Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США раскрыли мощный рычаг влияния на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Угроза США прекратить доступ Украины к сети Starlink дает мощный рычаг воздействия на Киев, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о значении технологии для ВСУ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

На фоне растущей напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной после инаугурации администрации Дональда Трампа в середине января Вашингтон оказал значительное давление на Киев, требуя от американских компаний предоставить беспрецедентный доступ к огромным запасам полезных ископаемых страны в качестве условия продолжения поддержки его продолжающихся военных действий с Россией.

Одним из важных шагов, предпринятых для усиления давления, стало предупреждение специального посланника Соединенных Штатов по Украине и России Джозефа Кита Келлога-младшего, что Украина столкнется с "неминуемым отключением" своей спутниковой службы Starlink, поскольку не подписала соглашение о важнейших полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

"Украина работает на Starlink. Они считают его своей полярной звездой", — сообщил Reuters один из источников, добавив, что потеря сервиса "стала бы серьезным ударом".

Средства связи Starlink сыграли незаменимую роль в конфликте с момента его начала в феврале 2022 года, и многочисленные источники пришли к выводу, что поддержка со стороны одной только спутниковой сети оказала большее влияние на военную кампанию, чем военные поставки из всех государств-членов Европейского союза, вместе взятых. Потеря Starlink потенциально может подорвать возможности командования и контроля Вооруженных сил Украины, которые в условиях растущих потерь и наступления России могут оказаться решающими.
 
Минеральные ресурсы Украины, по оценкам, разделены примерно на 20 000 месторождений, содержащих 116 видов полезных ископаемых, подавляющее большинство из которых не исследованы. Запасы оцениваются в 14,8 трлн долларов. Столкнувшись с требованиями США получить в собственность 50 процентов минеральных богатств страны, президент Украины (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) Владимир Зеленский заявил, что "не может продать нашу страну", на что новый советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц ответил, что такая реакция "неприемлема".

"Суть в том, что президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в самое ближайшее время", — добавил Уолц, комментируя американские требования.

Риторика Вашингтона по отношению к Киеву становится все более враждебной, а Трамп 19 февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что он "очень разочарован" его неспособностью разрешить продолжающуюся войну с Россией.

"Вы были там три года, вы должны были положить этому конец… Вам не следовало этого начинать", — заявил он о конфликте, отметив беспрецедентное одобрение главой западного государства версии о том, что в начале военных действий виноват Киев, а не Москва. Это оказало дополнительное давление на Киев с целью вернуть расположение Вашингтона, пойдя на серьезные уступки в вопросе владения его минеральными богатствами.
 
Главной проблемой в усилиях по обеспечению доступа США к украинским полезным ископаемым является то, что основная часть ресурсов, на которые претендует Украина, находится на территориях, либо находящихся под контролем России, либо в зонах активных конфликтов.  До 40 процентов заявленных Украиной запасов металла находятся на территориях, полностью контролируемых Россией, в то время как по меньшей мере два из заявленных Украиной месторождений лития также находятся под контролем российских войск в Донецкой и Запорожской областях.

Промышленная уязвимость Соединенных Штатов и более широкого западного блока из-за ограниченных запасов редкоземельных элементов, что ставит их в значительно невыгодное положение по сравнению с Китаем, считается основной причиной того, что администрация Трампа сосредоточила свое внимание на обеспечении такими ресурсами на украинском театре военных действий.

Однако другие источники предполагают, что представление Украины как не желающей достигать компромисса в вопросе доступа к своим ресурсам призвано позволить Вашингтону выйти из конфликта, что уже давно является политической целью многих влиятельных фигур, связанных с администрацией Трампа.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу украина илон маск дональд трамп
Обсудить
Новости Все >
Тонкие, мягкие и без комочков – что нужно делать, чтобы блины получились идеальными
Соседи бегают с лейками, а ваши кабачки растут сами по себе — вот что нужно сделать иначе
Роскошный круиз обернулся кошмаром: пассажиры лайнера P&O бьют тревогу
Как хранить стройматериалы: основные правила и рекомендации
Ваши ножки забудут о сухости кожи: простые правила ухода, которые работают
Эксперты раскрыли, на сколько подорожает ремонт квартир в 2025 году
Секреты шеф-поваров и диетологов: как сделать яичницу не только вкусной, но и полезной
Что чаще всего меняли в машинах в 2024 году? Водители массово столкнулись с этими проблемами
Канада ополчилась на Познера: реакция журналиста
Золото или квартира: эксперт рассказал, куда выгоднее вложить деньги в 2025 году
Сейчас читают
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Kia ищет новых сотрудников в России
Экономика и бизнес
Kia ищет новых сотрудников в России Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии Игорь Буккер Модернизированный Ил-114-300 получил секретную роль: как Касатка-Э превратит пассажирский лайнер в морского стражника Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Как хранить стройматериалы: основные правила и рекомендации
Ваши ножки забудут о сухости кожи: простые правила ухода, которые работают
Эксперты раскрыли, на сколько подорожает ремонт квартир в 2025 году
Секреты шеф-поваров и диетологов: как сделать яичницу не только вкусной, но и полезной
Что чаще всего меняли в машинах в 2024 году? Водители массово столкнулись с этими проблемами
Канада ополчилась на Познера: реакция журналиста
Золото или квартира: эксперт рассказал, куда выгоднее вложить деньги в 2025 году
Забудьте о большом свете: этот винтажный гаджет 2001 года покоряет сердца
Джастин Бибер публично высказался о полугодовалом сыне
Вы тоже не обрабатываете кота от паразитов? Вот почему это опасно даже в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.