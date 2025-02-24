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Дмитрий Плотников

ЗРК С-350Е Витязь. Справится с любыми баллистическими ракетами НАТО даже в стратосфере

Силовые структуры » Военные новости

Новейший российский ЗРК — зенитный ракетный комплекс С-350Е "Витязь" способен формировать противоракетный зональный заслон дальнего и среднего радиуса действия над стратегически важными зонами и агломерациями в радиусе действия многих средств воздушно-космического удара.

S-350E Vityaz - MAKS2013part4-14
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
S-350E Vityaz - MAKS2013part4-14

Входящие в боекомплект ракеты-перехватчики оснащены газодинамическими двигателями поперечного управления. Система позволяет ракетам перехватывать цели, маневрирующие на высотах до 35 километров, в верхних слоях стратосферы.

О чём речь

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350Е "Витязь" — это современная российская система противовоздушной обороны средней дальности, разработанная концерном "Алмаз-Антей".

Оснащение зенитных ракет активными радиолокационными головками самонаведения типа "Сланец" обеспечивает "Витязю" возможность перехвата "баллистики", пикирующей под углом 90 градусов.

Активные ГСН также дают возможность расчётам ЗРК работать по удалённой цели по целеуказанию от самолётов дальнего радиолокационного обнаружения за пределами радиогоризонта. Одновременно перехватываемые баллистические цели — 12 единиц, аэродинамические (крылатые ракеты и самолёты) — 16 единиц.

Основная информация:

Назначение:

  • Защита административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.
  • Борьба с аэродинамическими и баллистическими целями.
  • Замена устаревших ЗРК С-300ПС и "Бук-М1-2".

Особенности:

  • Многоканальность, позволяющая одновременно обстреливать несколько целей.
  • Высокая мобильность и быстрое развертывание.
  • Современная радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой.
  • Использование различных типов ракет для поражения разных целей.
  • С-350 оснащён собственными средствами энергоснабжения и не нуждается во внешних источниках.
  • Средства "Витязя" можно размещать на большом удалении друг от друга, что понижает риски поражения ракетами противника.
  • Высокая скорострельность — благодаря вертикальному пуску и возможности запуска нескольких ракет одновременно.

Состав комплекса:

  • Пункт боевого управления 50К6Е.
  • Многофункциональная РЛС 50Н6Е.
  • Пусковые установки 50П6Е.
  • Транспортно-заряжающие машины.

Основные характеристики:

  • Дальность поражения аэродинамических целей: до 120 км.
  • Дальность поражения баллистических целей: до 30 км.
  • Максимальное количество одновременно обстреливаемых целей: 16.
  • Максимальное количество одновременно наводимых ракет: 32.
  • Используемые ракеты: 9М96Е2, 9М96, 9М100.
  • Время развертывания: 5 минут.
  • Максимальная скорость поражаемых целей: до 4800 м/с.

Современное состояние:

  • Принят на вооружение в 2020 году.
  • Поставляется в Вооружённые силы России и на экспорт.
  • Применяется в ходе специальной военной операции.

Вывод

С-350Е "Витязь" является важным элементом российской системы ПВО, способным эффективно бороться с современными воздушными угрозами. С-350 представляет собой одно из самых передовых решений в области ПВО средней дальности.

Зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» несет боевое дежурство
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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