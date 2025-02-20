Новейший ТОС-3 Дракон. Солнечный удар от русской огнемётной системы

В ближайшее время на вооружение армии России поступит новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-3 "Дракон".
Система получит шасси от танка и 15-зарядный пусковой модуль. Кстати, транспортно-пусковой модуль будет защищён бронекожухом, который обеспечит защиту кассеты ТОС-3 от осколков.
В боекомплект дракона войдут неуправляемые реактивные снаряды с дальностью полёта 15 километров. Они дадут возможность ввести огневые удары вне радиусов поражения 120-миллиметровых миномётов ВСУ и большинства противотанковых ракетных комплексов.
ТОС-3 "Дракон" — это новейшая российская тяжёлая огнемётная система (ТОС), которая является развитием систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк".
Высокая огневая мощь. Способность накрывать большую площадь мощным залпом термобарических боеприпасов.
Увеличенная дальность стрельбы. Позволяет поражать цели на большем расстоянии, оставаясь вне досягаемости многих видов вооружения противника.
Мобильность и проходимость. Гусеничное шасси обеспечивает возможность передвижения по пересеченной местности.
Защищенность. Динамическая защита повышает живучесть машины на поле боя.
"Дракон" предназначен для поражения живой силы противника, легкобронированной техники, укреплений и других целей на поле боя. Она может использоваться для поддержки наступления сухопутных войск, особенно в условиях плотной городской застройки или сложного рельефа, где необходима высокая огневая мощь для подавления укреплённых позиций противника, а также для уничтожения важных объектов инфраструктуры противника. Её применение позволяет быстро и эффективно разрушать оборонительные сооружения, создавая преимущества на поле боя.
ТОС-3 "Дракон" является серьёзным усилением огневой мощи российских войск. Увеличенная дальность стрельбы, высокая мощность залпа и улучшенная защита делают эту систему опасным оружием на современном поле боя.
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