Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ

Появилось видео, как наземный беспилотный аппарат "Тарик" армии России с зарядами от реактивного пехотного огнемёта "Шмель" разносит украинский опорный пункт.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности Шмель-М - МАКС-2009 01

Этот же дрон ранее был замечен с постановщиком дымов.

Стреляющие и ездящие дроны уже были, летающих беспилотников тоже немало, теперь настала пора роботов-постановщиков дымовых завес, отмечали тогда авторы ролика.

О чём речь

Наземный дрон "Тарик" — это разработка российских инженеров, представляющая собой безэкипажную наземную платформу, предназначенную для выполнения широкого спектра задач в различных условиях.

Основная информация о нём.

Назначение

Штурмовые операции: "Тарик" может использоваться для штурма укреплённых позиций противника, огневой поддержки и разведки.

Транспортировка грузов: дрон способен перевозить боеприпасы, снаряжение и другие грузы в труднодоступные районы.

Разведка и наблюдение: "Тарик" оснащён камерами и сенсорами для ведения разведки и наблюдения за местностью.

Особенности

Высокая проходимость: дрон обладает высокой проходимостью, что позволяет ему передвигаться по пересеченной местности.

Дистанционное управление: "Тарик" управляется дистанционно, что позволяет оператору находиться в безопасном месте.

Модульная конструкция: беспилотник имеет модульную конструкцию, что позволяет устанавливать различное оборудование в зависимости от задачи.

Вооружение: на дрон устанавливаются заряды от РПО "Шмель".

Применение

"Тарик" уже применяется в зоне проведения специальной военной операции. Данные дроны состоят на вооружении нескольких штурмовых подразделений российской армии.

"Тарик" представляет собой перспективную разработку, которая может значительно повысить эффективность выполнения различных задач в условиях современного боя.

РПО "Шмель"

РПО "Шмель" — это реактивный пехотный огнемёт, разработанный в СССР и принятый на вооружение в 1988 году. Он предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники, а также для уничтожения живой силы противника.

Основные характеристики РПО "Шмель".

Типы выстрелов:

РПО-А: термобарический заряд.

РПО-З: зажигательный заряд.

РПО-Д: дымовой заряд.

Калибр: 93 мм.

Длина: 920 мм.

Масса: 11 кг.

Дальность стрельбы:

Максимальная: 1000 метров.

Прицельная: 600 метров.

Дальность прямого выстрела по цели высотой 3 м, м: 200

Площадь поражения:

В помещении: до 80 кв. м.

На открытой местности: до кв. 50 м.

Особенности

РПО "Шмель" является оружием одноразового применения.

Он обладает высокой огневой мощью и эффективностью.

Огнемёт не требует специальной подготовки.

РПО-Д (дымовой) предназначен для создания дымовых завес, ослепляющих расчеты огневых средств, и непереносимых для живой силы условий в различного рода укрытиях.

"Шмель" — это мощное штурмовое оружие пехоты, которое может эффективно применяться в различных боевых ситуациях.

Вывод

За время специальной военной операции уже было много образцов вспомогательной управляемой дистанционно техники. При грамотном подходе со временем данный вид вооружения, безусловно, эволюционирует в автономный и независимый от человека род войск. И за три года спецоперации уже становится понятно, что этот процесс необратим.

Дрон "Тарик" армии России с зарядами от РПО "Шмель" разносит украинский опорник