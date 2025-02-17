ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники

Бойцы ВДВ армии России в Курской области уничтожили две норвежские установки противовоздушной обороны NASAMS.

Фото: commons.wikimedia.org by Soldatnytt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ NASAMS - Øvelse Seapie 2010

По информации, в очередной раз российские войска эффективно применили беспилотники.

О чём речь

NASAMS — норвежско-американская ЗРК — зенитно-ракетная система.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — это мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный норвежской компанией Kongsberg совместно с американской Raytheon. Он используется для защиты важных объектов, военных баз и городов от крылатых ракет, самолётов, вертолётов и беспилотников.

Основные характеристики NASAMS

Дальность поражения: 25-50 км,

Высота поражения: 15-21 км,

Ракеты: AIM-120 AMRAAM, AMRAAM-ER, AIM-9X, ESSM,

Типы целей: самолёты, вертолёты, БПЛА, крылатые ракеты,

Время развертывания: 15 минут,

Круговая защита: 360 градусов,

Эффективность: высокая способность сбивать высокоскоростные и малозаметные цели.

Состав комплекса NASAMS

1. Радиолокаторы (РЛС)

AN/MPQ-64 Sentinel — обнаруживает цели на расстоянии до 120 км,

Возможна интеграция с другими радарами (AN/TPS-77, Giraffe 4A).

2. Пусковые установки

Одна батарея состоит из 3-12 ПУ,

Каждая ПУ несёт 6 ракет (AIM-120 или AIM-9X).

3. Командный пункт (FDC — Fire Distribution Center)

Автоматически распределяет цели и управляет пусками ракет.

4. Ракеты

AIM-120 AMRAAM. Дальность полёта от 25 до 50 км. Основная ракета комплекса, сверхзвуковая.

AMRAAM-ER. Дальность полёта 50+ км. Увеличенная дальность, поражает баллистические и крылатые ракеты.

AIM-9X Sidewinder. Дальность полёта до 30 км. Оптическое наведение, эффективен против беспилотников.

ESSM (RIM-162). Дальность полёта до 50 км. Используется для усиленной противоракетной обороны.

Преимущества NASAMS

Гибкость — можно интегрировать разные типы ракет,

Мобильность — комплекс можно быстро перебросить в новую точку,

Сетевая интеграция — взаимодействует с ПВО НАТО и системами ПВО типа Patriot,

Низкая заметность — пусковые установки рассредоточены, что делает их трудными для поражения.

Сравнение NASAMS с аналогами

NASAMS. Дальность — 25-50 км. Высота поражения — 15-21 км, Основные ракеты AIM-120, AIM-9X. Тип целей — самолёты, БПЛА, ракеты.

IRIS-T SLM (Германия). Дальность — 40 км, Высота поражения — 20 км, Основные ракеты — IRIS-T. Тип целей — самолёты, БПЛА.

SAMP/T (Франция/Италия). Дальность — 100 км, Высота поражения — 25 км, Основные ракеты — Aster-30. Тип целей — баллистические ракеты.

Бук-M3 (Россия). Дальность — 70 км, Высота поражения — 35 км, Основные ракеты — 9M317M. Тип целей — самолёты, ракеты.

Patriot PAC-3 (США). Дальность — 160 км, Высота поражения — 40 км, Основные ракеты — PAC-3 MSE, Тип целей — баллистические ракеты.

Использование NASAMS в мире

NASAMS стоит на вооружении Норвегии, США, Испании, Финляндии, Нидерландов, Австралии и Украины.

В США — защищает Вашингтон с 2005 года.

Украина с 2022 года использует NASAMS против российских ракет и дронов. Однако, как показала спецоперация, этот комплекс ПВО является несовершенным, поскольку их уничтожено уже немалое количество.

Вывод

NASAMS — позиционировалась как гибкая и эффективная система ПВО с возможностью использования разных ракет. Её используют для защиты городов и военных объектов от самолётов, крылатых ракет и беспилотников. Как видим, она весьма уязвима…

Бойцы ВДВ России уничтожили две норвежские установки ПВО NASAMS в Курской области