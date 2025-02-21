Казачий дух не сломить — советник главы ЛНР Владимир Полуполтинных о войне, мире и будущем Донбасса

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

О казаках на передовой, о помощи волонтёров, судьбе добровольцев и о том, что такое настоящий казачий дух, в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал советник главы Луганской Народной Республики, заместитель командира 6-й гвардейской отдельной мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени Матвея Платова Владимир Полуполтинных.

— Сейчас вы работаете советником главы Луганской Народной Республики, воюете уже 11 лет. А чем вы занимались в мирное время, ещё до киевского Майдана? Что заставило вас взять в руки оружие и встать на защиту родной земли?

— После службы в армии я работал начальником караула на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. Когда начались события на Майдане, стало ясно, что небольшая группа радикалов навязывает свою волю всей Украине, в том числе Донбассу — русскому краю. Возможности отправиться в Киев у нас не было — все работали, расстояние большое. Поэтому мы начали организовывать протестные акции на месте. Ситуация стремительно обострялась, протесты переросли в силовое противостояние. Я участвовал в захвате здания СБУ в Луганске, после чего стало очевидно — началась борьба за будущее нашего региона. Так я оказался в рядах народного ополчения.

— Вы стали первым Героем Луганской Народной Республики. За какой подвиг вам была присвоена эта награда?

— Перед началом специальной военной операции нашему подразделению была поставлена задача — форсировать Северский Донец по заранее намеченному маршруту. Первый день — село Гречишкино, второй — Окнино и так далее. Однако мы решили действовать иначе: использовать фактор внезапности. Вместе с батальонной тактической группой 1-го батальона и танковой ротой мы стремительно прошли по трассе от Новоайдара до Северодонецка, уничтожая вражеские блокпосты. Противник был ошеломлён и в панике отступил. В результате, маршрут, рассчитанный на пять дней, мы преодолели всего за двое суток.

За этот прорыв мне было присвоено звание Героя ЛНР. Но я хочу отметить, что первыми тремя Героями республики стали бойцы именно нашего подразделения: командир мотострелковой роты, командир танковой роты и я. Тогда мы ещё были полком, а не бригадой, и это была наша общая заслуга.

— Как сегодня воюют казаки? Насколько изменился характер боевых действий, если смотреть с военной точки зрения? Что представляет собой современная война?

— Характер боевых действий изменился радикально. Никто не ожидал, что война примет такой технологический оборот. Готовились по старым уставам, без применения этих высоких технологий, но получилось так, что сегодня война — это прежде всего борьба беспилотных систем. Это новый этап в истории вооружённых конфликтов.

Армия модернизируется, уставы пересматриваются, создаются новые подразделения, которых раньше не было — например, роты БПЛА и роты радиоэлектронной борьбы. Казаки тоже осваивают современные технологии, потому что в условиях насыщенности поля боя дронами нельзя полагаться только на пехотные атаки. Люди с автоматами уже не могут переломить ход боевых действий без поддержки высокотехнологичных систем. Нужно адекватное противодействие.

— То есть стрелковый бой возможен только после того, как подавлена беспилотная авиация противника и разбиты его укрепления?

— Да. Сегодня пехота с автоматами выходит на зачистку уже после того, как позиции противника разрушены ударами беспилотных летательных аппаратов и наземных боевых машин. Штурм должен начинаться с применения технологий, без непосредственного участия человека.

— Владимир Сергеевич, вы и ваши братья-казаки уже 11 лет проходите через боевые испытания. Как это изменило вас и ваших товарищей? Что стало важнее, а что утратило прежнюю ценность?

— За эти годы изменилось многое. Мы приобрели боевых товарищей, но и потеряли многих друзей — навсегда. Сегодня на первом месте стоит не что-то материальное, а человеческая дружба, когда помогаешь не ради выгоды, а просто потому, что рядом — твой товарищ.

Деньги и всё, что с ними связано, обесценились. Есть поговорка: "За деньги здоровье не купишь", и хотя современные технологии позволяют что-то исправить, настоящую дружбу ничем не заменить.

