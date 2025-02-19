Новая двушка. Российский истребитель Су-57 может получить второго пилота

4:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Два года назад Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала 2-местный малозаметный истребитель тактической авиации.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Речь идет о модификации многофункционального сверхзвукового самолёта пятого поколения Су-57.

А зачем тактической машине пятого поколения потребовался ещё один пилот?

В ОАК заявили универсальный характер нового истребителя — он может поражать цели на земле, в воздухе и на море. Двухместная "сушка" может выпускаться в 3-х версиях: учебно-боевой, ударной — с оператором, отвечающим за оружие, а также как лидера группы тяжёлых БПЛА. Документ к двухместной машине гласит, что она предназначена для поражения воздушных, наземных и надводных целей управляемым и неуправляемым оружием. Также Су-57 может быть пунктом управления при "сетеориентированных действиях смешанных групп самолётов".

Работа в тандеме

Кабина на двоих лётчиков снабжена органами управления для передачи основного управления от одного к другому. Двухместная кабина получит два панорамных многофункциональных индикатора для управления истребителем и оружием.

Тот факт, что кабина будет оснащена "механизмом" для передачи управления от одного лётчика к другому, говорит о том, что новая модификация "Сухого" проектируется, в том числе, и как учебно-боевая.

"Ударные самолёты станут более функциональными, если в них будет два члена экипажа, один из которых — оператор систем вооружения. Пилотировать самолёт, тем более пятого поколения, и применять разнородные системы по наземным целям очень сложно. Это лучше делать оператору", — заявил военный аналитик Дмитрий Корнев.

В патенте также отмечается, что новый Су-57 получит минимальный уровень радиолокационной заметности. Эта характеристика достигнута прежде всего за счёт форм фюзеляжа и прозрачной части кабины пилотов (так называемого фонаря). Истребителю поставят дополнительные топливные баки, это на 10 процентов увеличит дальность и продолжительность полёта (если сравнивать с одноместной версией).

Кстати, в совместной боевой работе вместе с "сушкой" испытывали новый ударный дрон С-70 "Охотник".

О чём речь

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в "ОКБ Сухого". Он также известен как ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) и Т-50.

История создания истребителя

Разработка самолёта Су-57 началась в 2002 году в рамках программы ПАК ФА. Первый полёт прототипа состоялся 29 января 2010 года. Серийное производство началось в 2019 году, а первые поставки в войска — в 2020 году.

Основные характеристики

Максимальная скорость: 2600 км/ч (на высоте),

Дальность полёта: 4300 км,

Боевая нагрузка: до 10 тонн,

Вооружение: 30-мм пушка, ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", корректируемые авиабомбы.

Особенности конструкции

Авионика

Бортовая РЛС АФАР Н036 "Белка",

Оптико-локационная станция 101КС "Атолл",

Система радиоэлектронной борьбы.

Двигатели

На прототипах устанавливались двигатели "Изделие 117С",

На серийных машинах устанавливаются двигатели "Изделие 30".

Материалы

Композитные материалы,

Радиопоглощающие покрытия.

Вывод

Су-57 является одним из самых современных истребителей в мире. Он сочетает в себе передовые технологии и обладает высоким боевым потенциалом.

6 минут чистого кайфа от шеф-пилота ОКБ Сухого Сергея Богдана, который крутит виражи на Су-57 в Индии