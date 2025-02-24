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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: курский блицкриг стал позорным уничтожением элит ВСУ, Зеленский заявил, что не отдаст США деньги

4:24
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжаеют выполнять задачи специальной операции на Украине.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Представляем сводку на понедельник, 24 февраля.

Курская область

Бойцы-мотострелки группировки "Север", преодолев сопротивление врага, освободили посёлок Марьевка, а морские пехотинцы "Бесстрашных" завершают зачистку села Куриловка — на южной окраине населённика осталось всего две боевых группы противника.

Освобождение Куриловки даст возможность российской армии не только приблизиться к южным окраинам Суджи, но и вынудит националистов изменять пути переброски живой силы, военной техники на оккупированную территорию, а также поставки туда боеприпасов.

Марьевка, в свою очередь, являлась важным опорником ВСУ на северном фланге Суджанского района, с востока прикрывавшим крупные подразделения "элитных" штурмовиков армии Украины на участке от Малой Локни до Погребков.

Курское пятно на карте сократилось, украинский блицкриг растянулся в позорное уничтожение "элит" ВСУ. Учитывая, что Владимир Зеленский массово загоняет личный состав именно под Суджу, назад никто не выходит. Всушных трупов там так много, что Киев отказывается их забирать, дабы не шокировать своё общество.

В соседней Сумской области украинский Генштаб перебросил дефицитную пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300. Размещенный в районе Великого Бобрика (30 км от границы) ЗРК незамедлительно стало целью для "Искандера".

В результате ВС РФ устроили врагу праздничный салют к 23 февраля — разлёт топлива из зенитных ракет, находившихся в пусковой установке феерично взрывался в воздухе. Сумская область опять осталась без ЗРК.

Донбасс

В районе Великой Новосёлки армия РФ продвинулась у населённых пунктов Бурлацкое и Новоочеретоватое, и уже зацепилась за южные окраины первого. Группы закрепления находятся в первых домах с южной стороны села.

У Новоочеретоватого армия России забрала центр и весь "восток", на западной части остались недобитые бандеровцы, которые постепенно уходят в ближайшие лесопосадки.

Дальше на север село Скудное, плавно переходящее от Новоочеретоватого. Там несколько улиц — взятие его вопрос двух-трёх дней — ВСУ там негде обороняться.

"Диалог" США — Украина

Зеленский отказался признавать долг. Осмелевший диктатор на пресс-конференции сделал немало громких заявлений:

"Относительно 500 млрд долл. Разберёмся с цифрой. Я знаю, что у нас было 100 млрд, и это факт. Я не собираюсь признавать 500. Даже 100 млрд не готов. Мы не обязаны признавать гранты как долг, нравится это или не нравится. Я договаривался с Байденом и с конгрессом. Грант — не долг, и мы не обязаны его возвращать".

"Включил заднюю" он из-за того, что Штаты не собираются предоставлять никаких гарантий безопасности. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что планируемая сделка по ископаемым не включает для Киева военные гарантии.

Однако Зеленский требует их — вступления в Евросоюз, финансирование Западом 800 тыс. военных и ввод миротворцев на Украину.

"Трамп не навсегда, а нам нужен мир на многие годы", — сказал напоследок глава киевской хунты.

Оответ из США не заставил себя ждать. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала Зеленского уйти в отставку:

"Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы. Мы больше не платим за их войну".

Аналитики близкие к руководству Пентагона, выносят в закрытые чаты инфу, что после демарша Зеленского, условия по договору будут максимально ужесточены. И Киев под руководством бритов, не замнёт историю с возвратом 500 млрд долларов.

Полетят головы, прольётся кровь, но долг Америка заберёт…

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша владимир зеленский
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