Боеспособность США упала до самого низкого за 20 лет уровня

3:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Показатели боеспособности ВВС США упали до самого низкого уровня за 20 лет, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пишут о причинах такого падения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Количество самолетов, способных выполнять боевые задачи, в ВВС США в 2024 году упало до самого низкого уровня за последние 10-20 лет. Средний показатель боеспособности всех авиапарков ВВС США снизился до 67,15% в 2024 финансовом году, 69,92% и 71,24% в 2023 и 2024 финансовых годах. Имеющиеся данные за 2004-2006 и 2012-2024 годы показывают, что показатели готовности к выполнению миссий в эти периоды также были выше, в результате чего показатели 2024 года стали самыми низкими за последние два десятилетия.

В истребительном парке ВВС США истребители пятого поколения F-22 и F-35 постоянно снижают средний уровень готовности к выполнению задач из-за их особенно высокой потребности в техническом обслуживании, при этом показатели для проблемных F-22 упали до 40,19%, в то время как для F-35A этот показатель остался на уровне всего 51,5% — ниже и без того спорных 55 процентов, наблюдавшихся в предыдущие годы.

Переход с F-16 на F-35 стал основным фактором, снизившим количество истребителей, пригодных для выполнения боевых задач, поскольку F-16 неизменно оказывался одним из самых простых в обслуживании истребителей, несмотря на то, что корпуса самолетов были изношены десятилетиями эксплуатации по сравнению с относительно новыми F-35.

Недостатки в программах F-22 и F-35, а именно серьезные задержки и прекращение производства значительной части истребителей F-22, привели к тому, что стареющие истребители времен холодной войны оставались на вооружении на десятилетия дольше, чем предполагалось, что, в свою очередь, снизило их боеспособность.

F-15C, который должен был быть заменен на F-22 и который продолжал летать почти на 20 лет дольше, чем планировалось, способен выполнять боевые задачи только на 52 процента. Проблемы с F-22 привели к тому, что с 2021 года Военно-воздушные силы стремятся начать вывод проблемных самолетов из эксплуатации в течение некоторого срока их службы, одновременно увеличивая заказы на новые F-15.