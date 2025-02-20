Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта

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Министерство обороны России предоставило довольно редкое видео, которое посвящено работе расчёта беспилотника-разведчика "Мерлин-ВР".

Фото: Минобороны РФ БПЛА "Мерлин-ВР"

На кадрах показан запуск и пояснение от оператора о боевых задачах, которые выполняют эти дроны. В конце ролика вставлен эпизод уничтожения лодок украинской армии сбросами боеприпасов с квадрокоптера.

О чём речь

БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР" — это современный российский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения. Он разработан Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий в Смоленске.

"Мерлин-ВР" обладает гибридным силовым агрегатом (электрический мотор плюс двигатель внутреннего сгорания), что даёт возможность в полёте снизить уровень шума и увеличить его продолжительность. К примеру, на высоте 5 километров БПЛА может находится до десяти часов. На борту беспилотника можно установить аппаратуру общей массой в 6,5 килограммов. В основном, это различные оптико-локационные станции.

Ключевые особенности и характеристики

Размеры: "Мерлин-ВР" — один из самых крупных БПЛА самолётного типа, стоящих на вооружении российской армии. Размах его крыльев достигает пяти метров.

Высота полета: максимальная высота полёта — 5 км, что делает его труднодоступным для многих средств ПВО.

Продолжительность полета: время непрерывного наблюдения в автоматическом и полуавтоматическом режимах — десять часов.

Полезная нагрузка: до 6,5 кг, что позволяет нести различную разведывательную аппаратуру, включая оптико-локационные станции, работающие в видимом и инфракрасном диапазонах.

Двигатель: гибридный двигатель обеспечивает малую акустическую заметность.

Разведывательные возможности: способен обнаруживать и наблюдать объекты в любое время суток, при различных погодных условиях, в том числе в снегопад и за маскировочными сетями, а также оценивать заметность объектов.

Режимы работы: может выполнять задачи в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Преимущества

Большая продолжительность полета обеспечивает длительное наблюдение за местностью. Высокая высота полёта делает его сложной целью для ПВО противника. Различные варианты полезной нагрузки позволяет адаптировать БПЛА под конкретные задачи. Малая акустическая заметность снижает вероятность обнаружения.

Применение

Дрон "Мерлин-ВР" представлен российским военным в 2021 году, тогда и началась опытная эксплуатация. Активно применяется в спецоперации с самого её начала.

"Мерлин-ВР" используется для:

Разведки местности

Наблюдения за объектами

Оценки эффективности маскировки

Корректировки огня артиллерии.

Факты

"Мерлин-ВР" был разработан незадолго до начала специальной военной операции.

Несмотря на относительно недавнее появление, "Мерлин-ВР" уже активно используется российскими военными в зоне конфликта.

Вывод

"Мерлин-ВР" — современный и эффективный разведывательный БПЛА, который играет важную роль в обеспечении информацией российских войск. Он обладает хорошими характеристиками и возможностями, что делает его ценным инструментом для решения разведывательных задач.

Довольно редкие кадры, посвященные работе расчета БПЛА-разведчика "Мерлин-ВР"