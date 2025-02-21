В США рассказали о разработке двигателей для истребителей шестого поколения

2:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Программы создания двигателей для американских истребителей шестого поколения перешли в стадию создания прототипов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пытаются оценить, как скоро такие устройства могут быть установлены на самолеты F-35.

Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-35

Двигатели, разработанные фирмами General Electric Aerospace и Pratt & Whitney для программы создания адаптивных силовых установок нового поколения, прошли детальную проверку ВВС США, что является ключевым этапом, позволяющим приступить к созданию первых наземных демонстрационных прототипов.

Обе фирмы разрабатывают конкурирующие двигатели, соответственно XA102 и XA103, для оснащения истребителя шестого поколения ВВС следующего поколения для обеспечения преимущества в воздухе. Хотя будущее программы создания истребителей остается весьма неопределенным из-за серьезных бюджетных ограничений ВВС, даже если работы не будут продолжены, ожидается, что новые двигатели найдут применение как в собственной программе ВМС США по созданию истребителей шестого поколения, так и на F-35.

В то время как General Electric и Pratt & Whitney ранее разрабатывали двигатели следующего поколения для F-35, которые были разработаны в рамках программы адаптивного перехода на двигатели, которая была прекращена в 2023 году, дальнейшее использование усовершенствованных вариантов нынешнего двигателя F135 для истребителя считается нежизнеспособным в долгосрочной перспективе, поскольку требования к его мощности продолжают возрастать.

Соединенные Штаты не разрабатывали абсолютно новый истребительный двигатель с 1980-х годов, при этом F119, который был установлен на их первом истребителе пятого поколения F-22, впервые поднялся в воздух в 1990 году, в то время как F135, приводящий в действие F-35, является производной от этой силовой установки.

Потребность в более эффективных двигателях считается особенно актуальной на Тихоокеанском театре военных действий, поскольку истребители не только должны работать на очень больших дальностях, но и в связи с внедрением новых поколений авионики и, возможно, оружия направленного действия продолжают значительно повышать требования к мощности. Поскольку и XA102, и XA103 были созданы в результате работы над отмененной программой адаптивной замены двигателей, остается значительная вероятность того, что с середины 2030-х годов они будут в основном использоваться для переоснащения истребителей F-35.