Сводка с фронта: ВС РФ заходят в Днепропетровскую область, Украина может окончательно забыть о НАТО

Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку на четверг, 27 февраля.

Курско-Сумское направление

В Сумской области ракетчики армии России уничтожили дивизион С-300 ВСУ. В окрестностях посёлка Новгородское российская разведка вскрыла, а ракетчики при помощи ракеты "Искандер" уничтожили дивизион С-300 врага.

Уничтожены пусковая установка ЗРК С-300ПС, а также многоканальная станция наведения ракет, автомобильная техника и более 20 человек личного состава националистов.

В Курской области ГВ "Север" продолжает вести бои в Лебедевке и окрестных лесопосадках. Десант ВС РФ смог выбить противника из нескольких опорников и продвинулся на восток. "Бесстрашные" также выбили неонацистов из большей части Никольского — враг продолжает оказывать точечное сопротивление на южных окраинах населённика.

Кроме успешных действий на юго-западной части Суджанского района, поступают оперативные данные о возврате н. п. Куриловка под контроль армии РФ и прорыве русских воинов в первые дома села Махновка. Тут бандеровцы провели две контратаки. Успеха не имели — в результате огневого поражения уничтожены все штурмовики противника.

Общее продвижение "Севера" в Курской области — более 6700 м.

Эксперты дают осторожный прогноз — армия Украины в ближайшее время заканчивает укрепление опорников в Сумщине, минирует основные дороги и начинает вывод солдат. Потери в людях и технике каждый день у них запредельные.

Донбасс

По оперативным данным 79-я бригада ВСУ в составе батальона вышла из н. п. Константинополь под давлением ВС РФ и рассредоточилась по опорным пунктам в направлении сёл Богатырь и Разлив. Это крах организованной обороны бандеровцев в Константинополе. Сейчас в посёлке остались разрозненные группы смертников из ТрО.

Группировка "Отважных" начинает штурм Преображенки, приближаясь к Днепропетровской области. Воины 90-й гвардейской дивизии ГВ "Центр" после зачистки села Запорожье охватили соседнюю Преображенку, расположенную на границе Днепропетровской области и ДНР.

"На Покровском направлении русские продвинулись южнее н. п. Надеевка вдоль лесополосы на глубину до 600 метров. Бои идут в районе Удачного, Успеновки, Преображенки и Андреевки", — признали украинские порталы.

В ходе наступления российская армия всё ближе подходит к Новопавловке на границе Днепропетровской области.

Трамп — Украине

Дональд Трамп опять сделал ряд весьма сильных заявлений. Во-первых, он отметил, что Украина может окончательно забыть о НАТО, поскольку конфликт начался как раз из-за этого вопроса.

Также по его словам, Киев не получит гарантий безопасности от Вашингтона.

"Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх того, что есть", — заявил глава США, подчеркнув, что это будет поручено Европе.

Он также сказал, что Владимир Путин очень умный политический деятель. Белый дом уверен, что сделка по Украине всё же будет заключена, но надеется, что Москве также придется пойти на уступки.

Штаты готовы пойти на отмену антироссийских санкций, но только после заключения мира, подытожил Трамп.

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