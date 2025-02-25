В США раскрыли мощный рычаг влияния на Украину

Угроза США прекратить доступ Украины к сети Starlink дает мощный рычаг воздействия на Киев, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о значении технологии для ВСУ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

На фоне растущей напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной после инаугурации администрации Дональда Трампа в середине января Вашингтон оказал значительное давление на Киев, требуя от американских компаний предоставить беспрецедентный доступ к огромным запасам полезных ископаемых страны в качестве условия продолжения поддержки его продолжающихся военных действий с Россией.

Одним из важных шагов, предпринятых для усиления давления, стало предупреждение специального посланника Соединенных Штатов по Украине и России Джозефа Кита Келлога-младшего, что Украина столкнется с "неминуемым отключением" своей спутниковой службы Starlink, поскольку не подписала соглашение о важнейших полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

"Украина работает на Starlink. Они считают его своей полярной звездой", — сообщил Reuters один из источников, добавив, что потеря сервиса "стала бы серьезным ударом".

Средства связи Starlink сыграли незаменимую роль в конфликте с момента его начала в феврале 2022 года, и многочисленные источники пришли к выводу, что поддержка со стороны одной только спутниковой сети оказала большее влияние на военную кампанию, чем военные поставки из всех государств-членов Европейского союза, вместе взятых. Потеря Starlink потенциально может подорвать возможности командования и контроля Вооруженных сил Украины, которые в условиях растущих потерь и наступления России могут оказаться решающими.



Минеральные ресурсы Украины, по оценкам, разделены примерно на 20 000 месторождений, содержащих 116 видов полезных ископаемых, подавляющее большинство из которых не исследованы. Запасы оцениваются в 14,8 трлн долларов. Столкнувшись с требованиями США получить в собственность 50 процентов минеральных богатств страны, президент Украины (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) Владимир Зеленский заявил, что "не может продать нашу страну", на что новый советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц ответил, что такая реакция "неприемлема".

"Суть в том, что президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в самое ближайшее время", — добавил Уолц, комментируя американские требования.

Риторика Вашингтона по отношению к Киеву становится все более враждебной, а Трамп 19 февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что он "очень разочарован" его неспособностью разрешить продолжающуюся войну с Россией.

"Вы были там три года, вы должны были положить этому конец… Вам не следовало этого начинать", — заявил он о конфликте, отметив беспрецедентное одобрение главой западного государства версии о том, что в начале военных действий виноват Киев, а не Москва. Это оказало дополнительное давление на Киев с целью вернуть расположение Вашингтона, пойдя на серьезные уступки в вопросе владения его минеральными богатствами.



Главной проблемой в усилиях по обеспечению доступа США к украинским полезным ископаемым является то, что основная часть ресурсов, на которые претендует Украина, находится на территориях, либо находящихся под контролем России, либо в зонах активных конфликтов. До 40 процентов заявленных Украиной запасов металла находятся на территориях, полностью контролируемых Россией, в то время как по меньшей мере два из заявленных Украиной месторождений лития также находятся под контролем российских войск в Донецкой и Запорожской областях.

Промышленная уязвимость Соединенных Штатов и более широкого западного блока из-за ограниченных запасов редкоземельных элементов, что ставит их в значительно невыгодное положение по сравнению с Китаем, считается основной причиной того, что администрация Трампа сосредоточила свое внимание на обеспечении такими ресурсами на украинском театре военных действий.

Однако другие источники предполагают, что представление Украины как не желающей достигать компромисса в вопросе доступа к своим ресурсам призвано позволить Вашингтону выйти из конфликта, что уже давно является политической целью многих влиятельных фигур, связанных с администрацией Трампа.