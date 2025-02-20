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Дмитрий Плотников

Самолёт-разведчик E-3A Sentry AWACS. Кто шпионит над российским Крымом

4:27
Силовые структуры » Военные новости

Буквально минута в минуту с началом переговоров в Саудовской Аравии России и США к задачам радиотехнической разведки и дальнего радиолокационного обнаружения на Крымском направлении приступил натовский "воздушный радар" E-3A Sentry.

Awacs E3A 01
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Delnoij, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Awacs E3A 01

Экипаж самолёта мониторит активность тактической авиации России вплоть до Мелитополя и Джанкоя при помощи радара AN/APY-2, вскрывая местоположение средств противовоздушной обороны в Херсонской области и Крыму по активным радиолокационной станции обнаружения.

Ну и параллельно на Калининградском направлении проводится радиотехническая и радиоэлектронная разведка.

О чём речь

E-3A Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System) — это американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), разработанный компанией Boeing на базе пассажирского самолета Boeing 707. Он предназначен для обнаружения воздушных целей на больших расстояниях, управления истребителями и координации действий сил ПВО.

Основные характеристики E-3A Sentry

  • Экипаж: 4 человека (2 пилота, 1 оператор РЛС, 1 офицер управления) + 13-19 операторов боевых систем
  • Длина: 46,6 м
  • Размах крыла: 44,4 м
  • Высота: 12,7 м
  • Максимальная скорость: 855 км/ч
  • Дальность полета: 7400 км
  • Продолжительность полета: до 11 часов без дозаправки
  • Практический потолок: 11 000 м
  • Радиус действия РЛС: до 400 км.

Оборудование

Радиолокационная станция AN/APY-2 обеспечивает круговой обзор воздушного пространства и обнаружение целей на больших расстояниях. РЛС размещена во вращающемся обтекателе, установленном над фюзеляжем самолёта. Система управления и связи обеспечивает передачу данных о целях и команд управления истребителями. Система радиотехнической разведки позволяет обнаруживать и классифицировать источники радиоизлучения противника.

Применение

  • Обнаружение воздушных целей: способен обнаруживать самолёты, крылатые ракеты и другие воздушные объекты на больших расстояниях, что позволяет своевременно принимать меры по их перехвату.
  • Управление истребителями: E-3A Sentry может наводить истребители на цели, координировать их действия и обеспечивать целеуказание.
  • Координация сил ПВО: может использоваться для координации действий различных средств ПВО, таких как зенитные ракетные комплексы и истребители.
  • Разведка: может использоваться для ведения радиотехнической разведки и получения информации о местоположении и деятельности сил.

Преимущества

  • РЛС самолета способна обнаруживать цели на расстояниях до 400 км.
  • Может одновременно сопровождать большое количество целей и управлять действиями нескольких истребителей.
  • Может находиться в воздухе до 11 часов без дозаправки.
  • E-3A Sentry может использоваться для решения различных задач, таких как обнаружение целей, управление истребителями, координация сил ПВО и разведка.

E-3A Sentry в НАТО

E-3A Sentry находятся на вооружении стран-участниц НАТО и используются для обеспечения безопасности воздушного пространства над территорией альянса. Они регулярно патрулируют воздушное пространство над Европой и другими регионами, где размещены войска НАТО.

Модификации

Существует несколько модификаций E-3A Sentry, отличающихся составом оборудования и выполняемыми задачами. Наиболее распространенными являются E-3A Block 30/35 и E-3C.

Вывод

E-3A Sentry AWACS является важным элементом системы ПВО НАТО и других стран. Он обеспечивает своевременное обнаружение воздушных целей, управление истребителями и координацию действий сил ПВО, что делает его незаменимым инструментом для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Boeing E-3 Sentry — тот самый летающий радар Awacs
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы нато крым самолёт мелитополь
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