Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВСУ начали бросать в мясные штурмы детей, Трамп не хочет видет Зеленского

4:17
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Представляем сводку на субботу, 22 февраля.

Освобождение Донбасса

На Покровском направлении районе н. п. Удачное российские войска после оперативной паузы продолжили атаки. Противник имеет здесь достаточно резерва для нанесения контрударов, но план — оттеснить ВС РФ от юга Покровска и выбить с занятых позиций в Удачном, Песчаном и Котлино провалился.

В Андреевке ВС РФ заняли восточную часть посёлка. Идут бои в районе Зелёного Поля Водяного Второго. Штурмовики работают и в селе Тарасовка. Там идут бои за Малиновскую развязку.

Враг на этом участке — на прямом пути к окружению. Если армия России начнёт движение со стороны Торецка, то вся группировка ВСУ севернее Новобахмутовки и Новокалиново угодит в клещи или будет вынуждена уйти к Константиновке, оставив укрепрайон.

На Курдюмовском участке ВСУ приняли решение развернуть доукомплектование подразделений из состава 28-й бригады, действующих за счёт завербованных украинцев от 18 до 24 лет. Не было сомнения, что этих почти детей используют как "мясо", теперь есть конкретика откуда они начнут. Первые трупы с юными гражданами Украины их общество получит как раз с Курдюмовского рубежа. 

Курско-Сумское направление

ГВ "Север" продолжает освобождению Курское приграничье. Подразделения ВДВ ведут бои с ВСУ в на южном фланге Свердликово: в районе госграницы, и западнее — в Лебедевке.

Также "Бесстрашные" продолжают выбивать неонацистов из н. п. Погребки, где мотострелкам ВС РФ противостоят "элитные" украинские десантно-штурмовые бригады.

Морпехи "северян" продвинулись в лесопосадках в окрестностях Куриловки, уничтожив опорник врага. Несмотря на огромные потери, командование ВСУ пытается остановить продвижение наших морских пехотинцев и десант на флангах, чтобы не дать окружить весь Суджанский гарнизон.

Из района Юнаковки националисты два раза бросали боевые группы в "мясные штурмы". После комплексного огневого поражения контратаки захлебнулись, уничтожено: 4 БМП, 2 БТР "М-113" и более 40 бандеровцев.

Под Куриловку враг завёл несколько подразделений экс-заключенных из состава 129-й бригады тероборонщиков, которых ВСУ намерены использовать как заградотряд. Общее продвижение "Севера" — более 1100 м.

Поступает информация, что подразделения 106-й дивизии ВДВ перешли госграницу и в Сумской области взяли под контроль украинский село Новенькое. Ситуация сейчас разворачивается весьма динамично. Если удастся развить успех, то логистика националистов на Суджу окажется под угрозой.

Вчера утром, ВКС РФ сбили ещё один самолёт МиГ-29 ВСУ над Днепропетровском.

Страсти по Трампу

За каких-то две недели Дональд Трамп всколыхнул всё болото глобалистов. Сейчас они точечно рефлексируют. Например, глава МИД Германии Бербок пригрозила США разрывом связей.

"Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", — заявила она.

А тем временем, Трамп продолжает делать удивительные заявления.

Накануне он сказал, что не видит вины Российской Федерации в возникновении украинского конфликта, обвиняя в нём Владимира Зеленского и Джо Байдена

Также президент США отметил, что Зеленский "не так важен" на встречах по урегулированию кризиса.

"Я не думаю, что он очень важен для того, чтобы присутствовать на встречах. Честно говоря, я бы хотел, чтобы он вообще туда не ездил", — подытожил Трамп.

Враг бросил американские Bradley с десантом в контратаку на Надеждинку
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы дональд трамп курская область
Обсудить
Новости Все >
Диабет отступает: этот любимый всеми напиток способен снизить риск заболевания на 15%
7 растений, которые могут стать смертельной угрозой для вашего питомца
Забудьте о диетах: эта женщина сбросила 42 кг и честно поделилась своим секретом
Это место в Нормандии не похоже на любые другие курорты
Не просто концерт, а целый спектакль: Куклачёв с сыном и 200 кошками едут удивлять Россию
Идеальный нюд для ваших губ: эти хитрости помогут найти подходящий оттенок
Эти 3 места Тосканы удивят: здесь живет всего несколько сотен человек!
Boeing может вернуться в Россию: эксперты обсуждают условия и последствия
Хотели крупную свёклу, а выросли мышиные хвостики? Возможно, вы делаете эту ошибку
Этот внедорожник выглядит так, будто выехал из 70-х, но под капотом у него 245 л.с.
Сейчас читают
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Последние материалы
Диабет отступает: этот любимый всеми напиток способен снизить риск заболевания на 15%
Сводка с фронта: ВСУ начали бросать в мясные штурмы детей, Трамп не хочет видет Зеленского
7 растений, которые могут стать смертельной угрозой для вашего питомца
Забудьте о диетах: эта женщина сбросила 42 кг и честно поделилась своим секретом
Это место в Нормандии не похоже на любые другие курорты
Не просто концерт, а целый спектакль: Куклачёв с сыном и 200 кошками едут удивлять Россию
Идеальный нюд для ваших губ: эти хитрости помогут найти подходящий оттенок
Эти 3 места Тосканы удивят: здесь живет всего несколько сотен человек!
Boeing может вернуться в Россию: эксперты обсуждают условия и последствия
Хотели крупную свёклу, а выросли мышиные хвостики? Возможно, вы делаете эту ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.