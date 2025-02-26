Франция может отправить в Германию истребители Rafale с ядерным вооружением

3:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Франция рассматривает возможность отправки в Германию истребителей Rafale с ядерным вооружением, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О неопределенном будущем европейского ядерного потенциала авторы рассказывают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: Indian Air Force is licensed under Government Open Data License - India (GODL) Истребители Rafale

Французское правительство рассматривает варианты размещения в Германии истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, на фоне опасений относительно будущего гарантий безопасности, предоставляемых Соединенными Штатами Европе.

Как сообщает британская пресса со ссылкой на неназванного французского чиновника, целью развертывания будет "послать решительный сигнал России". Военно-воздушные силы Германии в настоящее время обладают потенциалом нанесения ядерного удара в связи с действующим соглашением о совместном использовании ядерного оружия с Соединенными Штатами, а американские ядерные бомбы B61 хранятся на авиабазе Рамштайн и предназначены для доставки местным силам для оснащения истребителей "Торнадо" в случае конфликта.

Ожидается, что немецкие "Торнадо", оснащенные ядерным оружием, будут заменены истребителями F-35 ближе к концу десятилетия. Поскольку Соединенные Штаты практически не дали понять, что они намерены выйти из своих соглашений о совместном использовании ядерного оружия, ожидается, что потребность в размещении французских ядерных сил в Германии останется ограниченной.

1 июня 2024 года Королевские военно-воздушные силы Нидерландов стали первым иностранным оператором F-35A, который оснастил свои F-35A ядерными боеголовками B61, что было подтверждено только за три месяца до этого, 9 марта, на F-35 ВВС США. Ожидается, что значительно более совершенная авионика и малозаметные характеристики F-35 продолжат революционизировать возможности нанесения ядерных ударов американскими партнерами по совместному использованию ядерного оружия, включая Италию, Бельгию, Германию и Турцию, и оставят далеко позади возможности Rafale в качестве системы доставки ядерного оружия.

Тем не менее, если Соединенные Штаты выйдут из своих соглашений о совместном использовании ядерного оружия, европейским государствам может быть трудно оснастить F-35 ядерным оружием, поскольку у этих стран нет возможности модифицировать самолет для перевозки неамериканского ядерного оружия — возможности, которые в настоящее время сохраняются только у Израиля. На фоне растущих призывов к созданию к 2024 году собственного европейского наступательного ядерного потенциала ядерные силы континента находятся в затруднительном положении между зависимостью от современных американских истребителей и боеголовок и опорой на гораздо менее мощный ядерный "зонтик" Франции.