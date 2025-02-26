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Любовь Степушова

Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы

4:28
Силовые структуры » Военные новости

Положение ВСУ в Курской области резко осложнилось со взятием под контроль ВС РФ дороги Суджа — Юнакивка — Сумы. Зеленский отдал приказ продержаться до его визита к Трампу.

Карта наступления ВС РФ в Курской области
Фото: Яндекс карты by Pravda.Ru
Карта наступления ВС РФ в Курской области

ВС РФ начали освобождать север Суджанского района

Минобороны РФ сообщило об освобождении сёл Погребки и Орловка на севере оккупированного Суджанского района. Военные блогеры сообщают, что идёт наступление от этих деревень в направлении населённого пункта Малая Локня. В районе деревень Новая Сорочина и Старая Сорочина РФ провели несколько успешных атак, но пока не закрепились. Также скоро будет заявлено об освобождении Лебедевки к востоку от Свердликова.

Помимо успешных действий на юго-западе Суджанского района, поступают оперативные данные о возврате Куриловки под российский контроль и прорыве в первые дома Махновки на юго-востоке. Это означает, что формируется обхват Суджи с юга.

Общее продвижение ВС РФ в Курской области за вчерашний день составило свыше 4250 метров, уничтожена 31 единица вражеской бронетанковой техники, сообщает минобороны.

Трасса снабжения ВСУ Суджа — Сумы контролируется ВС РФ

Ключевым этапом наступления стало освобождение две недели назад Свердликова, а затем и выдвижение российской армии в Сумскую область к селу Новенькому. Это позволило придвинуть расчёты FPV-дронов на расстояние менее пяти километров к основной трассе снабжения H-07 от Суджи до Сум через Юнаковку. Данные объективного контроля показывают, что эта дорога на данный момент загружена уничтоженной техникой ВСУ, которую уже никто не эвакуирует. Оставшиеся две просёлочные дороги не способны обеспечить снабжение оккупантов в Курской области. Поэтому в данный момент ситуация для ВСУ перешла в режим "дороги смерти": каждая поездка в Курскую область и обратно сопряжена с огромным риском.

Опыт СВО показывает, что от создания такого "бутылочного горлышка" до ликвидации полуокружённой группировки в среднем уходит два-три месяца. Однако у Генштаба ВС РФ есть значительные резервы, пока не задействованные.

Украинские инсайдеры настроены на самое плохое, якобы Андрей Ермак потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского удержать территории Курской области любой ценой до поездки Зеленского в США для подписания кабального договора по ресурсам. А она намечена на текущую пятницу, 28 февраля.

"ВСУ переживают серьёзный кризис, и если мы потеряем контроль над российскими территориями до начала переговорного процесса (с Трампом), то это будет означать поражение Украины", — сокрушаются украинцы.

Кризис ВСУ развивается ещё на трёх направлениях

Также украинские источники указывают на значительное продвижение ВС РФ на трёх ключевых участках.

  1. На север и северо-запад от Великой Новосёлки на Бурлацкое и Скудное с угрозой ударить налево в тыл на Орехов и направо в районе Андреевки под Курахово, чтобы прорваться к границе ДНР с Днепропетровской областью.
  2. На участке Купянск — Красный Лиман, расширяя фронт на западном берегу реки Оскол у Двуречной. Харьков стал прифронтовым городом. 75% бизнеса покинули город и область. Остались лишь предприятия ВПК.
  3. У Белогоровки. После её взятия под угрозой окружение оказалась группировка ВСУ в Северске. Северск долгое время был "бельмом на глазу" у России в северной части Донбасса, но ситуация там наконец-то начинает серьёзно меняться.

Заканчивается и битва за город Часов Яр, прикрывающий промышленную Константиновку и гарнизон ВСУ в ней. По данным украинских источников, фактически потеряны почти все основные "опорники", способствовавшие долгосрочной обороне. После освобождения Часова Яра открывается дорога на север ДНР — Константиновку, Славянск, Краматорск.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. С 7 августа введён режим ЧП, большая часть населения покинула населённый пункт. 14 августа 2024 года Суджа была оккупирована Вооружёнными силами Украины. Население — 4941 чел. (2024).

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы северск купянск часов яр курская область
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