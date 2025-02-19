Путин подтвердил прорыв ВС РФ в Сумскую область. Курская область будет освобождена до встречи с Трампом

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Путин подтвердил, что ВС РФ начали операцию по освобождению Курской области с заходом в Сумскую область Украины для прорыва и окружения группировки ВСУ в Судже.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Карта окружения ВСУ в Судже

Путин рассказал о прорыве 810 бригады ВС РФ в Сумскую область

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия перешла границу с Украиной в Курской области и вошла в Сумскую область.

"Российские военные из 810-й бригады сегодня ночью пересекли границу и вышли на территорию противника", — сказал Путин журналистам.

Российские источники информировали, что заход в Сумскую область был от освобождённого накануне Свердликово в Курской области в направлении на село Новенькое. Если посмотреть на карту, то главный замысел становится понятен — ударить навстречу этой атаке от Куриловки на Басовку в Сумской области и окружить группировку в Судже. Раньше стоит задача выйти на главную трассу снабжения группировки ВСУ и перерезать её.

Одновременно вчера же от Свердликово пошло наступление по реке Локня на север на Лебедевку, что обеспечит прорыв на Суджу с севера и "сварит" малый котёл в Погребках. Несколько дней назад ВС РФ зачистили Черкасскую Конопельку, окончательно купировав украинский контрудар двухнедельной давности и обеспечив движение на Куриловку.

У Трампа не будет повода торговаться обменом территорий

Вероятно, Путин решил форсировать освобождение Курской области, где перемалывались резервы противника, до назревающей уже в конце месяца встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ранее руководство РФ не раз заявляло, что российская армия должна очистить все территории Курской области от ВСУ до подписания итогового договора по урегулированию конфликта на Украине. Очевидно, чтобы тема "обмена территориями" перестала быть главной у адептов киевского режима на Западе.

С освобождением Курской области власти не будут затягивать

О том, что освобождение близко куряне почувствовали 18 февраля на совещании в ходе рабочей поездки президента в Санкт-Петербург, на которой Путин поручил до полного освобождения Курской области выплачивать ежемесячно по 65 тыс. рублей всем потерявшим имущество ее жителям (более 112 тысяч человек). А также в ближайшее время подготовить программу восстановления пострадавших районов области.

По его словам, правительство должно заранее предусмотреть поддержку для восстановления приграничья, в том числе меры по бизнесу. Минфину поручено изыскать средства, однако, можно предположить, что дополнительная нагрузка на бюджет не очень устраивает правительство, поэтому с освобождением Курской области власти больше не будут затягивать.

Военные источники указывают на истощение ВСУ

Украинские источники сообщают в Telegram, что ВСУ смогут удерживать территории в Курской области ещё максимум 2-3 месяца. Все попытки главкома Александра Сырского организовать наступательные операции на этом направлении провалились, и "теперь мы вынуждены постоянно перебрасывать резервы, чтобы удержать позиции".

Российские осведомлённые лица утверждают, что резервы ВСУ истощатся к середине марта. А дальше "никто в штабах Сырского не знает что делать". Судя по сложившейся в ВСУ практике, никто команды на отход не даст, и украинские солдаты сгинут в окружении. Пощады им не будет, судя по свидетельствам об их зверствах против мирного населения.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. С 7 августа введён режим ЧП, большая часть населения покинула населённый пункт. 14 августа 2024 года Суджа была оккупирована Вооружёнными силами Украины.



