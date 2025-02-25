В США сообщили о произведенном российским танком фуроре

4:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе международной оборонной выставки IDEX 2025 в ОАЭ были продемонстрированы российский танк Т-90МС и другие виды оружия, пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense (BD). В своей новой статье они рассказывают о способностях российский боевых машин. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Army2016-172

Спустя два года после того, как российские оборонные компании были размещены в отдельном павильоне на Международной оборонной выставке и конференции (IDEX) в Абу-Даби, они вновь собрались в конференц-центре на этом мероприятии, где они воспользовались возможностью продемонстрировать свою продукцию, в том числе несколько систем, основанных на их опыте участия в конфликте на Украине.

На выставке был представлен полноразмерный основной боевой танк, оснащенный, по-видимому, значительными модификациями, такими как металлическая клетка, слои цепей, усиленные резиновые щиты и зеленый кожевенный чехол, расположенный низко над танком, предназначенный для снижения теплозащиты и радиолокационной заметности машины.

"Данная конфигурация основного боевого танка Т-90МС является новейшей. Он обладает множественной защитой практически от любых угроз, от реактивных гранатометов, противотанковых управляемых ракет с большим количеством противотанковых боеголовок, беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов", — сказал представитель "Рособоронэкспорта" на выставке Breaking Defense на прошлой неделе.

Чиновник отказался сообщить, участвовал ли этот конкретный танк в боевых действиях на Украине, но сказал, что он полностью боеготовен.

Одной из причин, по которой государственная организация решила доставить и продемонстрировать танк такого размера и другое оборудование на выставке IDEX в Абу-Даби, в частности, по его словам, было желание "продемонстрировать всему миру эффективность и мощь российской военной техники и подходы наших экспертов".

На последней выставке IDEX, которая состоялась в начале 2023 года, всего через несколько месяцев после начала спецоперации на Украине, российские компании не были включены в список официальных участников выставки. Вместо этого они собрались в павильоне на открытом воздухе, который оказался всего в нескольких метрах от палатки армии США. В этом году на выставке IDEX также присутствовали несколько украинских оборонных компаний, причем все они находились в нескольких шагах от российских фирм.

Такова природа международных оборонных выставок в целом, но возвращение российских компаний на IDEX в этом году совпало с тем, что страны Персидского залива также играют ключевую нейтральную дипломатическую роль на мировой арене. Пока шла IDEX, в Саудовской Аравии проходили переговоры между США и Россией о судьбе конфликта в Украине, а Объединенные Арабские Эмираты принимали президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru).

На другом российском стенде концерна "Калашников" был представлен боеприпас "Куб-10Е", расположенный рядом с системой ПВО "Панцирь-СМД-Э" холдинга "Высокоточные комплексы", которая сама по себе располагалась рядом с другими пусковыми установками. Группа компаний "Беспилотные системы" продемонстрировала свой "испытанный в боевых условиях" беспилотный летательный аппарат Supercam S350 с возможностями вертикального взлета и посадки.

Другая российская фирма, Уральский завод гражданской авиации, представила на международном рынке экспортную версию того, что она также назвала "испытанным в боевых условиях" беспилотником "Форпост", говорится в заявлении фирмы.

То, что так много российских фирм приняли участие в выставке IDEX, неудивительно, поскольку на страны Ближнего Востока и Африки приходится почти половина заказов "Рособоронэкспорта", говорится в сообщении ТАСС.