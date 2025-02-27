Какие риски для России создадут европейские миротворцы на Украине

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Дональд Трамп накануне сказал, что Белый дом поддерживает инициативы Лондона и Парижа о размещении миротворцев на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center. 1994, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Британские солдаты

Короче говоря, он дал понять, что война продолжается дальше.

Лукавство Европы

Однако также вчера глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что Россия не согласна на ввод на Украину иностранных войск.

"Мы никаких вариантов не рассматриваем. Не знаю, что там Макрон говорил, он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне", — сказал министр РФ, подчеркнув, что Трамп ранее отмечал, что решение о миротворческих силах возможно лишь с согласия обеих сторон.

По словам Лаврова, Москву об этом никто не спрашивал, а навязываемый Францией и Великобританией подход направлен на эскалацию конфликта.

Макрон настаивал на остановке военных действий и вводе миротворцев, а затем только предложил "разговаривать".

"Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая направлена на достижение единственной цели — снова накачать Украину оружием", — ответил Лавров.

И если ранее ЕС объявлял о намерении победить Россию на поле боя, то теперь в Европе говорят, что необходимо "добиться перемирия, которое не будет выглядеть капитуляцией".

"Разговоры о каких-то миротворцах — это всё пустое. Нам главное уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворцев", — подытожил Лавров.

Риски и опасения РФ

Позиция России по данному вопросу была озвучена и ранее, но американцы хотят этого, прежде всего, чтобы выйти из конфликта. Их желание переложить ответственность на Европу и НАТО, а отнюдь не прекратить войну. Это выглядит прагматично, но для РФ только усложнит ситуацию.

И не зря размещение миротворцев вызывает серьёзные возражения со стороны Кремля. Рассмотрим риски.

Угроза эскалации.

Размещение европейских миротворцев приведёт к обострению, особенно если втянутой окажется НАТО. Запад не сможет обеспечить политическое урегулирование и прекращение огня, и с высокой долей вероятности солдаты НАТО будут использоваться либо для подготовки неонацистов, либо для ведения боевых действий.

"Гаранты" обмана.

Так называемые миротворцы, скорее всего, будут использовать не для нейтралитета, а для поддержки ВСУ. Это было и во время "Минска-1", и во время "Минска-2". Учитывая, что исполнять это решение будут Британия и Франция, обман гарантирован.

Риск внешнего вмешательства.

К бабке не ходи, что "миротворческая миссия" будет инструментом влияния на внутренние дела Киева. Со временем она обязательно покажет свои русофобские ростки.

Исторический опыт.

Примеры многих конфликтов показали, что введение миротворческих сил зачастую приводит к их долгому присутствию без реальных результатов. Это создаст замороженный конфликт, который, опять же, в будущем будет использоваться против России, пишет "Военная хроника".

Ловушка?

США продавливают миротворцев по двум причинам: желают снизить собственную вовлечённость, а во-вторых, попытаются сохранить Украину в сегодняшнем виде, дав ей время на подготовку и усиление ВСУ для начала нового конфликта

Выходит, что план, предложенный Трампом, выглядит как ловушка. Всё это создаст серьёзные риски повторения конфликта, но в ещё жёсткой форме.

Правда, если европейские солдаты отправятся на Украину, их не будет защищать пятая статья НАТО, — сказал ранее глава Пентагона Пит Хегсет.

А это значит, что любые "миротворцы" будут законной (и приоритетной) целью для российской армии...

Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением миротворцев на Украине