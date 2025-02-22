Сводка с фронта: ВСУ начали бросать в мясные штурмы детей, Трамп не хочет видет Зеленского

4:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Представляем сводку на субботу, 22 февраля.

Освобождение Донбасса

На Покровском направлении районе н. п. Удачное российские войска после оперативной паузы продолжили атаки. Противник имеет здесь достаточно резерва для нанесения контрударов, но план — оттеснить ВС РФ от юга Покровска и выбить с занятых позиций в Удачном, Песчаном и Котлино провалился.

В Андреевке ВС РФ заняли восточную часть посёлка. Идут бои в районе Зелёного Поля Водяного Второго. Штурмовики работают и в селе Тарасовка. Там идут бои за Малиновскую развязку.

Враг на этом участке — на прямом пути к окружению. Если армия России начнёт движение со стороны Торецка, то вся группировка ВСУ севернее Новобахмутовки и Новокалиново угодит в клещи или будет вынуждена уйти к Константиновке, оставив укрепрайон.

На Курдюмовском участке ВСУ приняли решение развернуть доукомплектование подразделений из состава 28-й бригады, действующих за счёт завербованных украинцев от 18 до 24 лет. Не было сомнения, что этих почти детей используют как "мясо", теперь есть конкретика откуда они начнут. Первые трупы с юными гражданами Украины их общество получит как раз с Курдюмовского рубежа.

Курско-Сумское направление

ГВ "Север" продолжает освобождению Курское приграничье. Подразделения ВДВ ведут бои с ВСУ в на южном фланге Свердликово: в районе госграницы, и западнее — в Лебедевке.

Также "Бесстрашные" продолжают выбивать неонацистов из н. п. Погребки, где мотострелкам ВС РФ противостоят "элитные" украинские десантно-штурмовые бригады.

Морпехи "северян" продвинулись в лесопосадках в окрестностях Куриловки, уничтожив опорник врага. Несмотря на огромные потери, командование ВСУ пытается остановить продвижение наших морских пехотинцев и десант на флангах, чтобы не дать окружить весь Суджанский гарнизон.

Из района Юнаковки националисты два раза бросали боевые группы в "мясные штурмы". После комплексного огневого поражения контратаки захлебнулись, уничтожено: 4 БМП, 2 БТР "М-113" и более 40 бандеровцев.

Под Куриловку враг завёл несколько подразделений экс-заключенных из состава 129-й бригады тероборонщиков, которых ВСУ намерены использовать как заградотряд. Общее продвижение "Севера" — более 1100 м.

Поступает информация, что подразделения 106-й дивизии ВДВ перешли госграницу и в Сумской области взяли под контроль украинский село Новенькое. Ситуация сейчас разворачивается весьма динамично. Если удастся развить успех, то логистика националистов на Суджу окажется под угрозой.

Вчера утром, ВКС РФ сбили ещё один самолёт МиГ-29 ВСУ над Днепропетровском.

Страсти по Трампу

За каких-то две недели Дональд Трамп всколыхнул всё болото глобалистов. Сейчас они точечно рефлексируют. Например, глава МИД Германии Бербок пригрозила США разрывом связей.

"Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", — заявила она.

А тем временем, Трамп продолжает делать удивительные заявления.

Накануне он сказал, что не видит вины Российской Федерации в возникновении украинского конфликта, обвиняя в нём Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Также президент США отметил, что Зеленский "не так важен" на встречах по урегулированию кризиса.

"Я не думаю, что он очень важен для того, чтобы присутствовать на встречах. Честно говоря, я бы хотел, чтобы он вообще туда не ездил", — подытожил Трамп.

Враг бросил американские Bradley с десантом в контратаку на Надеждинку