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Дмитрий Плотников

Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры

4:07
Силовые структуры » Военные новости

Разведслужбы Южной Кореи и Запада вводят в медиапространство инфу о вероятной поставке российской армии из КНДР крупной партии ОТРК — оперативно-тактических ракетных комплексов KN-24.

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Якобы они идут в дополнение к похожим комплексам KN-23.

При остром дефиците в армии Украины противоракет для комплексов Patriot и SAMP-T, появление в распоряжении русских ракетчиков сотен KN-24 кратно перекрывает потребности армии РФ в нанесении высокоточных ударов по цехам сборки беспилотников на Украине. И это в дополнение к запланированному производству 750-ти ракет "Искандер". При успешной разведке этого хватит и на удары по дочерним компаниям западных Thales International SAS и Rheinmetall в тыловых районах.

О чём речь

ОТРК KN-24 — это северокорейский оперативно-тактический ракетный комплекс, разработанный для нанесения высокоточных ударов по важным объектам противника.

Это классический ОТРК, оснащённый ракетами, аналогичными "Искандерам". На испытаниях, проведённых в период с 2019 по 2023 годы, прототипы KN-24 продемонстрировали способность реализации квазибаллистических (изменяя путь) и настильных (на минимальной высоте) траекторий полёта на дистанции от 230 до 410 километров. Максимальная высота при этом варьировалась от 30 до 50 километров с обязательным выполнением противозенитных манёвров. Северокорейские KN-24 располагают и аэродинамическими рулями, и газодинамическими системами коррекции полёта. Последние используют в верхних слоях стратосферы и мезосфере (от 50 до 85 км).

Основные характеристики KN-24

  • Тип ракеты: баллистическая, малой дальности,
  • Дальность: около 400-450 км,
  • Система наведения: инерциальная + спутниковая коррекция,
  • Головная часть: возможны ядерная или обычная,
  • Пусковая установка: мобильная (гусеничный или колёсный вариант).

Особенности KN-24

Внешне похожа на американскую ATACMS, но с северокорейскими доработками. Способна маневрировать на терминальном участке полёта, что затрудняет её перехват. Запускается с мобильных пусковых установок, что увеличивает её живучесть.

Какими ещё возможностями обладает ОТРК?

KN-24 оснащена газоструйной системой отклонения вектора тяги, применяемой на этапе работы двигателя ракеты. Максимальная скорость в момент завершения работы — 2100 метров в секунду, подлётная — 900-1100 метров в секунду.

Системы наведения для этого типа ракет вполне обычные. Они представляются навигационной системой на базе акселерометров и твердотельных гироскопов, а также модулем коррекции ГЛОНАСС/GPS. Эффективную работу оперативно-тактического ракетного комплекса обеспечивает круговое вероятное отклонение порядка 150-200 метров, при задействовании модуля ГЛОНАСС/GPS круговое отклонение понижается до 25-35 метров. Подрыв 500-кг осколочно-фугасной боевой части осуществляется на высоте несколько десятков метров для максимального эффекта работы ракеты по слабозащищённым целям.

Вывод

KN-24 была впервые испытана в 2019 году и с тех пор остаётся одной из ключевых ракетных систем Северной Кореи. В долгосрочной перспективе эти ракеты станут хорошим дополнением "Искандерам" в специальной операции на Украине, а при эскалации Запада — на любом другом направлении.

Тайны Северной Кореи. Анализ ракет KN 23 и KN 24
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы кндр ракеты оружие россия украина
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