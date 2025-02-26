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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: враг атакует черноморское побережье и Крым, ВСУ хотят отступить из Курской области

4:23
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Представляем сводку на среду, 26 февраля.

Курская область

Армия России продолжает освобождать территорию РФ.

Мотострелки группировки войск "Север" сломили сопротивление "элитного" десанта ВСУ и освободили посёлки Погребки и Орловка. Русские штурмовики продвинулись на юг и в окрестном лесном массиве.

Десантники ВС РФ также освободили Лебедевку и Новую Сорочину. Несмотря на сопротивление ССО и пограничников Украины, подразделения ВДВ "Севера" выбили противника из нескольких опорников и продвинулись в восточном направлении.

Морпехи "северян" продолжают вести бои в окрестностях Куриловки. За сутки морские пехотинцы продвинулись на 550 м. Враг, несмотря на огромные потери, пытается остановить движение ВС РФ — на всём фронте действуют заградотряды ВСУ.

Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области — более 4250 м.

Российская армия перешла тут в полное наступление. Трасса Суджа — Юнаковка полностью под контролем армии России. Судя по движению ВСУ, ротация вызывает у врага серьёзные проблемы. Скорее всего, националисты будут выводить остатки гарнизона. Но не совсем понятно как — легче сдаться.

Донбасс

Ликвидация крупного кармана армии Украины под Великой Новосёлкой. "Шторма" 5-й армии группировки "Восток" продвинулись по фронту, вытеснив ВСУ из кармана в 12 кв. км.

На освобождённых территориях взяты под контроль блиндажные цепи у оврага Крутой. Бандеровцы удерживают часть высот южнее Бурлацкого. Ожидается его штурм, а также штурм Привольного, который ВСУ используют как огневую позицию для гаубиц M777 и САУ Paladin.

Штурмовые группы армии РФ поддерживаются самолётами Су-34НВО, наносящими удары по тылам. В селе Комар уничтожены пункт связи 117-й бригады, позиции артиллерии и склад БК, снабжавший ВСУ в Константинополе, Весёлом и Днепроэнергии. По мнению украинской разведки, бойцы РФ двигаются к Комару, чтобы зайти в тыл ВСУ у села Богатырь.

Террористические удары Киева

Враг атакует черноморское побережье. Около 10 взрывов прогремели в Анапе, системы ПВО сбивают беспилотники ВСУ.

В аэропорту Сочи из-за БПЛА ввели план "Ковёр". Временные ограничения на прием и выпуск самолётов действует с ночи. Также вечером противник атаковал Крым. Сбиты четыре БПЛА над Чёрным морем на большом расстоянии от берега. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Судя по всему, сегодня отбита одна из наиболее масштабных атак дронов ВСУ за последнее время — 128 штук. Если на Украине появятся миротворцы, таких атак через полгода будет по 500-700 беспилотников за раз.

Украина — США

Киев якобы согласовал сделку с Вашингтоном по природным ресурсам. Об этом пишет Financial Times.

Зеленский поедет в США уже в ближайшие недели для подписания договора. Банковая надеется, что сделка по совместной разработке ресурсов улучшит отношения с Трампом, который отказался от требований на $500 млрд потенциального дохода. Но соглашение не содержит никаких гарантий безопасности.

А между тем, Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт как можно быстрее, сказал вице-президент Джей-Ди Вэнс.

Он в Мюнхене встречался с Зеленским и "пытался настойчиво намекнуть на необходимость скорейшего завершения конфликта, но тот так и не уловил сигнал".

А госсекретарь Марк Рубио заявил, что Киев не согласился на переговоры.

"К сожалению, они хотели двигаться вперёд по-своему", — сказал он.

«Отважные» массово уничтожают пехоту и НАТОвскую технику, наступая на Покровск
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сочи анапа курская область
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