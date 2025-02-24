Рухнет ли военная поддержка Украины, если Соединённые Штаты выйдут из конфликта?

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Вашингтон закрывал основную часть социальных и военных украинских расходов.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

И если Европа хочет предложить условия, как минимум, не хуже — ей придётся весьма напрячься.

А потянет ли Евросоюз это на третий год российской спецоперации? Давайте разбираться

Производство вооружения

Из стран-членов альянса НАТО лишь Соединённые Штаты в состоянии обеспечивать нужный уровень выпуска и поставок средств ПВО, артиллерии, ракет, бронетехники и так далее. В Евросоюзе просто не производится столько оружия. К примеру, два года назад Европа обещала передать Киеву 1 миллион снарядов, а смогла выполнить обещание лишь на 30 процентов.

Надо расширять европейский ВПК, но это колоссальные деньги и годы инвестиций. Ко всему прочему, основные игроки: ФРГ, Великобритания и Франция, не просто имеют различные стандарты выпуска боеприпасов и техники, у них ещё и разное понимание вовлечённости в украинский конфликт. Плюс ко всему, они имеют различные интересы на Украине. И договориться по этим интересам они вряд ли смогут.

Финансовая нагрузка

Вашингтон до сих пор не подсчитал точно, сколько денег утекло киевскому режиму. По информации, близкой к официальной, за три года конфликта Белый дом выделил Киеву около 130 млрд долларов. По другой информации, эта сумма около 200 млрд долларов. Если сравнить с Европой, то она всего вложила 130 млрд евро, и сюда входит вся помощь вкупе.

Аналитики отмечают, что американцы с начала конфликта по конец 2024 года потратили 66 млрд долларов на боеприпасы и военную технику для армии Украины. За этот же период альянс государств: Великобритания, ФРГ, Франция, Нидерланды, Италия, Дания, Канада, а также и ещё ряд стран, на военные поставки потратили чуть более 58 млрд евро.

И если Вашингтон "умоет руки", то Евросоюзу надо будет взять на себя целиком эту нагрузку. Правда, для этого необходимо найти новые деньги, а экономика Европы в лучшем случае стагнирует, отмечает "Военная хроника". Да и договариваться внутри Европейского Союза сложно.

Политическая разобщенность

Тут что называется, дружба — дружбой, а табачок врозь. Например, Словакия и Венгрия не желают увеличивать военную помощь Киеву. Берлин запрещает поставки своих ракет дальнего действия. Париж желает больше самостоятельности, но не готов тратить много денег на конфликт, а также уже не готов посылать своих солдат туда. Лондон более решителен во всех планах, однако после выхода из ЕС у него меньшее влияния в Европе, а значит и меньше авторитета.

Вывод

В Европе не могут предложить Киеву американский уровень поддержки. Если оценивать не только расходы, но и подход к российской спецоперации, то американцы обеспечивают до 80 процентов военной поддержки Незалежной. И если они выйдут из конфликта, то Киев лишится основных вооружений: самолётов F-16, РСЗО "Хаймарс", танков "Абрамс", БТР "Страйкер", БМП "Бредли", броневиков. К этому также можно добавить гаубицы М777 и боеприпасы к ним.

А если Илон Маск отключит "Старлинк", не говоря уже о космической разведке и разведывательной авиации Пентагона, то ВСУ фактически потеряют не только устойчивость, но и боеспособность.

Европейцы смогут в самом лучшем случае предложить только 30 процентов от объёмов оружия и техники, которых поставляют Соединённые Штаты. Однако есть большие сомнения, что это произойдёт в полной мере и быстро…

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США. Как символ американских военных часто «Пентагон» метонимически обозначает Министерство обороны США.



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