Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США назвали цель заключения военного контракта на 1,5 миллиарда долларов

4:23
Силовые структуры » Военные новости

ВВС США заключили контракт на 1,5 миллиарда долларов на двигатели для истребителей F-22, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают цель этой сделки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

F-22 Raptor
Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
F-22 Raptor

Американский производитель аэрокосмической техники и специалист по разработке двигателей Pratt & Whitney получил контракт на сумму до 1,5 миллиардов долларов для обеспечения бесперебойной работы двигателей F119, которыми оснащаются истребители F-22 ВВС США, а трехлетнее соглашение направлено на повышение эксплуатационной готовности более 400 двигателей F119, которые используются на вооружении ВВС США.

Ожидается, что контракт частично устранит два основных недостатка F-22, а именно его высокие эксплуатационные расходы и низкий уровень готовности, при этом новое сервисное обслуживание от Pratt & Whitney должно снизить первые и сократить вторые, хотя степень, в которой это будет возможно, неоднократно подвергалась сомнению. С учетом того, что самолеты F119 налетали более 900 000 часов из более чем 450 000 часов, проведенных на двухмоторных истребителях F-22, силовые установки также подвергаются повышенному износу, в среднем более 2250 часов на двигатель.

Центральным элементом технического обслуживания будет программа, которая использует данные в режиме реального времени для повышения эффективности технического обслуживания и продления срока службы двигателей. Президент подразделения военных двигателей Pratt & Whitney Джилл Альбертелли отметила важность контракта: "Показатели готовности и надежности F119 как никогда важны, и мы совершенствуем их, одновременно снижая затраты на жизненный цикл. Мы стремимся помочь нашим заказчикам из ВВС США сохранить боевое превосходство F-22”. 

F119 стал первой силовой установкой, поступившей на вооружение истребителя пятого поколения, и после его первых полетов на планерах-демонстраторах технологий YF-22 и YF-23 в 1990 году он поступил на вооружение ВВС более чем через 15 лет, когда первые F-22 получили первоначальную боевую готовность.

Несмотря на серьезные задержки, в то время двигатель не имел серьезной конкуренции за рубежом из-за распада Советского Союза и прекращения работ над весьма амбициозным двигателем AL-41F. Двигатель F119 остается единственным в западном мире двигателем пятого поколения, разработанным с нуля, а F135, разработанный компанией Pratt & Whitney для истребителя F-35, является близким аналогом этого двигателя. Контракт на поставку F135 был заключен с фирмой именно благодаря ее опыту в разработке F119.

F119 менее совершенен и имеет меньшее соотношение тяги и веса, чем более новые двигатели пятого поколения, включая F135, китайский WS-15 и российский AL-51F. По сравнению с F135, архитектура F119 отличалась тем, что она была разработана для длительных полетов на высоких сверхзвуковых скоростях и на больших высотах, при этом существенным отличием было использование компрессора с более высоким соотношением сторон для лучшей обработки большого количества воздуха, необходимого на сверхзвуковых скоростях и при быстром движении.

Это отражает тот факт, что F-35 не были спроектированы с упором на высокие летно-технические характеристики или на сверхзвуковой полет в течение длительного времени, в то время как, напротив, способность летать на сверхзвуке без использования форсажа - способность, которая была основным требованием к программе F-22.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша
Обсудить
Новости Все >
Этот суперфуд в 4 раза полезнее апельсина — добавьте его в рацион
Крошечная ванная комната станет визуально больше: дизайнеры раскрыли главный секрет
Арктический триллер: моржи против туристических вертолётов – битва за выживание
Российские туристы были удивлены неожиданному медосмотру перед паспортным контролем в Китае
Забудьте про таблетки: бактерии в кишечнике уже знают, как избавить вас от тревожности
Максим Галкин* заявил, что пытается образумить своих соотечественников
Кожа засияла ярче звёзд — помог древний рецепт индийских мудрецов
Сенатор Талабаева заявила, что цены на российское вино останутся стабильными
Эксперт Рашель Гилман делится комплексом динамических упражнений для здоровья поясницы
Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды
Сейчас читают
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Красота и стиль
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют Аудио 
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Российский шоу-бизнес
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России Аудио 
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Садоводство, цветоводство
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
В США назвали цель заключения военного контракта на 1,5 миллиарда долларов
Этот суперфуд в 4 раза полезнее апельсина — добавьте его в рацион
Крошечная ванная комната станет визуально больше: дизайнеры раскрыли главный секрет
Арктический триллер: моржи против туристических вертолётов – битва за выживание
Российские туристы были удивлены неожиданному медосмотру перед паспортным контролем в Китае
Забудьте про таблетки: бактерии в кишечнике уже знают, как избавить вас от тревожности
Максим Галкин* заявил, что пытается образумить своих соотечественников
Кожа засияла ярче звёзд — помог древний рецепт индийских мудрецов
Сенатор Талабаева заявила, что цены на российское вино останутся стабильными
Эксперт Рашель Гилман делится комплексом динамических упражнений для здоровья поясницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.