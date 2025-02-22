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Дмитрий Плотников

Британский зонтик для Украины оказался дырявым: у истребителей Typhoon нашли слабое место

Силовые структуры » Военные новости

Британское правительство собирается отправить свои самолёты Typhoon, чтобы создать "противовоздушный зонтик" над Украиной.

Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель
Фото: airliners.net by Chris Lofting is licensed under GNU Free Documentation License
Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель

Предложение включило в себя потенциально "десяток" истребителей Typhoon Королевских Военно-воздушных сил Соединённого Королевства, которые будут вести контроль над российской воздушной активностью и помогать защищать "миротворческие силы" из Великобритании и других европейских государств.

План бриттов, как всегда, "надёжен" как швейцарские часы. Опытные пилоты британских ВВС, впрочем, сразу сказали, что справиться с этой задачей в одиночку англичане не смогут в силу большого количества причин. Конечно, прежде всего потому, что "русско-украинская граница весьма обширна".

Однако потом они представили и конкретику: самолётам Eurofighter Typhoon необходимо базироваться именно на Украине, откуда им придётся производить вылеты тремя или четырьмя воздушными боевыми звеньями-патрулями на расстоянии от 150 до 300 километров друг от друга, вверх и вниз по госгранице, летая круглые сутки, чтобы поддерживать своё присутствие в воздухе. А это, разумеется, нереально.

О чём речь

Истребитель Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный европейским консорциумом Eurofighter GmbH.

Основная информация о самолёте

Разработка и производство:

Разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS.

Исследования перспективного самолёта начались ещё в 1979 году.

В 1983 году стартовала программа разработки двигателя (EFA-Programm) на основе мотора RB 199 многоцелевого самолёта "Торнадо". По другой информации, двигатель создавали на базе экспериментального двигателя Rolls-Royce XG.40, стендовые испытания которого проводили в 1988 году.

Серийно выпускается с 2002 года.

Основные характеристики:

Многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

  • Предназначен для завоевания господства в воздухе, а также для поражения наземных (надводных) целей.
  • Максимальная скорость полёта: 2200 км/ч.
  • Практический потолок 18000 м.
  • Тактический радиус действия до 1 000 км.

Эксплуатанты:

  • Военно-воздушные силы Великобритании.
  • Военно-воздушные силы Германии.
  • Королевские военно-воздушные силы Саудовской Аравии.
  • Военно-воздушные силы Италии.
  • Королевские военно-воздушные силы Омана.
  • Военно-воздушные силы Испании.
  • Военно-воздушные силы Австрии.

Дополнительно:

Существуют одноместные и двухместные варианты. На апрель 2023 года произведено 586 единиц.

Также стоит отметить, что во времена Второй Мировой войны существовал истребитель Hawker Typhoon, который производился в Великобритании. Это был одноместный истребитель-бомбардировщик.

Вывод

Истребитель Eurofighter Typhoon с момента принятия на вооружение использовался практически во всех натовских операциях. Но 15 февраля 2017 года глава министерства обороны Австрии заявил об иске против компании Airbus и консорциума Eurofighter по обвинению в мошенничестве и введении в заблуждение относительно стоимости эксплуатации и модернизации самолётов.

Истребитель Eurofighter Typhoon
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы украина политика вооружение истребители великобритания
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