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Дмитрий Плотников

Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot

4:09
Силовые структуры » Военные новости

Оборонно-промышленный комплекс России представил свой новейший зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е".

ЗПРК "Панцирь"
Фото: commons.wikimedia.org by Jovo Mamula
ЗПРК "Панцирь"

Надо отметить, что это усовершенствованный вариант уже весьма популярного вооружения, который был оптимизирован для конкретных задач. Изменяя вооружение и оборудование, военные специалисты предполагают, что новая российская система должна будет более эффективно "приземлять" беспилотники врага.

Напомним, ЗРПК "Панцирь-С1" разработало конструкторское бюро приборостроения в Туле. И на последнем военно-техническом форм форме "Армия-2024" туляки представили "Панцирь-СМД-Е". На площадке показали опытный образец данного ЗРК.

Конструкторское бюро приборостроения приоткрыло тайну основной информации об изделийи. Как все комплексы данного семейства, представленный экспонат является средством противовоздушной обороны малой дальности и предназначен для защиты важных районов или объектов. Упор сделан на борьбе с дронами, особенно с массированными налётами.

Кстати, литера "Е" в названии комплекса, который был представлен на выставке, указывает на его экспортный вариант. Это значит, что российский ОПК расчитывает на заказы от других стран.

О чём речь

Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" (ЗРК) — это самая новая модификация семейства "Панцирь", которая разработана для борьбы с массированными атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

И если новый "Панцирь" лишился пушки, он получил дополнительные ракеты. Также военные инженеры изменили радиоэлектронные средства этого вооружения.

Радиолокационная станция обнаружения цели имеет активную фазированную антенную решетку, что дает ей круговой обзор с большими углами. РЛС может засекать разные воздушные цели в широком диапазоне. Одновременно ЗРК может обрабатывать до 40 целей.

Вторая радиолокационная станция отвечает за сопровождение целей и управление ракетами. Кстати массированные налёты этому панцирю помогает отражать большой боекомплект.

Ключевая информация

Назначение:

  • Защита военных, промышленных объектов и районов от массированных воздушных ударов, особенно от атак БПЛА.

Особенности:

  • Основной упор сделан на борьбу с дронами, включая массированные налёты.
  • Система оснащена мини-ракетами для поражения БПЛА.
  • В отличие от ЗРК "Панцирь-С1", этот вариант не имеет пушечного вооружения.
  • Современная система управления огнём, включающая многофункциональную радиолокационную систему, обзорный радар и электронно-оптическую систему.

Вооружение:

  • Возможность нести либо двенадцать зенитных стандартных управляемых ракет, либо 48 ракет ближнего перехвата для ликвидации дронов.
  • Зенитная управляемая ракета ТКБ-1055, с дальностью до 7 километров, и высотой поражения до 5 километров.

Основные характеристики:

  • Предназначен для ПВО малой дальности.
  • Один боевой модуль фактически может заменить батарею других комплексов.
  • Очень высокая эффективность против малоразмерных воздушных целей.

Представление:

  • Первый раз его представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2024".
  • Был представлен на выставке IDEX-2025.

Вывод

Вышеописанная модификация "Панциря" представляет собой значительное развитие этого семейства, адаптированное к современным угрозам, особенно к растущей роли БПЛА в военных конфликтах. В целом "Панцирь-СМД-Е" стал итогом развития существующего семейства в условиях проходящей специальной военной операции. С помощью новых компонентов удалось получить зенитный комплекс с улучшенными возможностями.

ЗРК Панцирь-СМД-Е
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы пво экспорт вооружение беспилотники
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