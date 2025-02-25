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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: потери ВСУ в Курской области более 63 тысяч человек, Путин, Трамп и переобувшийся Макрон

4:09
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент России Владимир Путин

Представляем сводку на вторник, 25 февраля.

Курская область

Бойцы группировки "Север" продолжают выполнять задачи по освобождению российской территории. Мотострелки перемалывают "элитный" штурмовой десант ВСУ, выбивая боевиков из н. п. Погребки. "Бесстрашные" также продвинулись у Марьевки, зачищая окрестные лесопосадки от бандеровцев. В ходе боев "северяне" выбили врага из нескольких опорников в населённых пунктах Орловка, Новая Сорочина и окрестных лесополос.

Десантники ВС РФ продолжают в Лебедевке уничтожать сводные отряды противника из ССО и пограничников, а также лесных массивах. Морские пехотинцы "Бесстрашных" с боями в окрестностях Куриловки продвинулись на несколько сот метров, перерезая логистику Суджанского гарнизона армии Украины.

У Куриловки националисты силами экс-заключенных из состава 129-й бригады ТрО предприняли две контратаки. Морпехи "Севера" оба наката отразили, боевики уничтожены. Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области — более 5200 м.

Потери армии Украины в Курской области превысили 63 тысяч человек, сообщило Минобороны РФ.

Донбасс

Российские "шторма" на Великоновосёлковском участке взяли ряд опорников ВСУ, продвинувшись в направлении Бурлацкого и Привольного. ВС РФ наносят удары по инфраструктуре в тылу Украины. Также ликвидированы украинские огневые точки с личным составом 117-й бригады, уничтожены автомобили для эвакуации, грузовая машина и пункт связи. Детонация от взрыва склада с боеприпасами продолжалась не менее получаса, что свидетельствует о большом количестве ликвидированного БК.

На границе ЛДНР наступление продолжается. Приоритетным тут является выход русских воинов к Григоровке и к Серебрянке с началом охвата подступов на Северск.

Путин, Трамп и… переобувшийся Макрон

Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сделал ряд интересных заявлений.

Первым делом он отметил, что шансов победить на выборах у Владимира Зеленского нет, "если только грубо не подтасовывать". Его рейтинг в два раза меньше, чем у Залужного.

Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ, и к тому же загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с РФ. Он является фактором разложения общества, армии и государства на выборах.

Москва и Вашингтон хотят добиться мира как можно быстрее, а Зеленский этому мешает, сказал Путин. РФ не против сохранения государственности Украины, ей важно, чтобы её не использовали для угроз России.

Трамп хочет оздоровить Украину, подчеркнул президент, но сущностно пока не обсуждал конфликт с Трампом.

Лидеры Европы ангажированы Киевом и не могут "отрулить" от этой позиции без потери лица, подытожил глава РФ: "пусть со своими требованиями Европа посидит дома и подумает, как она дошла до жизни такой".

Между тем Трамп отказался называть Путина диктатором: "Я не использую такие слова легкомысленно". Также он назвал "странным" вопрос о возможном участии США в восстановлении Украины, напомнив, что Штаты уже вложили туда $350 млрд, это "довольно значительная сумма".

После этих заявлений президент Франции Макрон переобулся и опять готов разговаривать с Путиным. Он заявил о готовности возобновить диалог с лидером РФ на встрече с Трампом.

"Сейчас новый контекст. Появился Трамп, который готов к взаимодействию с Путиным", — объяснил позицию глава Франции.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы владимир путин курская область эммануэль макрон
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