Никто не уйдёт от Ланцета: российские БПЛА уничтожили техники на $4 млрд — сводка с фронта

3:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бойцы армии России беспилотниками-камикадзе "Ланцет" уничтожили вражескую технику уже на общую сумму от 4 млрд долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickel nitride, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дрон "Ланцет"

Об этом сообщили в эфире "Первого канала".

Операторы дронов российской армии ведут настоящую охоту за западной техникой: американские "Абрамсы", немецкие "Леопарды", и британские "Челленджеры" — ни один из этих танков не ушёл от разящего "Ланцета".

БПЛА-камикадзе "Ланцет" из оружия для локальных ударов уже превратились в инструменты для срыва наступлений противника на всем протяжении ЛБС от Запорожья до Курской области.

Никто пока не смог составить достойную конкуренцию самому известному на данный момент российскому беспилотнику-камикадзе.

О чём речь

Дрон-камикадзе "Ланцет" — это российский барражирующий боеприпас, разработанный компанией ZALA Aero, входящей в концерн "Калашников". Он предназначен для поражения наземных целей, таких как танки, артиллерийские установки, радары и другие важные объекты.

Отрадно, что производство этих дронов выросло аж в 50 раз. Помимо этого, раньше существенным минусом был небольшой заряд, это было исправлено в более поздних версиях (сейчас разработано уже 3-е поколение), которые могут работать роем - один из дронов находит цель, передаёт информацию и остальные БПЛА летят туда. Плюс у "Ланцета" увеличена дальность полёта и, скорее всего, будет близка к 100 км.

Кстати, недавно беспилотный аппарат "Ланцет" поразил украинский самолёт МиГ-29, который находился в 70 км за линией фронта.

Основные характеристики

Тип: барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе),

Разработчик: ZALA Aero,

Дальность: до 40-50 км (в зависимости от модификации),

Скорость: до 110 км/ч (горизонтальный полет), до 300 км/ч (при атаке),

Боевая часть: осколочно-фугасная или кумулятивная,

Система наведения: оптико-электронная, спутниковая (ГЛОНАСС),

Запуск: с наземной катапульты.

Особенности дрона

"Ланцет" способен длительное время барражировать в районе цели, ожидая команды на атаку. Оптико-электронная система наведения позволяет оператору в режиме реального времени наблюдать за целью и корректировать траекторию полёта. Спутниковая навигация обеспечивает точность наведения на большие расстояния. Дрон может поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Имеет две модификации "Ланцет-1" и "Ланцет-3", которые отличаются массой боевой части и лётными характеристиками.

Применение БПЛА

"Ланцет" активно применяется в ходе специальной военной операции на Украине. Он используется для поражения различных целей, включая:

Танки и другую бронетехнику,

Артиллерийские установки и системы ПВО,

Радары и станции радиоэлектронной борьбы,

Пункты управления и связи.

Преимущества

Высокая точность поражения, Возможность поражения целей на больших расстояниях, Сравнительно низкая стоимость по сравнению с крылатыми ракетами, Возможность многократного применения.

Недостатки

Относительно небольшая боевая часть, Зависимость от погодных условий, Уязвимость для средств радиоэлектронной борьбы.

Вывод

"Ланцет" является эффективным оружием, которое позволяет поражать важные цели на поле боя с высокой точностью. Его применение значительно повышает боевые возможности российских войск.

Работа с БПЛА "Ланцет"