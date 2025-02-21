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Дмитрий Плотников

Ложь — как политический курс. Хронология обманов и отказов Украины

4:11
Силовые структуры

После украинского Майдана я не помню страны, где столько бы врали.

Ложь народу
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ложь народу

Врали западным партнёрам, собственному народу, мировым СМИ, да и самим себе.

Ложь как норма

Воистину, Украина является страной фейков и лжи. У них до сих пор считается, что обмануть россиянина — это благое и праведное дело. Говорю на полном серьёзе — половина населения Украины так считает. Я не говорю об адекватных украинцах, но сегодня они вынуждены молчать. Я говорю о так называемых хохлах, которые поставили ложь в приоритет своего жизненного кредо.

Разумеется, в форпосте вранья идёт правительство Украины. Понятно, что оно использует информацию как инструмент влияния, часто преувеличивая факты, замалчивая неудобные детали и подавая события в выгодном для себя свете. Однако надо напомнить, что именно ложь, подтасовки, фейки, плюс русофобия и погубили в страну под названием Украина. Кстати, Евросоюз не сильно уступает Киеву в этом, брехни там тоже хватает…

Киев прибегает ко лжи для оправдания собственной политики, заявил когда-то глава МИД РФ Сергей Лавров.

А давайте вспомним все обманы и подтасовки Киева.

Госпереворот

Февраль 2014 года. Тогдашний глава Украины Виктор Янукович и оппозиционеры Арсений Яценюк ("Батькивщина"), Виталий Кличко (партия УДАР) и Олег Тягнибок ("Свобода") подписали соглашение об урегулировании политического кризиса.

Свидетелями выступали главы МИД Польши и ФРГ — Радослав Сикорский и Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.

Запад и их ручные оппозиционеры обманули Януковича, в столице Украины произошел насильственный захват власти. В результате Крым возвратился на Родину, а в Донбассе образовались независимые ДНР и ЛНР.

Минск-1

Сентябрь 2014 года. В здании "Президент-отеля" в Минске подписаны первые Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня на территории ЛДНР (пока ещё Украины).

Но Киев не прекратил обстрелы городов и намеревался физически уничтожить противников Майдана. Репрессии начались во всех городах востока Украины.

В результате территория, подконтрольная ополченцам, увеличилась, Луганск и Донецк стали центрами для всех противников киевской хунты.

Минск-2

Февраль 2015 года. Подписывается "Минск-2". В тексте соглашения Донбасс остаётся украинской территорией. В 2021 году Владимир Зеленский выходит из этих соглашений. Итог — 24 февраля 2022 года началась СВО.

Стамбульские соглашения

Март 2022 года. У Украины появился шанс заключить соглашения в Стамбуле. Кроме сохранения Запорожской и Херсонской областей, на Украине остались бы живы около 1 млн украинцев, да и судьбы ещё десятков миллионов не были бы поломаны. Но в апреле Зеленский вышел из Стамбульских соглашений.

Начало 2024 года

Февраль 2024 года. У Киева появился ещё один шанс заключить мирный договор. Но Зеленский публично отказался, попутно запретив себе вести переговоры с Россией.

Вывод

Не исключено, что весь украинский Юго-восток воссоединится с Российской Федерацией: Николаев и Одесса — русские города, тоже будут возвращены в состав РФ. Но до этого ещё сотни тысяч украинцев погибнут за зависимого от препаратов диктатора, который даже не скрывает, что боится переговоров, желая удержаться у власти…

ЛОЖЬ украины. ЛОЖЬ запада
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы всу украина сергей лавров арсений яценюк виктор янукович владимир зеленский
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