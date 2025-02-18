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Петр Ермилин

В США прокомментировали обсуждения в ЕС об отправке войск на Украину

5:55
Силовые структуры » Военные новости

Европейские государства обсуждают масштабное наземное вмешательство в Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о запросах Киева о обсуждают реакцию государств ЕС. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Французский солдат
Фото: usafe.af.mil by Фотография штаб-сержанта ВВС США. Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Французский солдат

Согласно недавнему сообщению Associated Press, ряд стран Европейского союза обсуждают возможные варианты размещения сухопутных войск на Украине. Газета сообщила, что Великобритания и Франция остаются "на передовой помощи", а победа президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября, как сообщается, активизировала европейские переговоры о вмешательстве.

Затем, в декабре, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Польша, Украина, НАТО и ЕС провели встречу в Брюсселе, на которой, как сообщается, обсуждалось развертывание западных сухопутных войск в Украине. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур впоследствии отметил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что "мы находимся на очень ранней стадии" таких переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2024 году неоднократно заявлял, что развертывание сухопутных войск не исключено в рамках политики "сделать все необходимое, чтобы помешать России", в то время как президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек в мае 2024 года — Pravda.Ru) в январе настаивал на том, что европейским государствам потребуется направить в его страну 200 000 военнослужащих. "Это минимум, в противном случае это ничто", -- заявлял он.

Призывы к рассмотрению вопроса о крупномасштабном вмешательстве наземных сил неоднократно высказывались европейскими лидерами, такими как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

В начале февраля газета Times опубликовала сообщение о том, что, несмотря на наиболее враждебную риторику в отношении России, страны Балтии и Польша начали проявлять опасения по поводу подобной эскалации из-за риска того, что последствия могут оставить их незащищенными.

Венгрия выделяется на континенте своей решительной оппозицией подобному вмешательству, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 15 февраля, что перед лицом возможного мирного соглашения при посредничестве Соединенных Штатов и России: "Европейская либеральная элита, выступающая за войну, попытается сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечьте, чтобы мирное соглашение, которое положит конец войне на Украине, не было достигнуто".

Были серьезные опасения, что ограниченный потенциал сухопутных войск европейских государств сделает интервенцию невозможной без американской поддержки, и один европейский дипломатический источник сообщил Times, что участие США будет необходимо, поскольку "у них есть возможности, которых не хватает всей Европе", включая "способность нанести ответный удар в больших масштабах, если потребуется".

Считается, что новая администрация Дональда Трампа вряд ли поддержит своих более воинственно настроенных союзников по ту сторону Атлантики в инициировании эскалации.

В ноябре 2024 года Служба внешней разведки России раскрыла информацию о планах членов НАТО начать крупное развертывание сухопутных войск для временного приостановления продолжающихся боевых действий с целью сокращения потерь Украины и наращивания местных сил для последующего возобновления боевых действий на более выгодных условиях.

По мере того, как шансы на восстановление Украины на линии фронта уменьшались, европейские члены НАТО все чаще выступали за прекращение боевых действий до того, как российские войска получат контроль над еще большим количеством территорий территорию, с целью "подготовить ее к попытке реванша".

В то время члены НАТО уже начали создавать новые учебные центры для подготовки по меньшей мере миллиона новых украинских призывников, в то время как стратегические партнеры Украины на Западе настаивали на том, чтобы Киев снизил призывной возраст с 25 до 18 лет.

"Чтобы решить эти задачи, Западу нужно будет, по сути, оккупировать Украину. Естественно, это будет сделано под видом размещения в стране "миротворческого контингента" (…) Согласно плану, в Украине будет развернуто в общей сложности 100 000 так называемых миротворцев", — добавило агентство. Ожидается, что Польша, Германия и Великобритания будут играть ведущую роль.

Западные советники, логисты, комбатанты и другой персонал с начала 2022 года играют центральную роль на украинском театре военных действий, начиная с развертывания Королевской морской пехоты Великобритании для ведения боевых действий на передовой с апреля того же года и заканчивая американской военной организацией Forward Observations Group, которая подтвердила развертывание своего персонала для поддержки украинского наступления в российской Курской области в августе. Неоднократно появлялись сообщения о том, что военнослужащие, говорящие по-английски, по-польски и по-французски, участвуют в боевых действиях на границах от Бахмута до Курска.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы сша нато евросоюз дональд трамп великобритания владимир зеленский
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