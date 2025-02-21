В Дании заявили о планах увеличить траты на оборону из-за России

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Европейские державы пытаются смириться с необходимостью срочно предпринять дополнительные меры для защиты континента, не полагаясь на возобновление поддержки со стороны США, пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense (BD). В своей новой статье они со ссылкой на властей Дании утверждают, что страна выделит три процента ВВП на оборону из-за опасений российского перевооружения. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

Основываясь на стратегической оценке того, что Россия может перевооружиться быстрее, чем НАТО, если конфликт Украине закончится или перерастет в заморозку, Дания заявляет, что планирует дополнительно выделить 50 миллиардов датских крон (7 миллиардов долларов) в свой оборонный бюджет в течение 2025-2026 годов.

В результате этого повышения военные расходы Северной Европы превысят три поцента ВВП. В переведенном заявлении правительства, опубликованном в среду, говорится, что дополнительные средства ускорят "наращивание боевой мощи Вооруженных сил".

Копенгаген не уточнил, на приобретение каких систем вооружения будут направлены средства, но четко изложил свои опасения в области безопасности.

Министерство обороны Дании "оценивает, что, когда конфликт на Украине прекратится или будет заморожен, а НАТО не будет вооружаться такими же темпами, Россия сможет высвободить значительные военные ресурсы и примерно через два года представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО в регионе Балтийского моря если США не вмешаются".

Предупреждение о том, что Россия может перевооружиться в течение двух лет, не противоречит комментариям других региональных чиновников. Во время недавней поездки в Вашингтон генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем, начальник штаба обороны Швеции, заявил изданию Breaking Defense, что России потребуется всего несколько лет, чтобы перевооружиться, если конфликт на Украине прекратится.

"Если вы страна, граничащая с Россией, то вы говорите о двух-трех годах. А если вы действительно далеко, то вы говорите, может быть, о пяти-десяти годах, — сказал он.

Европейские державы все еще пытаются смириться с реальностью того, что им срочно необходимо сделать больше для защиты континента, не полагаясь на новую поддержку со стороны США.

Президент США Дональд Трамп, назвавший президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) "диктатором" и заявивший, что "у него не останется страны", только усилил опасения в регионе по поводу того, что Вашингтон готов вести переговоры о мирном соглашении в пророссийском ключе и без какого-либо участия Киева или союзников по НАТО.

"Нынешняя ситуация с безопасностью требует политических действий от европейских союзников", — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен во время пресс-конференции в среду, согласно сообщению на X.

Вашингтон также продолжает испытывать двусторонние отношения с Копенгагеном, пытаясь купить Гренландию, что сопровождалось намеками Трампа на то, что он будет готов к военным действиям, чтобы захватить ее. Остров является самоуправляемой территорией, которая остается частью Королевства Дания.

В январе премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла идею военного переворота со стороны США, заявив местному телеканалу TV 2: "У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до этого".