Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Франция может отправить в Германию истребители Rafale с ядерным вооружением

3:13
Силовые структуры » Военные новости

Франция рассматривает возможность отправки в Германию истребителей Rafale с ядерным вооружением, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О неопределенном будущем европейского ядерного потенциала авторы рассказывают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Истребители Rafale
Фото: Indian Air Force is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
Истребители Rafale

Французское правительство рассматривает варианты размещения в Германии истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, на фоне опасений относительно будущего гарантий безопасности, предоставляемых Соединенными Штатами Европе.

Как сообщает британская пресса со ссылкой на неназванного французского чиновника, целью развертывания будет "послать решительный сигнал России". Военно-воздушные силы Германии в настоящее время обладают потенциалом нанесения ядерного удара в связи с действующим соглашением о совместном использовании ядерного оружия с Соединенными Штатами, а американские ядерные бомбы B61 хранятся на авиабазе Рамштайн и предназначены для доставки местным силам для оснащения истребителей "Торнадо" в случае конфликта.

Ожидается, что немецкие "Торнадо", оснащенные ядерным оружием, будут заменены истребителями F-35 ближе к концу десятилетия. Поскольку Соединенные Штаты практически не дали понять, что они намерены выйти из своих соглашений о совместном использовании ядерного оружия, ожидается, что потребность в размещении французских ядерных сил в Германии останется ограниченной.

1 июня 2024 года Королевские военно-воздушные силы Нидерландов стали первым иностранным оператором F-35A, который оснастил свои F-35A ядерными боеголовками B61, что было подтверждено только за три месяца до этого, 9 марта, на F-35 ВВС США. Ожидается, что значительно более совершенная авионика и малозаметные характеристики F-35 продолжат революционизировать возможности нанесения ядерных ударов американскими партнерами по совместному использованию ядерного оружия, включая Италию, Бельгию, Германию и Турцию, и оставят далеко позади возможности Rafale в качестве системы доставки ядерного оружия.

Тем не менее, если Соединенные Штаты выйдут из своих соглашений о совместном использовании ядерного оружия, европейским государствам может быть трудно оснастить F-35 ядерным оружием, поскольку у этих стран нет возможности модифицировать самолет для перевозки неамериканского ядерного оружия — возможности, которые в настоящее время сохраняются только у Израиля. На фоне растущих призывов к созданию к 2024 году собственного европейского наступательного ядерного потенциала ядерные силы континента находятся в затруднительном положении между зависимостью от современных американских истребителей и боеголовок и опорой на гораздо менее мощный ядерный "зонтик" Франции.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы франция германия евросоюз дональд трамп ядерное оружие
Обсудить
Новости Все >
Месси начал душить тренера: футболиста оштрафовали за неспортивное поведение
Россия и Ирак: Пять подписанных соглашений и планы на десятилетие
Параллельная вселенная существует! Ученые нашли доказательство
Один фрукт в день изменит вашу жизнь! Этот продукт станет союзником в борьбе с депрессией
Это необычное растение содержит в 4 раза больше витамина С, чем лимон — и вы можете вырастить его в своём саду
Молоко и сыр: как они влияют на кишечные бактерии — результаты исследования удивили учёных
Устали нервничать и быть в напряжении? Эти 3 простых шага помогут справиться со стрессом
Этот юный грек стал новым великим талантом европейского футбола: кто такой 16-летний Каретсас?
Модные детали, которые вы могли пропустить на Миланской Неделе моды
Один спортивный бренд — 10 ограблений! Как воры удивили американцев?
Сейчас читают
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Садоводство, цветоводство
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт Аудио 
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Авто
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска Аудио 
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Последние материалы
Один спортивный бренд — 10 ограблений! Как воры удивили американцев?
Спокойной ночи, голод! 5 перекусов, которые не испортят сон и фигуру
Трамп заявил, что введет пошлины на товары из ЕС
Рубль укрепит позиции: эксперты дали прогноз на 2025 год
Американцы остались без важного продукта в меню: до чего довёл грипп в США?
6 мифов о зубах: правда ли, что сладкое вредно, а электрическая щетка чистит лучше
Шотландия против котов на свободе: как домашние питомцы могут потерять свои права
Идеальные цвета для кухни: 15 оттенков, которые дополнят белые шкафы
После 55 лет почувствуете себя на 25 лет моложе и подкачаетесь: 5 преимуществ бодибилдинга
Китайские инженеры создали самый быстрый электропоезд мира — встречайте CR450AF
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.