Кроме того, с 2014 года патриотизм стал чем-то осязаемым. Он не был таким явным раньше, но война стала его катализатором, пробудила его. Теперь назад пути нет. Эта война изменила не только Донбасс, но и всю Россию. Люди стали иначе понимать, что такое патриотизм. Это не просто размахивать флагом где-то на курортах, а защищать свою родину и прославлять своё Отечество.

— В фильмах, например, в "Тихом Доне", казаки показаны как воины с особым духом, прошедшие сквозь испытания революции и Гражданской войны. А если заглянуть глубже в историю, вспомнить Ермака и освоение Сибири — возникает вопрос: в чем феномен казачьего духа? Почему считается, что казаки рождаются воинами? Вы сами из их среды, что ощущаете, находясь среди казаков?

— В мирное время казаки обычные люди, живут как все, у каждого региона свой уклад, свой говор. Но когда приходит опасность, пробуждается что-то на генном уровне — память предков, заложенная веками. Они встают на защиту Родины не ради денег или приказа, а по зову крови. В 2014 году никто не получал зарплаты, ели то, чем делились люди, но никто не ушел. Стояли, погибали, но стояли. Это и есть казачий дух — безусловная преданность Отчизне.

— Вот в этом и есть его феномен. Скажите, как волонтеры могут помочь казакам в зоне боевых действий?

— Хочу сказать волонтерам: не надо нам присылать никакой одежды и обмундирования, этим обеспечивает государство. Нехватка в другом — в дронах. FPV-дроны, разведывательные, тепловизионные — все они расходуются как боеприпасы, порой до 15 штук в день. При крупной атаке может понадобиться до 150 дронов, а война идет круглосуточно, и ночью в том числе. Если хотите помочь — делайте акцент именно на беспилотные технологии.

— Многие отправляют не просто одежду, а специальную — с защитой от приборов ночного видения. Насколько это актуально?

— В наших штурмовых подразделениях с этим всё более-менее обеспечено. В добровольческих отрядах ситуация сложнее, там такие вещи действительно нужны. Это противотепловизионные накидки, они используются, но реже, чем беспилотники. Важны, но не в приоритете.

— Рано или поздно СВО закончится, наступит мир. Как вы видите жизнь казаков после войны?

— Те, кто сейчас воюет, не загадывают наперёд. Главная задача — передать детям сильную Россию и воспитать их так, чтобы они сделали то же самое для своих потомков. А кем кто станет — жизнь покажет. В мирное время каждый найдёт своё место.

— С вашим опытом вы могли бы занять высокий пост. Есть ли у вас или у ваших соратников видение будущего, каким должен быть курс развития республики и России?

— Сейчас везде говорят о программе президента по внедрению ветеранов СВО в управление. Это правильное решение. Те, кто воевал, не будут хранить деньги за границей, не поедут на курорты и не купят недвижимость за рубежом. Они будут работать на свою страну, воспитывать детей здесь, развивать Россию. Всё в наших руках.

— Порой кажется, что на Украину словно бандеровский морок напал — полное помутнение рассудка. Но бывают ли случаи, когда люди с той стороны осознают, что их обманули, и переходят на сторону правды, единства и дружбы народов? Ведь и среди них есть казаки. Как вы думаете, возможно ли когда-нибудь снова объединиться или хотя бы мирно сосуществовать?

— Мирное сосуществование возможно с любым народом. После Великой Отечественной войны мы ведь смогли наладить отношения с немцами — со временем всё уладится. Уже сейчас на той стороне есть люди, которые поддерживают нас. Разведданные мы получаем именно от простых людей, которые рискуют собой, но помогают. На освобождённых территориях многие до последнего передавали информацию, совершали диверсии. Имена не назову, чтобы их не подставлять, но такие люди есть. Просто этот бандеровский режим запугал народ, там тоталитаризм похлеще гитлеровского.

Обычные люди — это не Зеленский и его шайка. Они знают, кто есть кто. Те, кто идёт против нас, либо уже в земле, либо ещё воюют. А кто на нашей стороне — сразу сдаются. Часто берём в плен людей, которые даже не стреляли, оружие у них смазанное, видно, что воевать не хотят. Их просто заставили, а они шли сдаваться.

— И таких ведь становится всё больше.

— Да, потому что бандеровцев становится меньше, а их места занимают нормальные люди.

Уточнения

Казаки́ — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.



