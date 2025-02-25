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Дмитрий Плотников

Модернизированный Ил-114-300 получил секретную роль: как Касатка-Э превратит пассажирский лайнер в морского стражника

Силовые структуры » Военные новости

Российское научно-производственное предприятие "Радар-ММС" в своё время внесло предложение сделать из самолёта Ил-114-300 морского разведчика.

Ильюшин Ил-114 2053800109, Санкт-Петербург - Левашово RP55489
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ильюшин Ил-114 2053800109, Санкт-Петербург - Левашово RP55489

Для этого на борт воздушной машины нужно установить комплекс "Касатка-Э", который был представлен ещё на авиационном салоне МАКС-2019. Комплекс предназначается для обнаружения подводных, надводных и воздушных объектов, поисково-спасательных работ, мониторинга, а также обеспечения безопасности российской морской экономической зоны.

Летающая лаборатория самолёта Ил-114, испытывающая "Касатку-Э", была представлена на авиасалоне МАКС-2021.

О чём речь

Ил-114-300 — это модернизированная версия советского самолёта Ил-114, предназначенная для региональных перевозок. Он разрабатывается в России в качестве замены устаревших иностранных аналогов, таких как ATR 72 и Bombardier Q400, а также для эксплуатации в сложных климатических условиях.

Основные характеристики Ил-114-300:

  • Длина: 26,9 метра,
  • Размах крыла: 30 метра,
  • Экипаж: 2 человека,
  • Пассажировместимость: до 68 человек,
  • Максимальная дальность: до 5000 километров,
  • Крейсерская скорость: 500 км/час,
  • Двигатели: 2 x Кlimov ТВ7-117СТ-01 (2650 л. с. каждый),
  • Максимальная взлётная масса: 23,5 тонн.

Особенности и преимущества Ил-114-300:

Полностью российское производство — отсутствие зависимости от иностранных комплектующих. Экономичность — низкий расход топлива по сравнению с реактивными аналогами.
Возможность эксплуатации на коротких ВПП — подходит для труднодоступных районов. Современная авионика — "стеклянная кабина" с цифровыми дисплеями. Высокая надёжность в условиях низких температур — адаптирован для эксплуатации в северных регионах.

Ил-114-300 планируется использовать для развития региональной авиации в России, заменяя устаревшие Ан-24 и Ан-26, а также в качестве патрульного или разведывательного самолёта. Первый полёт его состоялся в 2020 году, а серийное производство планируется развернуть в ближайшие годы.

Назначение:

  • Региональные пассажирские перевозки.
  • Транспортировка грузов.

Состояние:

  • Проходит лётные испытания.
  • Планируется к серийному производству.
  • Разработчик ПАО "Ил".

Ожидания

Комментируя ожидания от машины и её шансы на авиарынке, хочется отметить, что успех Ил-114-300 может принести спецвариант. Например, командный пункт оперативно-тактического звена, разведчик, самолет РЭБ, и, разумеется, морской патрульный самолёт — в различных вариантах исполнения, от простого "полицейского" с оптико-электронной станцией, возможно, курсовой пушкой, до абсолютно боевого варианта, с ракетами, минами и торпедами в боекомплекте, а также набором противолодочного оборудования.

Вывод

Ил-114-300 играет важную роль в программе обновления регионального авиапарка России, обеспечивая транспортную доступность отдалённых регионов. А потребность в "военном" варианте есть и у морской авиации ВМФ РФ, и на Балтийском, Чёрном и Японском морях, и в прибрежных зонах на Севере и Камчатке, и у внешних потребителей — учитывая интерес к морским патрульным самолётам на турбовинтовых платформах.

Россия возобновила программу испытаний самолета Ил-114-300
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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