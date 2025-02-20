Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта

Министерство обороны России предоставило довольно редкое видео, которое посвящено работе расчёта беспилотника-разведчика "Мерлин-ВР".
На кадрах показан запуск и пояснение от оператора о боевых задачах, которые выполняют эти дроны. В конце ролика вставлен эпизод уничтожения лодок украинской армии сбросами боеприпасов с квадрокоптера.
БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР" — это современный российский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения. Он разработан Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий в Смоленске.
"Мерлин-ВР" обладает гибридным силовым агрегатом (электрический мотор плюс двигатель внутреннего сгорания), что даёт возможность в полёте снизить уровень шума и увеличить его продолжительность. К примеру, на высоте 5 километров БПЛА может находится до десяти часов. На борту беспилотника можно установить аппаратуру общей массой в 6,5 килограммов. В основном, это различные оптико-локационные станции.
Большая продолжительность полета обеспечивает длительное наблюдение за местностью. Высокая высота полёта делает его сложной целью для ПВО противника. Различные варианты полезной нагрузки позволяет адаптировать БПЛА под конкретные задачи. Малая акустическая заметность снижает вероятность обнаружения.
Дрон "Мерлин-ВР" представлен российским военным в 2021 году, тогда и началась опытная эксплуатация. Активно применяется в спецоперации с самого её начала.
"Мерлин-ВР" используется для:
"Мерлин-ВР" был разработан незадолго до начала специальной военной операции.
Несмотря на относительно недавнее появление, "Мерлин-ВР" уже активно используется российскими военными в зоне конфликта.
"Мерлин-ВР" — современный и эффективный разведывательный БПЛА, который играет важную роль в обеспечении информацией российских войск. Он обладает хорошими характеристиками и возможностями, что делает его ценным инструментом для решения разведывательных задач.
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