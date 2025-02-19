ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3

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Главное управление разведки Украины заявило, что в России в серию запустили реактивный беспилотник "Герань-3".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть БПЛА Герань

Особенность дрона — турбореактивный двухконтурный малогабаритный мотор, который обеспечивает 550-600 км в час плюс 2,5 тысячи километров дальности. Если обычные "Герани" развивают скорость около 200 километров в час, то трёхкратный скоростной прирост в перспективе даёт много тактических возможностей.

По скорости такой прирост, по всей вероятности, даёт двигатель Tolou-10. Это турбореактивный мотор производства Ирана, который разработан для крылатых ракет и БПЛА.

И если беспилотник действительно вышел в серию, то у российской армии будет возможность бить быстрыми ударами по позициям украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), скоплению личного состава или ключевым военным объектам. После чего без проблем можно наносить массированный ракетный удар.

Перехват дрона "Герань-3" (который называют копией иранского Shahed-238), из-за их скорости будет весьма затруднён, поскольку это скорость сопоставима с маршевой скоростью ракеты Х-101.

Кстати, ГУР Украины выкладывает и фотографии. Правда, беспилотные аппараты там больше похожи на реактивные версии дронов "Гербера".

О чём речь

"Герань-3" — это новейший российский реактивный беспилотник-камикадзе, разработанный для поражения различных наземных целей на больших расстояниях. Он представляет собой модернизацию предыдущих версий серии "Герань", отличаясь повышенной скоростью, дальностью полёта и увеличенной боевой частью.

Основные характеристики "Герань-3" (по предварительной информации)

Длина: 3,5 метра,

Размах крыльев: 2,5 метра,

Скорость полёта: до 600 км/ч,

Дальность полёта: до 2500 км,

Масса боевой части: около 50 кг,

Двигатель: двухконтурный турбореактивный.

Особенности конструкции

Турбореактивный двигатель обеспечивает высокую скорость и дальность полёта, что затрудняет перехват дрона средствами ПВО противника. Малозаметность для радаров достигается за счёт специальных конструктивных решений и материалов, что повышает эффективность применения. Спутниковая навигация позволяет точно наводить дрон на цель, обеспечивая высокую точность ударов. Оптико-электронный модуль включается на завершающем этапе полёта для точного наведения на цель.

Применение "Герань-3"

Предполагается, что с 2025 года "Герань-3" активно начнёт использоваться ВС РФ для нанесения ударов по стратегическим объектам противника, включая военные заводы, склады боеприпасов, штабы и объекты энергетической инфраструктуры. Высокая скорость и дальность полёта позволяют дрону достигать целей в глубоком тылу противника, оставаясь при этом малозаметным для средств ПВО.

"Герань-3" превосходит "Герань-2" по скорости (в 3 раза) и дальности (на 500 км) полёта благодаря использованию турбореактивного двигателя, что расширяет её боевые возможности.

Вывод

"Герань-3" является современным высокоэффективным средством поражения, способным наносить точечные удары по критически важным объектам противника на больших расстояниях. Её внедрение значительно усиливает потенциал российских Вооружённых сил в проведении стратегических операций.

Новая Герань-3