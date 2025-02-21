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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: морпехи РФ окружают гарнизон ВСУ в Судже, США остановили продажу оружия Киеву

3:54
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Представляем сводку на пятницу, 21 февраля.

Эхо риторики Зеленского

США продолжают дистанцироваться от конфликта на Украине, перекладывая военную и финансовую ответственность на ЕС. Трамписты фактически дают понять Европе, что больше не намерены спонсировать Украину в прежних объёмах. А в самом Евросоюзе нарастает скептицизм: общество почти не поддерживает Киев, а политические элиты разделились во мнениях.

Европа оказывается перед трудным выбором: продолжать вливать миллиарды в войну, рискуя подорвать свою экономику или искать компромисс. ЕС пока не готов озвучивать решение, но давление граждан растёт, а нежелание США продолжать поддержку Киева делает перспективы туманными.

А тем временем глава Госдепа Марко Рубио обвинил Зеленского во вранье: "Он соврал, что отказался от предложенной США сделки по украинским минералам". Также спецпредставитель Трампа Кит Келлог передал Андрею Ермаку документы по всем транзакциям Украине, которые осуществлялись с 2020 года. Он предупредил, что если Зеленский не согласится на мирный план, то все коррупционные схемы ОПУ будут опубликованы в прессе, а Вашингтон введёт санкции.

Если Белый дом вскроет все активы Ермака/Зеленского и всего их окружения, то история с золотым унитазом Януковича покажется цветочками. Они украли в 100 раз больше, чем украли "регионалы". Не удивительно будет, если Зеленский приобрёл себе "золотой рояль".

Между тем, Илон Маск с марта отключит системы "Старлинк" для ВСУ. Далее они будут оплачивать его сами.

США остановили продажу оружия Киеву, жалуется глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко.

"Поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет", — отметил он.

Курская область

Из Курской области морские пехотинцы ВС РФ через Сумскую область рванули к единственной трассе, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон в Судже. Если единственная транспортная нитка будет отрезана, то группировка бандеровцев будет окружена.

А рядом на Брянском направлении ВС РФ разносят логистические артерии неонацистов у границы в Черниговской области. Российская армия уничтожает мосты, по которым боевики могут пустить технику на госграницу в наступление.

Также десант РФ продвинулся юго-восточнее н. п. Свердликово, расширил плацдарм у села Гуево, прорвав оборону врага. В Погребках главные бои проходят у церкви.

НАТО и Запад

Украину опять обманули — НАТО отказалось гарантировать ей членство в организации — генсек Марк Рютте заявил, что членство не будет обсуждаться на мирных переговорах.

Поставки оружия Киеву замедляются, Вашингтон не планирует выделять новые, заявили советник Трампа по национальной безопасности Уолтц и Спикер Конгресса Джонсон. Замедление поставок происходит якобы из-за истощения запасов. Также Уолтц подчеркнул, что некоторые высказывания из Киева о президенте США имеют оскорбительный характер, а это неприемлемо.

Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что Конгресс не поддерживает идею об утверждении нового пакета финансирования Киева, добавив, что союзники США в ЕС уже осознали необходимость завершения войны.

Редкие кадры, посвященные работе расчета БПЛА-разведчика "Мерлин-ВР"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу нато сумы брянск илон маск
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