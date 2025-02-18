Британская армия на Украине. Перспективность, эффективность, риски

Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ

4:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

При необходимости Британия может ввести свои вооружённые силы на Украину, чтобы обеспечить ей гарантии безопасности.

Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0 Солдаты армии Великобритании

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В интервью газете Telegraph он сказал, что Соединённое Королевство готово играть ведущую роль в гарантии и безопасности для Киева.

Лондон в форпосте русофобии

По его словам, Британия при этом очень глубоко чувствует ответственность, которая связана с потенциальной возможностью подвергать опасности военнослужащих Великобритании.

"Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских Вооружённых сил, на которую Великобритания уже выделила 3 млрд фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости", — отметил Стармер.

А помощь Украине, по словам премьер-министра, обеспечит безопасность самого Туманного Альбиона и даже континента. Британский премьер призвал Евросоюз сделать такой же шаг по требованиям евробезопасности, увеличив расходы и проявлять больше активности в альянсе. Стармер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прав, когда требовал, чтобы Европа выполнила это.

Агентство The Associated Press раньше писало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки военного контингенты на Украину, чтобы помочь ей в обеспечении выполнение будущего соглашения с Российской Федерации. Якобы Европа начала изучать варианты ещё год назад, уже тогда они опасались позиции Трампа по вопросу урегулирования украинского вопроса.

Разумеется, в авангарде стоят Франция и Британии. Как ранее говорил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Европейскому Союзу рано или поздно придётся направить солдат на Украину. Кстати, накануне на небольшом саммите во Франции он сказал, что Польша этого делать не будет.

Однако если Лондон действительно разместит свои вооружённые силы на Украине под флагом обеспечения мирных договорённостей, то здесь вырисовывается ряд важных вопросов. Как для самого Лондона, так и для сторон конфликта.

Проблемы и риски

Во-первых, это будет фактическим втягиванием НАТО в конфликт. Размещение британцев покажет, что государство-член НАТО вводит свои войска в зону боевых действий. Если эти солдаты попадут под удар, Британия может подать это как повод для эскалации. В свою очередь, это может привести к конфликту России с альянсом. Правда, уже прошла информация, что пятая статья НАТО о коллективной обороне в этом случае не сработает.

Во-вторых, неэффективность и непонятный мандат. Если солдат введут для обеспечения мирных договорённостей, то сразу возникает вопрос, это будет миротворец с ограничением на применение силы, как примеру, контингент ООН, или это будет полноценная армия. Если роль миротворцев будет ограничена, то они будут скорее символом, чем реальной силой. Однако и в этом случае ничто не помешает им попасть под раздачу российской армии, пишет "Военная хроника".

В-третьих, возникает вопрос о рисках. В условиях активных боёв британцы станут мишенью не только для ВС РФ, что логично и неизбежно, но и для провокаций со стороны националистов Украины. К бабке не ходи, они это будут делать, сваливая всё это на российскую армию. Проще говоря, убивать англичан будут практически все.

Вывод

Если Лондон и отправит солдат в зону боевых действий, то очень вероятно, что в связи с малочисленностью их миссия будет чисто фиктивной. Как военная сила британская армия существенно не изменит баланс сил, а её присутствие будет носить чисто символический характер. В отличие от Соединённых Штатов, которые могут вести долгосрочные военные компании, Лондон не способен выдерживать даже разовые большие потери.

Уэс Стритинг - о готовности отправить британскую армию на Украину