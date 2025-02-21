Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В Дании заявили о планах увеличить траты на оборону из-за России

3:47
Силовые структуры » Военные новости

Европейские державы пытаются смириться с необходимостью срочно предпринять дополнительные меры для защиты континента, не полагаясь на возобновление поддержки со стороны США, пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense (BD). В своей новой статье они со ссылкой на властей Дании утверждают, что страна выделит три процента ВВП на оборону из-за опасений российского перевооружения. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

Копенгаген, Дания
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Копенгаген, Дания

Основываясь на стратегической оценке того, что Россия может перевооружиться быстрее, чем НАТО, если конфликт  Украине закончится или перерастет в заморозку, Дания заявляет, что планирует дополнительно выделить 50 миллиардов датских крон (7 миллиардов долларов) в свой оборонный бюджет в течение 2025-2026 годов.

В результате этого повышения военные расходы Северной Европы превысят три поцента ВВП. В переведенном заявлении правительства, опубликованном в среду, говорится, что дополнительные средства ускорят "наращивание боевой мощи Вооруженных сил".

Копенгаген не уточнил, на приобретение каких систем вооружения будут направлены средства, но четко изложил свои опасения в области безопасности.

Министерство обороны Дании "оценивает, что, когда конфликт на Украине прекратится или будет заморожен, а НАТО не будет вооружаться такими же темпами, Россия сможет высвободить значительные военные ресурсы и примерно через два года представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО в регионе Балтийского моря если США не вмешаются".

Предупреждение о том, что Россия может перевооружиться в течение двух лет, не противоречит комментариям других региональных чиновников. Во время недавней поездки в Вашингтон генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем, начальник штаба обороны Швеции, заявил изданию Breaking Defense, что России потребуется всего несколько лет, чтобы перевооружиться, если конфликт на Украине прекратится.

"Если вы страна, граничащая с Россией, то вы говорите о двух-трех годах. А если вы действительно далеко, то вы говорите, может быть, о пяти-десяти годах, — сказал он.

Европейские державы все еще пытаются смириться с реальностью того, что им срочно необходимо сделать больше для защиты континента, не полагаясь на новую поддержку со стороны США.

Президент США Дональд Трамп, назвавший президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) "диктатором" и заявивший, что "у него не останется страны", только усилил опасения в регионе по поводу того, что Вашингтон готов вести переговоры о мирном соглашении в пророссийском ключе и без какого-либо участия Киева или союзников по НАТО.

"Нынешняя ситуация с безопасностью требует политических действий от европейских союзников", — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен во время пресс-конференции в среду, согласно сообщению на X.

Вашингтон также продолжает испытывать двусторонние отношения с Копенгагеном, пытаясь купить Гренландию, что сопровождалось намеками Трампа на то, что он будет готов к военным действиям, чтобы захватить ее. Остров является самоуправляемой территорией, которая остается частью Королевства Дания.

В январе премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла идею военного переворота со стороны США, заявив местному телеканалу TV 2: "У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до этого".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы нато дания евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Гумы от китайской Unitree: роботы H1 и G1 исчезли со складов за считанные часы
Французы голосуют за свою любимую деревню — сможет ли Сент-Антуан-л'Аббе победить
10 комнатных растений, которые прекрасно растут в тени или при недостатке света
Польза обёртываний для тела: добиваемся видимых результатов в домашних условиях
Экспресс-фитнес: 7 минут в день — и вы в форме!
Старые ткани — в новые футболки: во Франции создают одежду из 100% переработанных тканей
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Что скрывают корма для кошек: производители не хотят, чтобы вы это знали
Простая привычка после еды спасёт от высокого сахара в крови
Конец эпохи: США перестали быть ядром глобалистов
Сейчас читают
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Наука и техника
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза? Аудио 
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Еда и рецепты
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
Что скрывают корма для кошек: производители не хотят, чтобы вы это знали
Простая привычка после еды спасёт от высокого сахара в крови
В Дании заявили о планах увеличить траты на оборону из-за России
Конец эпохи: США перестали быть ядром глобалистов
Женское здоровье под угрозой: какой анализ может спасти жизнь после 25 лет
Так вкусно, что забудете про бутерброды: готовим брускетту с итальянским шиком
Приготовьте домашнее удобрение для перцев: просто и эффективно
Три главных страха кошек и как с ними бороться
Перевозка этих вещей может превратить обычную поездку в криминальную историю
Карина Кросс разорвала отношения с возлюбленным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.