В США назвали цель заключения военного контракта на 1,5 миллиарда долларов

4:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВВС США заключили контракт на 1,5 миллиарда долларов на двигатели для истребителей F-22, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают цель этой сделки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-22 Raptor

Американский производитель аэрокосмической техники и специалист по разработке двигателей Pratt & Whitney получил контракт на сумму до 1,5 миллиардов долларов для обеспечения бесперебойной работы двигателей F119, которыми оснащаются истребители F-22 ВВС США, а трехлетнее соглашение направлено на повышение эксплуатационной готовности более 400 двигателей F119, которые используются на вооружении ВВС США.

Ожидается, что контракт частично устранит два основных недостатка F-22, а именно его высокие эксплуатационные расходы и низкий уровень готовности, при этом новое сервисное обслуживание от Pratt & Whitney должно снизить первые и сократить вторые, хотя степень, в которой это будет возможно, неоднократно подвергалась сомнению. С учетом того, что самолеты F119 налетали более 900 000 часов из более чем 450 000 часов, проведенных на двухмоторных истребителях F-22, силовые установки также подвергаются повышенному износу, в среднем более 2250 часов на двигатель.

Центральным элементом технического обслуживания будет программа, которая использует данные в режиме реального времени для повышения эффективности технического обслуживания и продления срока службы двигателей. Президент подразделения военных двигателей Pratt & Whitney Джилл Альбертелли отметила важность контракта: "Показатели готовности и надежности F119 как никогда важны, и мы совершенствуем их, одновременно снижая затраты на жизненный цикл. Мы стремимся помочь нашим заказчикам из ВВС США сохранить боевое превосходство F-22”.

F119 стал первой силовой установкой, поступившей на вооружение истребителя пятого поколения, и после его первых полетов на планерах-демонстраторах технологий YF-22 и YF-23 в 1990 году он поступил на вооружение ВВС более чем через 15 лет, когда первые F-22 получили первоначальную боевую готовность.

Несмотря на серьезные задержки, в то время двигатель не имел серьезной конкуренции за рубежом из-за распада Советского Союза и прекращения работ над весьма амбициозным двигателем AL-41F. Двигатель F119 остается единственным в западном мире двигателем пятого поколения, разработанным с нуля, а F135, разработанный компанией Pratt & Whitney для истребителя F-35, является близким аналогом этого двигателя. Контракт на поставку F135 был заключен с фирмой именно благодаря ее опыту в разработке F119.

F119 менее совершенен и имеет меньшее соотношение тяги и веса, чем более новые двигатели пятого поколения, включая F135, китайский WS-15 и российский AL-51F. По сравнению с F135, архитектура F119 отличалась тем, что она была разработана для длительных полетов на высоких сверхзвуковых скоростях и на больших высотах, при этом существенным отличием было использование компрессора с более высоким соотношением сторон для лучшей обработки большого количества воздуха, необходимого на сверхзвуковых скоростях и при быстром движении.

Это отражает тот факт, что F-35 не были спроектированы с упором на высокие летно-технические характеристики или на сверхзвуковой полет в течение длительного времени, в то время как, напротив, способность летать на сверхзвуке без использования форсажа - способность, которая была основным требованием к программе F-22.