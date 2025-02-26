Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ

Появилось видео, как наземный беспилотный аппарат "Тарик" армии России с зарядами от реактивного пехотного огнемёта "Шмель" разносит украинский опорный пункт.
Этот же дрон ранее был замечен с постановщиком дымов.
Стреляющие и ездящие дроны уже были, летающих беспилотников тоже немало, теперь настала пора роботов-постановщиков дымовых завес, отмечали тогда авторы ролика.
Наземный дрон "Тарик" — это разработка российских инженеров, представляющая собой безэкипажную наземную платформу, предназначенную для выполнения широкого спектра задач в различных условиях.
Основная информация о нём.
"Тарик" уже применяется в зоне проведения специальной военной операции. Данные дроны состоят на вооружении нескольких штурмовых подразделений российской армии.
"Тарик" представляет собой перспективную разработку, которая может значительно повысить эффективность выполнения различных задач в условиях современного боя.
РПО "Шмель" — это реактивный пехотный огнемёт, разработанный в СССР и принятый на вооружение в 1988 году. Он предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники, а также для уничтожения живой силы противника.
Основные характеристики РПО "Шмель".
Типы выстрелов:
Калибр: 93 мм.
Длина: 920 мм.
Масса: 11 кг.
Дальность стрельбы:
Площадь поражения:
РПО "Шмель" является оружием одноразового применения.
Он обладает высокой огневой мощью и эффективностью.
Огнемёт не требует специальной подготовки.
РПО-Д (дымовой) предназначен для создания дымовых завес, ослепляющих расчеты огневых средств, и непереносимых для живой силы условий в различного рода укрытиях.
"Шмель" — это мощное штурмовое оружие пехоты, которое может эффективно применяться в различных боевых ситуациях.
За время специальной военной операции уже было много образцов вспомогательной управляемой дистанционно техники. При грамотном подходе со временем данный вид вооружения, безусловно, эволюционирует в автономный и независимый от человека род войск. И за три года спецоперации уже становится понятно, что этот процесс необратим.
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