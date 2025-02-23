Сводка с фронта: ВС РФ ворвались в Пятихатки — враг бежит, в Кривом Роге уничтожены иностранные советники

4:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские воины продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку на воскресенье, 23 февраля.

Курское направление

На Курском направлении в последнюю неделю опять возобновилась активность самолётов F-16. Если сначала истребитель взлетал с аэродрома Васильков, долетая до границы с Сумщиной, то сейчас он приближается к госгранице. Как правило, его сопровождают два МиГа-29. На днях один F-16 и два МиГа-29 с Василькова осуществили сброс двух авиабомб на Свердликово.

Ещё один интересный момент — ВСУ продолжают отправлять резерв в Сумскую область. На базе 169-й учебки в Десне идёт формирование батальона спецслужбы охраны транспорта. До 2 марта готовится переброска до 400 боевиков в Сумскую область.

Применение F-16 рядом с Курским приграничьем и планирование переброски подкрепления указывает на желание продолжить вклинивание в Курскую область. Не исключено, что ВСУ попытаются ударить и на других участках.

Донбасс

Учитывая начало наступления вдоль р. Мокрые Ялы и освобождения н. п. Новоочеретоватое, время взглянуть на инженерные сооружения армии Украины. Командование группировки "Восток" не стало наступать через линию Зеленое Поле — Новополь, а стало подниматься на север. Так ВС РФ буквально ногами обходят две линии обороны ВСУ на стыке Запорожской области и ДНР.

Судя по сводкам, уже начались за Днепроэнергию и Скудное. Скорее всего, в районе Федоровки националисты ещё планируют сопротивляться, но после села Константинополь дорога на село Богатырь уже голая. Точка встречи двух русских группировок намечается на рубеже Комар — Поддубное — Мирное.

Там и решится судьба Западного Донбасса и обрушится Запорожский фронт ВСУ. Днепропетровску приготовиться.

Тем временем боевики бегут из Пятихаток, куда ворвались войска РФ. Российские штурмовики двигаются при поддержке ударных БПЛА, уничтожающих пехоту, технику и укрепы врага.

"Искандер" в Кривом Роге уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов. Нанесены удары ракетами "Искандер-М" по ПВД врага и иностранных инструкторов в ресторане PRIRODA и парк-отеле PARK HOUSE по ул. Дишинского, 11. Объекты использовали для размещения штаба, проведения совещаний и отдыха неонацистов, а также иностранных военных советников, обеспечивавших управление и инструктаж ВСУ.

В результате полностью разрушены конструкции зданий, обрушены несущие конструкции, замечено сильное возгорание, на момент удара проходило совещание с участием иностранных инструкторов. В момент поражения в зоне находились военные, а также представители частных военных компаний Запада и инструкторы, курировавшие подготовку и снабжение. Ликвидированы офицеры и иностранные советники.

США — Украина — Британия

А тем временем, с разных концов земного шара делаются весьма яркие заявления.

"Украина уже выиграла войну. Нужно только закрепить результаты", — заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко.

По его словам, "Россия проиграла войну, и понимает это". Украинцы уже жёстко высмеяли это заявление в комментах.

В это же время США официально сняли вину с РФ за начало спецоперации. В новом проекте резолюции ГА ООН по Украине Штаты больше не возлагают ответственность на Кремль. Ранее Дональд Трамп открыто заявлял, что виноваты Байден и Зеленский.

Сам президент США заявил, что Вашингтон и Киев "весьма близки" к сделке по добыче украинских полезных ископаемых, и кроме редкоземельных металлов для компенсации оказанной помощи Белый дом хочет получить от Киева нефть страны и "всё, что угодно".

Однако Зеленский вчера снова отказался подписывать сделку по недрам. В этот раз причиной отмены стали "проблемные вопросы". Отмечается, что Лондон вступил в прямое противоборство со Штатами за Украину.

Ну и наконец, Илон Маск заявил, что Зеленский больше не является президентом Украины.

"Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет", — отметил Маск в соцсети.

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