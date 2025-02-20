В США назвали варианты лиценизонного производства Су-57 в Индии

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Индия рассматривает планы лицензионного производства росийского истребителя Су-57, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассматривают варианты развития подобной сделки.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев подтвердил, что страна рассматривает предложение о производстве истребителей пятого поколения Су-57 на своей территории, добавив, что это могло бы значительно расширить возможности Индии по производству собственных истребителей и укрепить оборонные связи между двумя государствами.

Отчет последовал за дебютным появлением истребителя в Индии на аэрокосмической выставке Air India 2025, после чего появились сообщения о том, что ведутся переговоры о продаже самолета. Индия имеет долгую историю производства российских истребителей внутри страны и произвела по лицензии по меньшей мере 222 истребителя поколения 4+ Су-30МКИ — самолет, который считается прямым предшественником Су-57.

Основным фактором, который, как сообщалось, ранее вызывал опасения Индии относительно характеристик Су-57, были серьезные задержки с вводом самолета в эксплуатацию и отсутствие опыта эксплуатации в российских ВВС, что повышало вероятность того, что первые серийные самолеты могут страдать от широкого спектра ошибок и дефектов. Однако с тех пор масштабы производства значительно расширились, и истребитель прошел совершенно уникальные уровни боевых испытаний среди самолетов своего поколения.

Операции на украинском театре военных действий включали подавление противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух" и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника, а также ряд задач по нанесению высокоточных ударов.

Ряд особенностей Су-57 делают его особенно привлекательным для ВВС Индии. Истребитель хорошо оптимизирован для работы в составе наземной системы противовоздушной обороны страны, построенной на базе системы С-400, и, как ожидается, будет оценен как мощный датчик, повышающий ситуационную осведомленность.

Су-57 оснащен основным радаром большего размера, чем любой другой истребитель западного класса, и четырьмя дополнительными радарами, расположенными по всему корпусу, что позволяет каждому истребителю отслеживать до 60 целей одновременно. Два из этих радаров, встроенных в основание крыла, работают в L-диапазоне, что оптимизирует их для ведения радиоэлектронной борьбы и обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях, что особенно ценно при столкновении с китайскими или пакистанскими истребителями пятого поколения.

Основной класс ракет класса "воздух-воздух" Су-57, Р-77М, использует систему наведения, которая обеспечивает ему особенно широкую дальность действия, что делает его оптимальным для поражения высокоманевренных целей. Сверхбольшая дальность полета российского истребителя пятого поколения и его сверхбыстрые маневренные возможности также позволяют самолету находиться вблизи зон потенциальных конфликтов, быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства вдали от баз и развертываться глубже на территории Индии, что обеспечивает большую стратегическую глубину применения истребительного парка.

Истребители также особенно хорошо оптимизированы для эксплуатации с импровизированных аэродромов, что обеспечивает высокую степень гибкости при развертывании.

Недавно, комментируя возможность закупки Индией истребителей Су-57, эксперт по истребительной авиации пятого поколения Абрахам Абрамс отметил, что, вероятно, по крайней мере небольшое количество истребителей-невидимок будет закупаться "в готовом виде" на российских производственных линиях. Как минимум, Индия будет стремиться брать в аренду истребители российского производства до тех пор, пока не появятся лицензионные модели.

Абрамс подчеркнул, что это, вероятно, связано со срочностью поставки таких истребителей примерно к 2029 году, поскольку соседний Пакистан готов примерно к тому же времени приступить к поставке передовых китайских истребителей пятого поколения J-35.

Су-57 считается единственным жизнеспособным вариантом Индии для приобретения истребителя пятого поколения, поскольку, хотя он является одним из четырех истребителей этого поколения, находящихся в производстве, два из них производятся в Китае, с которым Индия поддерживает территориальные споры, в то время как третий, F-35, производится в Соединенных Штатах, которые серьезно ограничивает автономию эксплуатантов воздушного судна.

Абрамс отмечает, что помимо лицензионного производства, Индия, возможно, попытается возобновить совместную программу по широкому использованию российских технологий и разработке сильно модифицированного варианта самолета — вероятно, с двухместными креслами и в основном отечественной авионикой. Это может повлечь за собой производство более стандартного и слегка модифицированного варианта Су-57 в промежуточный период, пока производственные линии "не перейдут на совместно разработанную версию после завершения разработки и летных испытаний, возможно, в 2030-х годах".