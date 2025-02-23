Российский ракетный комплекс Корнет-ЭМ вызвал ажиотаж во многих странах мира

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На военной выставке IDEX 2025 Рособоронэкспорт представил гостям российской экспозиции новый ПТРК — противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ".

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Kornet anti-tank missile (2)

Обновлён он по результатам опыта применения на спецоперации.

Обновлённый "Корнет"

Новый ПТРК теперь имеет функцию дистанционного управления. К пульту одновременно могут подключаться до 3-х пусковых установок на расстоянии до 100 м. Это даёт возможность оператору находиться в безопасности в случае ответного огня.

Для "Корнета" были разработаны, а затем испытаны в боевых условиях новые ракеты "Булат". Боеприпасы могут поражать любую военную технику с броней до 250 мм, которая находится за динамической защитой. "Булаты" были проверены на практике на современной натовской и украинской технике: бронеавтомобилях MRAP, БМП и пр.

ПТРК от "Высокоточных комплексов", подключённые к дистанционным пультам, могут организовывать круговую оборону.

"При помощи пульта можно организовать противотанковую оборону. Три пусковые установки стоят замаскированные, оператор абсолютно недосягаем в укрытии. С помощью нескольких пультов можно организовать круговую оборону", — отметили в холдинге.

Пульт управления для "Корнета" при этом сам по изображению подсказывает своему оператору, какая цель наблюдается им. ПТРК может сам различать колёсную технику, танки или БМП. Помимо этого, "Корнет", который имеет пульт дистанционного управления, может "автоматом" находить цель, после чего проводить её захват. Затем оператор лишь приводит его в боевой режим и нажимает на кнопку "пуск".

Кстати, дистанционный пульт для противотанкового ракетного комплекса представляет собой отдельное изделие и совместим с любым ПТРК этого образца.

О чём речь

Ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" — это современный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для поражения широкого спектра целей, включая современные танки, бронированные машины, укрепления и даже низколетящие воздушные цели.

Ключевая информация о "Корнет-ЭМ"

Назначение:

Уничтожение современных и перспективных танков, оснащённых динамической защитой.

Поражение бронированной техники, укреплений (ДОТ, ДЗОТ) и малоскоростных воздушных целей.

Особенности:

Высокая точность наведения и бронепробиваемость.

Возможность одновременного обстрела двух целей.

Лазерно-лучевая система управления, устойчивая к помехам.

Дальность стрельбы до 10 километров, в зависимости от типа ракеты.

Возможность вести огонь в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Типы ракет:

Ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью для поражения танков.

Ракеты с термобарической боевой частью для поражения укреплений и живой силы.

Платформы:

Комплекс может устанавливаться на различные платформы, включая бронеавтомобили, танки и вертолёты.

Основные характеристики:

Дальность стрельбы:

ракетой с фугасной БЧ: от 150 до 10 000 м.

ракетой с тандемной кумулятивной БЧ: от 150 до 8000 м.

Бронепробиваемость за ДЗ:

мм: до 2500.

Количество одновременно обстреливаемых целей залпом

шт: 2.

Возможность стрельбы двумя ракетами по одной цели: обеспечивается.

Боекомплект ракет, шт: 16.

Вывод

Сегодня "Корнет-ЭМ" считается одним из наиболее эффективных современных ПТРК и широко экспортируется.

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ"