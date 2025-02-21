Никто не уйдёт от Ланцета: российские БПЛА уничтожили техники на $4 млрд — сводка с фронта

Бойцы армии России беспилотниками-камикадзе "Ланцет" уничтожили вражескую технику уже на общую сумму от 4 млрд долларов.
Об этом сообщили в эфире "Первого канала".
Операторы дронов российской армии ведут настоящую охоту за западной техникой: американские "Абрамсы", немецкие "Леопарды", и британские "Челленджеры" — ни один из этих танков не ушёл от разящего "Ланцета".
БПЛА-камикадзе "Ланцет" из оружия для локальных ударов уже превратились в инструменты для срыва наступлений противника на всем протяжении ЛБС от Запорожья до Курской области.
Никто пока не смог составить достойную конкуренцию самому известному на данный момент российскому беспилотнику-камикадзе.
Дрон-камикадзе "Ланцет" — это российский барражирующий боеприпас, разработанный компанией ZALA Aero, входящей в концерн "Калашников". Он предназначен для поражения наземных целей, таких как танки, артиллерийские установки, радары и другие важные объекты.
Отрадно, что производство этих дронов выросло аж в 50 раз. Помимо этого, раньше существенным минусом был небольшой заряд, это было исправлено в более поздних версиях (сейчас разработано уже 3-е поколение), которые могут работать роем - один из дронов находит цель, передаёт информацию и остальные БПЛА летят туда. Плюс у "Ланцета" увеличена дальность полёта и, скорее всего, будет близка к 100 км.
Кстати, недавно беспилотный аппарат "Ланцет" поразил украинский самолёт МиГ-29, который находился в 70 км за линией фронта.
"Ланцет" способен длительное время барражировать в районе цели, ожидая команды на атаку. Оптико-электронная система наведения позволяет оператору в режиме реального времени наблюдать за целью и корректировать траекторию полёта. Спутниковая навигация обеспечивает точность наведения на большие расстояния. Дрон может поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Имеет две модификации "Ланцет-1" и "Ланцет-3", которые отличаются массой боевой части и лётными характеристиками.
"Ланцет" активно применяется в ходе специальной военной операции на Украине. Он используется для поражения различных целей, включая:
"Ланцет" является эффективным оружием, которое позволяет поражать важные цели на поле боя с высокой точностью. Его применение значительно повышает боевые возможности российских войск.
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