Самолёт-разведчик E-3A Sentry AWACS. Кто шпионит над российским Крымом

Буквально минута в минуту с началом переговоров в Саудовской Аравии России и США к задачам радиотехнической разведки и дальнего радиолокационного обнаружения на Крымском направлении приступил натовский "воздушный радар" E-3A Sentry.
Экипаж самолёта мониторит активность тактической авиации России вплоть до Мелитополя и Джанкоя при помощи радара AN/APY-2, вскрывая местоположение средств противовоздушной обороны в Херсонской области и Крыму по активным радиолокационной станции обнаружения.
Ну и параллельно на Калининградском направлении проводится радиотехническая и радиоэлектронная разведка.
E-3A Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System) — это американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), разработанный компанией Boeing на базе пассажирского самолета Boeing 707. Он предназначен для обнаружения воздушных целей на больших расстояниях, управления истребителями и координации действий сил ПВО.
Радиолокационная станция AN/APY-2 обеспечивает круговой обзор воздушного пространства и обнаружение целей на больших расстояниях. РЛС размещена во вращающемся обтекателе, установленном над фюзеляжем самолёта. Система управления и связи обеспечивает передачу данных о целях и команд управления истребителями. Система радиотехнической разведки позволяет обнаруживать и классифицировать источники радиоизлучения противника.
E-3A Sentry находятся на вооружении стран-участниц НАТО и используются для обеспечения безопасности воздушного пространства над территорией альянса. Они регулярно патрулируют воздушное пространство над Европой и другими регионами, где размещены войска НАТО.
Существует несколько модификаций E-3A Sentry, отличающихся составом оборудования и выполняемыми задачами. Наиболее распространенными являются E-3A Block 30/35 и E-3C.
E-3A Sentry AWACS является важным элементом системы ПВО НАТО и других стран. Он обеспечивает своевременное обнаружение воздушных целей, управление истребителями и координацию действий сил ПВО, что делает его незаменимым инструментом для обеспечения безопасности воздушного пространства.
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