Patriot PAC-3 (США). Дальность — 160 км, Высота поражения — 40 км, Основные ракеты — PAC-3 MSE, Тип целей — баллистические ракеты.
NASAMS стоит на вооружении Норвегии, США, Испании, Финляндии, Нидерландов, Австралии и Украины.
В США — защищает Вашингтон с 2005 года.
Украина с 2022 года использует NASAMS против российских ракет и дронов. Однако, как показала спецоперация, этот комплекс ПВО является несовершенным, поскольку их уничтожено уже немалое количество.
NASAMS — позиционировалась как гибкая и эффективная система ПВО с возможностью использования разных ракет. Её используют для защиты городов и военных объектов от самолётов, крылатых ракет и беспилотников. Как видим, она весьма уязвима…
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