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Петр Ермилин

Боеспособность США упала до самого низкого за 20 лет уровня

3:10
Силовые структуры » Военные новости

Показатели боеспособности ВВС США упали до самого низкого уровня за 20 лет, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пишут о причинах такого падения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

Количество самолетов, способных выполнять боевые задачи, в ВВС США в 2024 году упало до самого низкого уровня за последние 10-20 лет. Средний показатель боеспособности всех авиапарков ВВС США снизился до 67,15% в 2024 финансовом году, 69,92% и 71,24% в 2023 и 2024 финансовых годах. Имеющиеся данные за 2004-2006 и 2012-2024 годы показывают, что показатели готовности к выполнению миссий в эти периоды также были выше, в результате чего показатели 2024 года стали самыми низкими за последние два десятилетия.

В истребительном парке ВВС США истребители пятого поколения F-22 и F-35 постоянно снижают средний уровень готовности к выполнению задач из-за их особенно высокой потребности в техническом обслуживании, при этом показатели для проблемных F-22 упали до 40,19%, в то время как для F-35A этот показатель остался на уровне всего 51,5% — ниже и без того спорных 55 процентов, наблюдавшихся в предыдущие годы.

Переход с F-16 на F-35 стал основным фактором, снизившим количество истребителей, пригодных для выполнения боевых задач, поскольку F-16 неизменно оказывался одним из самых простых в обслуживании истребителей, несмотря на то, что корпуса самолетов были изношены десятилетиями эксплуатации по сравнению с относительно новыми F-35.

Недостатки в программах F-22 и F-35, а именно серьезные задержки и прекращение производства значительной части истребителей F-22, привели к тому, что стареющие истребители времен холодной войны оставались на вооружении на десятилетия дольше, чем предполагалось, что, в свою очередь, снизило их боеспособность.

F-15C, который должен был быть заменен на F-22 и который продолжал летать почти на 20 лет дольше, чем планировалось, способен выполнять боевые задачи только на 52 процента. Проблемы с F-22 привели к тому, что с 2021 года Военно-воздушные силы стремятся начать вывод проблемных самолетов из эксплуатации в течение некоторого срока их службы, одновременно увеличивая заказы на новые F-15.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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