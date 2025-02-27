Радиоактивный пепел вместо Лондона? Британия моделирует ядерный апокалипсис от Тополя СС-25

4:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Лондон опубликовал карту вероятных разрушений в случае ядерного удара.

Фото: commons.wikimedia.org by Nilfanion, created using Ordnance Survey data, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Карта Лондона

Аналитики предоставили четыре сценария применения межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь СС-25" армии РФ мощностью в 800 килотонн.

При прямом попадании в центр Лондона испарится мгновенно площадь в 3 кв. км. С лица земли исчезнут Сент-Джеймсский дворец, исторический район Вестминстер и "Лондонский глаз" (колесо обозрения, второе по высоте в Европе после московского).

В радиусе 135 кв. км. рухнут здания, начнутся пожары, а в зоне умеренного поражения лондонцы столкнутся с ожогами 3-й степени (чреваты ампутациями). На окраинах города ударная волна выбитыми стеклами ранит оказавшихся у окон.

О чём речь

"Тополь" (РС-12М, по классификации НАТО — SS-25 Sickle) — межконтинентальный баллистический ракетный комплекс мобильного базирования, разработанный в СССР в 1970–1980-х годах. Он стал основой подвижных стратегических ядерных сил России и одним из символов ядерного щита страны.

История создания

После появления в США стратегических мобильных комплексов MX Peacekeeper, в СССР было принято решение разработать собственную мобильную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную скрытно перемещаться и запускаться с различных точек.

Работы начались в 1975 году — целью было создать систему, способную пережить первый удар противника и нанести ответный удар. Испытания "Тополя" стартовали в 1983 году, а на вооружение он поступил в 1988 году.

Основные характеристики

Тип: межконтинентальная баллистическая ракета

Дальность полёта: до 10 500 км

Длина ракеты: 22,7 м

Диаметр: 1,9 м

Стартовая масса: около 45 тонн

Скорость: свыше 7 км/с

Боеголовка: моно-блочная, термоядерная, мощностью 550 кт (в некоторых модификациях — до 1 Мт)

Ступени: трёхступенчатая, твердотопливная

Пусковая установка: мобильный грунтовый комплекс (на шасси МЗКТ-79221)

Время подготовки к запуску: менее 2 минут.

Отличительные особенности РС-12М

Мобильность — ракета размещена на мощной автономной пусковой установке (ПГРК), способной двигаться по обычным дорогам и бездорожью. Высокая живучесть — мобильные комплексы сложно обнаружить и уничтожить в случае войны.

Высокая скорость запуска — система готова к пуску за считанные минуты, что делает её сложной целью для противника.

Высокая точность — "Тополь" обладает высокой точностью поражения целей.

Развитие семейства "Тополь"

РС-12М "Тополь" — базовая модель. РС-12М2 "Тополь-М" — модернизированная версия с улучшенной системой преодоления ПРО. РС-24 "Ярс" — дальнейшее развитие с разделяющейся головной частью (2009).

Факты

"Тополь" стал первой мобильной МБР в мире, принятой на вооружение.

Официально стартовый ресурс ракеты составлял 10 лет, но за счёт модернизации он неоднократно продлевался.

Запуски "Тополей" использовались даже в мирных целях — в качестве носителей экспериментальных аппаратов.

В 1990-е годы один из комплексов был переделан в гражданский носитель "Старт-1", предназначенный для выведения спутников.

Значение "Тополя" для РФ

Комплекс сыграл ключевую роль в обеспечении стратегического ядерного сдерживания в период 1990-х годов. Благодаря своей мобильности он позволил сохранить боеготовность даже в условиях кризиса.

Сегодня "Тополь" уступил место более современным комплексам "Ярс", но его наследие продолжает жить.

Итог

Официальный Лондон после публикации поспешил заверить, что именно для предотвращения таких катастроф существует независимое ядерное сдерживание. Поэтому якобы безопасность союзникам НАТО и гражданам гарантирована. Однако, если все так "надёжно", зачем бритты нагнетают панику?

Ядерный удар по Великобритании (Лондону)