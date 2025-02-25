Что будет, если Германия передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus

4:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вполне возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц давно хотел поставить Вооружённым силам Украины дальнобойные тактические малозаметные ракеты Taurus.

Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

Скорее всего, уже совсем скоро KEPD 350 Taurus в разных модификациях появится в распоряжении Украины.

Чем технически отличаются Taurus от применяемых Киевом ракет Storm Shadow/SCALP

Пока ещё неясно, какие модификации ракет передадут армии Украины. В Германии заявляли, что ВСУ следует передать ограниченные по дальности ракеты. По официальным данным — они будут использоваться якобы лишь для оборонительных действий.

Данное вооружение представлено не только боевой частью MEPHISTO. Она аналогична боевой части Storm Shadow — BROACH. Предназначен этот вариант для ударов по заглублённым железобетонным бункерам.

Также ФРГ может поставить варианты Taurus-M и Taurus-HPM. Первый вариант имеет кассетные боевые части с самоприцеливающимися элементами. Они могут уничтожать как неподвижную бронированную технику, так и находящуюся в движении. Работают они даже в трудных метеоусловиях. Несут Taurus-M боевые элементы и для ударов по местам скопления личного состава и сосредоточения техники. Также они могут оснащаться бетонобойным боевым снаряжением — такие боевые части применяют для поражения взлётно-посадочных полос аэродромов, переправ через водоемы и т. п.

Второй вариант ещё мощнее. Taurus-HPM имеет высокочастотную электромагнитную боевую часть, способную вывести из строя системы радиотехнический разведки и радиолокационные средства. Также они бьют по терминалам радионавигации тактической связи и терминалам обмена данными. Кроме этого, эти ракеты вблизи городов и посёлков, скорее всего, уничтожат телекоммуникационные системы, а для их восстановления может потребоваться не менее двух-трёх недель.

Нейтрализация и уничтожение

Основная задача зенитно-ракетных войск России и экипажей самолётов Су-30СМ2 и Су-35С — своевременное обнаружение немецких ракет и их перехват ещё до момента выхода на ударную дистанцию, где электромагнитная боевая часть может представлять угрозу, пишет "Военная хроника". У ракет "Таурус" весьма низковысотный профиль полёта, а значит, для эффективной работы наших систем ПРО и пилотов ВКС РФ нужно будет задействовать радары на универсальных вышках, плюс самолёты-"летающий радары" — А-50У.

О чём речь

TAURUS KEPD 350 (аббревиатура от German Air-to-Surface Missile Tactical Unmanned Aircraft for Operational Reconnaissance Utility System и Swedish Kinetically Enhanced Penetration Dispenser) — это высокоточная крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная совместно немецкими и шведскими компаниями. Она предназначена для поражения важных наземных целей с большого расстояния и высокой точностью.

Основные характеристики

Длина: около 5,1 метра.

Размах крыльев: 2,1 метра.

Масса: около 1360 кг (полная масса после заправки).

Боевая часть: масса — около 480 кг.

Максимальная дальность полёта: до 500 км.

Скорость полёта: варьируется, но обычно составляет около 0,6-0,9 Маха.

Особенности

Универсальность запуска — ракета может быть запущена с различных платформ, включая самолёты (например, Panavia Tornado, Saab JAS 39 Gripen), наземные комплексы и корабли. Система наведения включает в себя использование GPS, инфракрасных датчиков и других технологий для точного наведения на цель.

Вывод

Ракета Taurus KEPD 350 используется для выполнения задач, требующих высокоточного поражения целей на значительном расстоянии, при этом минимизируя риск для запускающей стороны. Она применяется для ударов по стратегически важным объектам, таким как командные пункты, аэродромы, склады и другие укреплённые сооружения.

Уточнения

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG.



Taurus — немецкая крылатая ракета