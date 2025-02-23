Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ ворвались в Пятихатки — враг бежит, в Кривом Роге уничтожены иностранные советники

4:47
Силовые структуры » Военные новости

Российские воины продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку на воскресенье, 23 февраля.

Курское направление

На Курском направлении в последнюю неделю опять возобновилась активность самолётов F-16. Если сначала истребитель взлетал с аэродрома Васильков, долетая до границы с Сумщиной, то сейчас он приближается к госгранице. Как правило, его сопровождают два МиГа-29. На днях один F-16 и два МиГа-29 с Василькова осуществили сброс двух авиабомб на Свердликово.

Ещё один интересный момент — ВСУ продолжают отправлять резерв в Сумскую область. На базе 169-й учебки в Десне идёт формирование батальона спецслужбы охраны транспорта. До 2 марта готовится переброска до 400 боевиков в Сумскую область.

Применение F-16 рядом с Курским приграничьем и планирование переброски подкрепления указывает на желание продолжить вклинивание в Курскую область. Не исключено, что ВСУ попытаются ударить и на других участках.

Донбасс

Учитывая начало наступления вдоль р. Мокрые Ялы и освобождения н. п. Новоочеретоватое, время взглянуть на инженерные сооружения армии Украины. Командование группировки "Восток" не стало наступать через линию Зеленое Поле — Новополь, а стало подниматься на север. Так ВС РФ буквально ногами обходят две линии обороны ВСУ на стыке Запорожской области и ДНР.

Судя по сводкам, уже начались за Днепроэнергию и Скудное. Скорее всего, в районе Федоровки националисты ещё планируют сопротивляться, но после села Константинополь дорога на село Богатырь уже голая. Точка встречи двух русских группировок намечается на рубеже Комар — Поддубное — Мирное.

Там и решится судьба Западного Донбасса и обрушится Запорожский фронт ВСУ. Днепропетровску приготовиться.

Тем временем боевики бегут из Пятихаток, куда ворвались войска РФ. Российские штурмовики двигаются при поддержке ударных БПЛА, уничтожающих пехоту, технику и укрепы врага.

"Искандер" в Кривом Роге уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов. Нанесены удары ракетами "Искандер-М" по ПВД врага и иностранных инструкторов в ресторане PRIRODA и парк-отеле PARK HOUSE по ул. Дишинского, 11. Объекты использовали для размещения штаба, проведения совещаний и отдыха неонацистов, а также иностранных военных советников, обеспечивавших управление и инструктаж ВСУ.

В результате полностью разрушены конструкции зданий, обрушены несущие конструкции, замечено сильное возгорание, на момент удара проходило совещание с участием иностранных инструкторов. В момент поражения в зоне находились военные, а также представители частных военных компаний Запада и инструкторы, курировавшие подготовку и снабжение. Ликвидированы офицеры и иностранные советники.

США — Украина — Британия

А тем временем, с разных концов земного шара делаются весьма яркие заявления.

"Украина уже выиграла войну. Нужно только закрепить результаты", — заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко.

По его словам, "Россия проиграла войну, и понимает это". Украинцы уже жёстко высмеяли это заявление в комментах.

В это же время США официально сняли вину с РФ за начало спецоперации. В новом проекте резолюции ГА ООН по Украине Штаты больше не возлагают ответственность на Кремль. Ранее Дональд Трамп открыто заявлял, что виноваты Байден и Зеленский.

Сам президент США заявил, что Вашингтон и Киев "весьма близки" к сделке по добыче украинских полезных ископаемых, и кроме редкоземельных металлов для компенсации оказанной помощи Белый дом хочет получить от Киева нефть страны и "всё, что угодно".

Однако Зеленский вчера снова отказался подписывать сделку по недрам. В этот раз причиной отмены стали "проблемные вопросы". Отмечается, что Лондон вступил в прямое противоборство со Штатами за Украину.

Ну и наконец, Илон Маск заявил, что Зеленский больше не является президентом Украины.

"Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет", — отметил Маск в соцсети.

Медведев: поначалу давление будет запредельным, потом «сами придут и всё предложат»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы илон маск дональд трамп днепропетровск
Обсудить
Новости Все >
230 километров невероятных пейзажей: эта канадская трасса зимой — мечта любого путешественника
Обычный ориентир на трассе поможет вам избежать столкновения
Простой рецепт засолки сала! Гости ахнут: сало в банке по этому рецепту тает во рту
WhatsApp станет другим: ждите глобальное обновление смены цветов и новые обои
Ирина Шейк вернулась к бывшему возлюбленному Тому Брэди
Кошка орёт, и вы не знаете, что делать? Вот что поможет решить проблему
Забудьте о сложных биржах: Google сделает покупку биткоина проще, чем заказ пиццы?
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Удаляет макияж, но сушит кожу? Разбираем нюансы мицеллярной воды
Экономическая война: Евросоюз планирует использовать замороженные средства России для Украины
Сейчас читают
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Сводка с фронта: ВС РФ ворвались в Пятихатки — враг бежит, в Кривом Роге уничтожены иностранные советники Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
230 километров невероятных пейзажей: эта канадская трасса зимой — мечта любого путешественника
Обычный ориентир на трассе поможет вам избежать столкновения
Простой рецепт засолки сала! Гости ахнут: сало в банке по этому рецепту тает во рту
WhatsApp станет другим: ждите глобальное обновление смены цветов и новые обои
Ирина Шейк вернулась к бывшему возлюбленному Тому Брэди
Кошка орёт, и вы не знаете, что делать? Вот что поможет решить проблему
Забудьте о сложных биржах: Google сделает покупку биткоина проще, чем заказ пиццы?
Сводка с фронта: ВС РФ ворвались в Пятихатки — враг бежит, в Кривом Роге уничтожены иностранные советники
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Удаляет макияж, но сушит кожу? Разбираем нюансы мицеллярной воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.