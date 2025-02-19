Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении

В прошлом году Кизлярский электромеханический завод разработал дозвуковой корректируемой боеприпас "Солист".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Тактический боеприпас Солист

А внедряется в "жизнь" он специалистами АНО "Центр РиВир", которые проводят первые натурные полигонные испытания.

Боеприпас можно классифицировать как "тактическая ракета". Он имеет тип вертикального горячего пуска. Ракетный твердотопливный двигатель запускается в специальном контейнере. В момент запуска открываются аэродинамические рули и "Солист" идёт на траекторию с максимальной точкой +2 км.

Одно из главных преимуществ боеприпаса — оперативный запуск с закрытых позиций. Дальность действия солиста — 10 км. Это превышает показатели миномётов с корректируемыми минами.

"Солист" имеет массу около 31 кг вместе с контейнером. Его можно легко перебрасывать на огневую позицию даже легкой техникой. Он располагает радиокомандной системой управления и видеопередачей на пульт оператора в оптическом и инфракрасном диапазонах.

Скорость "Солиста" свыше 500 км час и это даёт возможность оператору переводить его на более приоритетные цели на нисходящем курсе. Современная оптико-электронная головка самонаведения делает комплекс наведения боеприпаса более помехозащищённой, даже чем у лазерной головки корректируемых мин.

О чём речь

"Солист" — это новейший российский одноразовый корректируемый реактивный боеприпас, разработанный для усиления огневой мощи пехотных подразделений. Он сочетает в себе характеристики миномёта и противотанковой управляемой ракеты, обеспечивая эффективное поражение различных целей на поле боя.

Основные характеристики "Солиста"

Дальность действия: до 10 км.

Высота полёта: до 2 км.

Скорость полёта: средняя скорость около 500 км/ч.

Длина боеприпаса: примерно 1,2 м.

Боеголовка: совместима с боеприпасами от РПГ-7 и СПГ-9, включая кумулятивные, осколочные и термобарические варианты.

Особенности конструкции и применения

Запуск осуществляется из одноразового пускового контейнера, установка которого требует минимальной подготовки. Оператор контролирует полёт с помощью пульта и очков FPV, что позволяет корректировать траекторию в реальном времени.

После запуска боеприпас набирает высоту и атакует цель сверху, что повышает вероятность поражения и снижает эффективность защитных средств противника. Высокая скорость и компактные размеры затрудняют обнаружение и перехват "Солиста" средствами ПВО и РЭБ противника.

Тактическое значение

"Солист" предназначен для поддержки пехотных подразделений, особенно в условиях, где применение традиционных миномётов или противотанковых ракетных комплексов затруднено. Его использование позволяет эффективно поражать бронетехнику, укрепления и живую силу противника на значительных расстояниях, обеспечивая при этом безопасность оператора, который может действовать из укрытия.

Вывод

Внедрение "Солиста" в Вооружённые силы РФ планируется в ближайшее время, что позволит значительно усилить огневую мощь и тактические возможности пехотных подразделений на современном поле боя.

Да, ценник боеприпаса выше, чем у беспилотников с оптоволоконными системами управления. Однако высокая скорость и большая кинетическая энергия исключают вероятность его поражения в случае применения врагом противодронных насадок.

Тактический боеприпас Солист