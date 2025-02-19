Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Путин подтвердил прорыв ВС РФ в Сумскую область. Курская область будет освобождена до встречи с Трампом

3:51
Силовые структуры » Военные новости

Путин подтвердил, что ВС РФ начали операцию по освобождению Курской области с заходом в Сумскую область Украины для прорыва и окружения группировки ВСУ в Судже.

Карта окружения ВСУ в Судже
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Карта окружения ВСУ в Судже

Путин рассказал о прорыве 810 бригады ВС РФ в Сумскую область

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия перешла границу с Украиной в Курской области и вошла в Сумскую область.

"Российские военные из 810-й бригады сегодня ночью пересекли границу и вышли на территорию противника", — сказал Путин журналистам.

Российские источники информировали, что заход в Сумскую область был от освобождённого накануне Свердликово в Курской области в направлении на село Новенькое. Если посмотреть на карту, то главный замысел становится понятен — ударить навстречу этой атаке от Куриловки на Басовку в Сумской области и окружить группировку в Судже. Раньше стоит задача выйти на главную трассу снабжения группировки ВСУ и перерезать её.

Одновременно вчера же от Свердликово пошло наступление по реке Локня на север на Лебедевку, что обеспечит прорыв на Суджу с севера и "сварит" малый котёл в Погребках. Несколько дней назад ВС РФ зачистили Черкасскую Конопельку, окончательно купировав украинский контрудар двухнедельной давности и обеспечив движение на Куриловку.

У Трампа не будет повода торговаться обменом территорий

Вероятно, Путин решил форсировать освобождение Курской области, где перемалывались резервы противника, до назревающей уже в конце месяца встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ранее руководство РФ не раз заявляло, что российская армия должна очистить все территории Курской области от ВСУ до подписания итогового договора по урегулированию конфликта на Украине. Очевидно, чтобы тема "обмена территориями" перестала быть главной у адептов киевского режима на Западе.

С освобождением Курской области власти не будут затягивать

О том, что освобождение близко куряне почувствовали 18 февраля на совещании в ходе рабочей поездки президента в Санкт-Петербург, на которой Путин поручил до полного освобождения Курской области выплачивать ежемесячно по 65 тыс. рублей всем потерявшим имущество ее жителям (более 112 тысяч человек). А также в ближайшее время подготовить программу восстановления пострадавших районов области.

По его словам, правительство должно заранее предусмотреть поддержку для восстановления приграничья, в том числе меры по бизнесу. Минфину поручено изыскать средства, однако, можно предположить, что дополнительная нагрузка на бюджет не очень устраивает правительство, поэтому с освобождением Курской области власти больше не будут затягивать.

Военные источники указывают на истощение ВСУ

Украинские источники сообщают в Telegram, что ВСУ смогут удерживать территории в Курской области ещё максимум 2-3 месяца. Все попытки главкома Александра Сырского организовать наступательные операции на этом направлении провалились, и "теперь мы вынуждены постоянно перебрасывать резервы, чтобы удержать позиции".

Российские осведомлённые лица утверждают, что резервы ВСУ истощатся к середине марта. А дальше "никто в штабах Сырского не знает что делать". Судя по сложившейся в ВСУ практике, никто команды на отход не даст, и украинские солдаты сгинут в окружении. Пощады им не будет, судя по свидетельствам об их зверствах против мирного населения. 

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. С 7 августа введён режим ЧП, большая часть населения покинула населённый пункт. 14 августа 2024 года Суджа была оккупирована Вооружёнными силами Украины.
 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир путин сумская область курская область
Обсудить
Новости Все >
Корзина для белья: как выбрать идеальный вариант даже для маленькой ванной
Тяжелобольной Юрий Николаев высказался о состоянии здоровья
Если ваша кошка царапает диван — она не виновата! Просто исправьте эту ошибку
Устали от борьбы с густыми волосами? Эти 7 стрижек вас спасут
Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино
Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные
Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен
Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто
Сейчас читают
Группа семи хочет пересмотреть потолок цен на нефть из России
Экономика и бизнес
Группа семи хочет пересмотреть потолок цен на нефть из России
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Садоводство, цветоводство
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году Аудио 
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет
Садоводство, цветоводство
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3 Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
Устали от борьбы с густыми волосами? Эти 7 стрижек вас спасут
Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино
Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные
Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен
Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто
The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото
Фаворитка Киркорова заявила о новом романе с русским Джастином Бибером
Макс Корж отказался от выступлений в России: куда пропал и чем занимается рэпер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.