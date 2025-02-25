Эксперты оценили согласие Путина обсуждать с США паритетное сокращение расходов на оборону

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Готовность Путина обсуждать предложение Трампа о сокращении оборонных расходов обеих стран на 50% не приведёт к разоружению ВС РФ, считают опрошенные Pravda.Ru эксперты.

Фото: tecnodefesa.com.br by Tecnologia e Defesa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ракета Storm Shadow

Путин согласен рассматривать на паритетных началах с США сокращение расходов на оборону

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину оценил предложение президента США Дональда Трампа о сокращении оборонных бюджетов вдвое Россией, Китаем и США.

Путин предположил, что расходы РФ были подсчитаны британцами по паритету покупательной способности. Тогда если "сложить российские и китайские расходы", то примерно совместно они выходят на 968 млрд долларов оборонного бюджета США, сказал президент. Он предупредил, что эти расчёты надо проверять, но "мы могли бы договориться с Соединёнными Штатами, мы не против".

"Мне кажется, что идея хорошая: Соединённые Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и готовы к дискуссиям на этот счёт", — сказал Путин.

Дьявол кроется в деталях

По словам политического обозревателя, историка Семёна Бойкова, любая мирная инициатива сама по себе — это правильный шаг, тем более "если с США у нас завязывается некий политический диалог".

Однако, по словам эксперта, военный потенциал США "физически гораздо мощнее российского", и поэтому России "нужно осторожно вести диалог, учитывая этот фактор". Семён Бойков уверен, что российское руководство это делает, в том числе в рамках возможных переговоров по СНВ, хотя и здесь Трамп хотел бы подключить Китай.

"Предложение хорошее, но результат не должен нас разоружить, чтобы мы не остались без гарантий для безопасности, для нас это не выход из ситуации. Дьявол всегда кроется в деталях", — сказал Семён Бойков в интервью Pravda.Ru.

США должны сделать первый шаг

Со своей стороны, политолог, член СПЧ при президенте России Александр Ионов отметил, что надо воспринимать эти предложения как обмен мнениями, декларирование интересов с обеих сторон, в ходе чего намечается повестка переговоров о новой мировой системе безопасности. И она будет учитывать также декларации таких игроков, как Китай и страны НАТО в Европе. Например, в ЕС и Великобритании обсуждаются прямо обратные подходы — это увеличение военного оборонного бюджета.

"После Мюнхенской конференции пребывают в полной прострации, и как мы видим, не особо-то и желают сокращать свои наступательные стратегические и иные вооружения", — сказал Александр Ионов.

По его мнению, у Трампа есть всего четыре года для того, чтобы переубедить европейцев, и за это время "вряд ли он сможет этот процесс наладить в том темпе, который хочет его администрация".

Эксперт уверен, что нужно начать диалог с договоров*, из которых США вышли, а потом уже вернуться к диалогу о сокращении военных бюджетов.

"Если Трамп действительно заинтересован в деэскалации, демилитаризации, он должен сделать первые шаги, в частности связанные с сокращением численности военного контингента на американских военных базах в Европейском союзе", — сказал Александр Ионов в интервью Pravda.Ru.

*- В 2003 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке прекратили действие заключённого с СССР Договора о противоракетной обороне. В 2019 году приняли решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В 2020 году Вашингтон в одностороннем порядке разорвал Договор по открытому небу (ДОН), а в дальнейшем постоянно нарушал положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В связи с этим президент России Владимир Путин в 2023 году объявил о приостановке его действия.

В 2000-х годах Соединённые Штаты отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Уточнения

Военный бюджет Бюджет военный или оборонный бюджет — величина государственных расходов, предназначенная для поддержания и обновления вооруженных сил государства.Согласно Стокгольмскому институту исследования проблем мира военные расходы в мире за 2011 год составили 1,74 трлн долларов США. (около 2,5% мирового ВВП).

