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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Сумскую область, Зеленский играл на Байдене как на том фортепиано

4:12
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку на четверг, 20 февраля.

Зеленский и переговоры

Настоящие страсти кипят по теме выборов на Украине, мирных переговоров и самому диктатору Незалежной Владимиру Зеленскому. Именно диктатором его назвал президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, успешный комик убедил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую нельзя было выиграть. Белый дом потратил на 200 млрд долларов больше, чем ЕС, причем европейские деньги гарантированы, а Штаты не получат ничего взамен. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег "пропала".

"Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — пишет Трамп в соцсети.

Он отметил, что ЕС не смог принести мир, а сам Зеленский хочет, чтобы финансовый поток продолжался. Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллиона погибли напрасно, подытожил Трамп.

Тут можно поспорить с Трампом и отметить, что Зеленский играл на Байдене ни как на скрипке, а как на том пресловутом фортепиано.

Кстати, надо напомнить, что до этого Зеленский довольно резко прошёлся по США.

Он стал доказывать, что у него не 4% рейтинга, а целых 57% — Трамп якобы живёт в мире дезинформации. Посчитал по-своему он и помощь США, заявив, что Штаты предоставили им 67 млрд долл. оружием и 31 млрд долл. программами.

"Это точно не стоило $500 млрд, это не серьёзный разговор", — отметил он.

После всего этого вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа, заявив, что "очернение его на публике приведет к обратному эффекту". Он заявил, что Зеленскому давали "плохие советы", как вести себя с новой администрацией.

Курско-Сумское направление

Армия России вошла в Сумскую область. Об этом на совещании сообщил Владимир Путин.

Военкоры уточняют, что 810-я гвардейская бригада зашла со стороны посёлка Свердликово на село Новенькое, обойдя позицию противника неудобную для штурма. Также у русских бойцов есть перспектива выйти на основную дорогу снабжения Суджанского гарнизона ВСУ, что ускорит его окружение и разгром.

Сейчас 810-я бригада морских пехотинцев продолжает вклиниваться в украинскую оборону ВСУ в районе Новенького и Александрии.

Штабы армии США больше не сопровождают действия ВСУ на ЛБС (в Курской области тоже). Сейчас этим занимаются штабы НАТО.

В Курской области продолжаются бои в Черкасской Конопельке, также армия России взяла под контроль автотрассу севернее Фанасеевки.

Донбасс

Российская армия продолжает мощное наступление от Курахово к Днепропетровской области.

"Русские начали задействовать свои накопленные силы, захватив н. п. Зеленовка полностью и развивая свой успех на Улаклы, заняв южную часть села. ВС РФ вышел на юго-восточные окраины села Константинополь и проводит закрепление", — жалуются укроаналитики.

Параллельно с этим армия РФ полностью заняла Дачное под Курахово. После зачистки села Андреевка она продвигается на запад. Бои в Константинополе. Также сообщается об освобождении н. п. Новосёлка.

На Покровском участке, армия России окончательно выбила врага из Песчаного, куда он зашёл в ходе контратак.

Путин: Час назад доложили о пересечении армией России границы с Украиной в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сумы курск дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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