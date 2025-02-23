Российский ракетный комплекс Корнет-ЭМ вызвал ажиотаж во многих странах мира

На военной выставке IDEX 2025 Рособоронэкспорт представил гостям российской экспозиции новый ПТРК — противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ".
Обновлён он по результатам опыта применения на спецоперации.
Новый ПТРК теперь имеет функцию дистанционного управления. К пульту одновременно могут подключаться до 3-х пусковых установок на расстоянии до 100 м. Это даёт возможность оператору находиться в безопасности в случае ответного огня.
Для "Корнета" были разработаны, а затем испытаны в боевых условиях новые ракеты "Булат". Боеприпасы могут поражать любую военную технику с броней до 250 мм, которая находится за динамической защитой. "Булаты" были проверены на практике на современной натовской и украинской технике: бронеавтомобилях MRAP, БМП и пр.
ПТРК от "Высокоточных комплексов", подключённые к дистанционным пультам, могут организовывать круговую оборону.
"При помощи пульта можно организовать противотанковую оборону. Три пусковые установки стоят замаскированные, оператор абсолютно недосягаем в укрытии. С помощью нескольких пультов можно организовать круговую оборону", — отметили в холдинге.
Пульт управления для "Корнета" при этом сам по изображению подсказывает своему оператору, какая цель наблюдается им. ПТРК может сам различать колёсную технику, танки или БМП. Помимо этого, "Корнет", который имеет пульт дистанционного управления, может "автоматом" находить цель, после чего проводить её захват. Затем оператор лишь приводит его в боевой режим и нажимает на кнопку "пуск".
Кстати, дистанционный пульт для противотанкового ракетного комплекса представляет собой отдельное изделие и совместим с любым ПТРК этого образца.
Ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" — это современный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для поражения широкого спектра целей, включая современные танки, бронированные машины, укрепления и даже низколетящие воздушные цели.
Назначение:
Особенности:
Типы ракет:
Платформы:
Основные характеристики:
Дальность стрельбы:
Бронепробиваемость за ДЗ:
Количество одновременно обстреливаемых целей залпом
Сегодня "Корнет-ЭМ" считается одним из наиболее эффективных современных ПТРК и широко экспортируется.
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