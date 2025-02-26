Некогда бояться: как прифронтовой храм в Рыльске в Курской области стал центром гуманитарной помощи

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В Успенском кафедральном соборе города Рыльска действует настоящий центр помощи. Здесь не только совершаются богослужения, но и кипит работа — волонтёры готовят еду для военных, эвакуированных и всех нуждающихся, принимают и сортируют гуманитарные грузы, передают личные посылки от семей. Руководит этим процессом матушка Ксения, которая с первых дней войны взяла на себя организацию помощи. С волонтёрами поговорила спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.

Трапезная, которая кормит всех

Когда в трапезную собора заходят гости, их первым делом усаживают за стол. "Сегодня у нас борщ с чесноком и салом. Это наш стратегический запас", — говорит Анна Михайловна Путина, одна из организаторов работы соборной кухни. "Пирожки, гречневая каша, свинина, уха — готовим много и с душой".

Кто все эти женщины, которые готовят еду в соборной трапезной? Оказывается, большинство из них вовсе не профессиональные повара. Они волонтёры. "Мы работаем в таможенных органах, но в свободное время помогаем на кухне", — рассказывает Ирина, одна из помощниц.

В день здесь кормят от 30 до 60 человек, а в сложные периоды цифра была гораздо выше. "Когда начался прорыв в Курской области, мы даже не считали, сколько людей проходит через нас", — вспоминает Анна Михайловна. "Люди приходили с холода, уставшие, голодные, и мы старались накормить каждого".

Храм, который стал убежищем

Когда в Курскую область пришла война, люди искали спасения — и многие нашли его в храме. "Людей эвакуировали, кого-то привозили в парки, кто-то сам добирался. Мы делали все, чтобы помочь — организовывали питание, укрытие", — рассказывают волонтёры.

Парк, расположенный напротив собора, стал временным пристанищем для беженцев. "Самое безопасное место: деревья хоть как-то защищали от дронов", — поясняют они.

Но помогать нужно было не только беженцам. В соборе начали собирать гуманитарные грузы, передавать вещи и продукты на передовую.

Матушка Ксения: "Мы не разделяем храм и людей"

Когда война пришла в Курскую область, собор стал местом спасения. Никто не ждал указаний — прихожане сами организовали помощь. "Позвонили знакомым, собрали еду, приняли первые автобусы с людьми", — вспоминает матушка Ксения. — В ночь обзвонили всех прихожан: у кого что осталось на ужин, приносите в храм."

Помощь нужна была не только людям, но и армии. "До прорыва мы обустраивали блиндажи, чтобы кухня была, помогали солдатам — стирали, готовили, шили", — рассказывает матушка.

Когда в Рыльск начали прибывать беженцы, собор стал для них первой остановкой. "Люди приезжали голодными, без света, без хлеба. А мы хлеб выпекали. Они его целовали перед тем, как съесть", — говорит она.

На мой вопрос, как получилось, что прихожане включились в войну в Курской области, матушка Ксения обижается. "Я вообще не понимаю, как вы так вопрос ставите. У нас в маленьких городах, в деревнях нет разделения: храм и люди — одно целое. Это, может, в больших городах люди друг друга теряют. А здесь мы все вместе."

Гуманитарный конвейер

Работа в соборе не ограничивается кухней. Волонтёры разгружают и сортируют гуманитарные грузы, отправляют личные посылки от семей солдатам. "Каждую маму, жену нужно обзвонить, узнать позывной, куда отправлять", — поясняет матушка Ксения.

Задачи меняются ежедневно. "То срочно нужен генератор, то резиновые лодки, а в магазине их нет. Значит, находим в одну секунду и отправляем бойцам", — рассказывает она.

"Нам некогда бояться — нам работать надо"

Война оставила свой след на храме. "20 декабря прилет был недалеко. Волной выбило окна, пострадал алтарь, — рассказывает Анна Михайловна. — Но службы не прекращались ни на день."

"Батюшка говорит: "Молитесь, и войны не будет". Мы при храме с первых дней. Нам некогда бояться — нам работать надо", — говорят волонтёры.

Несмотря на все трудности, здесь нет места страху. Каждый день люди продолжают свою службу — принимают людей, кормят, помогают. Здесь, в стенах храма, жизнь продолжается.

Уточнения

Рыльск — город в Курской области, административный центр Рыльского района.



