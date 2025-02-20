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Дмитрий Плотников

Новейший ТОС-3 Дракон. Солнечный удар от русской огнемётной системы

3:37
Силовые структуры » Военные новости

В ближайшее время на вооружение армии России поступит новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-3 "Дракон".

MethodicalCollection2019-02
Фото: commons.wikimedia.org by Ольга Смольская, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
MethodicalCollection2019-02

Система получит шасси от танка и 15-зарядный пусковой модуль. Кстати, транспортно-пусковой модуль будет защищён бронекожухом, который обеспечит защиту кассеты ТОС-3 от осколков.

В боекомплект дракона войдут неуправляемые реактивные снаряды с дальностью полёта 15 километров. Они дадут возможность ввести огневые удары вне радиусов поражения 120-миллиметровых миномётов ВСУ и большинства противотанковых ракетных комплексов.

О чём речь

ТОС-3 "Дракон" — это новейшая российская тяжёлая огнемётная система (ТОС), которая является развитием систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк".

Ключевые особенности и характеристики

  • Увеличенная дальность стрельбы: по сравнению с предыдущими моделями, дальность стрельбы ТОС-3 "Дракон" значительно увеличена и составляет до 15 километров ("Буратино" бил не более чем на 4,5 километра). Это достигнуто за счёт использования новых реактивных снарядов ТБС-М3 с улучшенными характеристиками.
  • Мощность: "Дракон" оснащён 15-ю направляющими для запуска ракет калибра 220-мм. Мощность залпа этой системы значительно превосходит предыдущие версии, что позволяет поражать ещё большую площадь.
  • Шасси: в качестве шасси используется гусеничная платформа, аналогичная танкам Т-72 или Т-90, что обеспечивает высокую проходимость и мобильность на поле боя.
  • Защита: машина оснащена динамической защитой "Контакт-5", которая повышает её устойчивость к поражению противотанковыми средствами.
  • Система управления огнём: ТОС-3 "Дракон" оснащена современной системой управления огнём, которая обеспечивает высокую точность стрельбы и позволяет быстро перенацеливаться на новые цели.

Преимущества ТОС-3 "Дракон"

Высокая огневая мощь. Способность накрывать большую площадь мощным залпом термобарических боеприпасов.

Увеличенная дальность стрельбы. Позволяет поражать цели на большем расстоянии, оставаясь вне досягаемости многих видов вооружения противника.

Мобильность и проходимость. Гусеничное шасси обеспечивает возможность передвижения по пересеченной местности.

Защищенность. Динамическая защита повышает живучесть машины на поле боя.

Применение ТОС-3 "Дракон"

"Дракон" предназначен для поражения живой силы противника, легкобронированной техники, укреплений и других целей на поле боя. Она может использоваться для поддержки наступления сухопутных войск, особенно в условиях плотной городской застройки или сложного рельефа, где необходима высокая огневая мощь для подавления укреплённых позиций противника, а также для уничтожения важных объектов инфраструктуры противника. Её применение позволяет быстро и эффективно разрушать оборонительные сооружения, создавая преимущества на поле боя.

Вывод

ТОС-3 "Дракон" является серьёзным усилением огневой мощи российских войск. Увеличенная дальность стрельбы, высокая мощность залпа и улучшенная защита делают эту систему опасным оружием на современном поле боя.

ТОС-3 Дракон
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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