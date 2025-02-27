Лондон опубликовал карту вероятных разрушений в случае ядерного удара.
Аналитики предоставили четыре сценария применения межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь СС-25" армии РФ мощностью в 800 килотонн.
При прямом попадании в центр Лондона испарится мгновенно площадь в 3 кв. км. С лица земли исчезнут Сент-Джеймсский дворец, исторический район Вестминстер и "Лондонский глаз" (колесо обозрения, второе по высоте в Европе после московского).
В радиусе 135 кв. км. рухнут здания, начнутся пожары, а в зоне умеренного поражения лондонцы столкнутся с ожогами 3-й степени (чреваты ампутациями). На окраинах города ударная волна выбитыми стеклами ранит оказавшихся у окон.
"Тополь" (РС-12М, по классификации НАТО — SS-25 Sickle) — межконтинентальный баллистический ракетный комплекс мобильного базирования, разработанный в СССР в 1970–1980-х годах. Он стал основой подвижных стратегических ядерных сил России и одним из символов ядерного щита страны.
После появления в США стратегических мобильных комплексов MX Peacekeeper, в СССР было принято решение разработать собственную мобильную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную скрытно перемещаться и запускаться с различных точек.
Работы начались в 1975 году — целью было создать систему, способную пережить первый удар противника и нанести ответный удар. Испытания "Тополя" стартовали в 1983 году, а на вооружение он поступил в 1988 году.
Мобильность — ракета размещена на мощной автономной пусковой установке (ПГРК), способной двигаться по обычным дорогам и бездорожью. Высокая живучесть — мобильные комплексы сложно обнаружить и уничтожить в случае войны.
Высокая скорость запуска — система готова к пуску за считанные минуты, что делает её сложной целью для противника.
Высокая точность — "Тополь" обладает высокой точностью поражения целей.
Комплекс сыграл ключевую роль в обеспечении стратегического ядерного сдерживания в период 1990-х годов. Благодаря своей мобильности он позволил сохранить боеготовность даже в условиях кризиса.
Сегодня "Тополь" уступил место более современным комплексам "Ярс", но его наследие продолжает жить.
Официальный Лондон после публикации поспешил заверить, что именно для предотвращения таких катастроф существует независимое ядерное сдерживание. Поэтому якобы безопасность союзникам НАТО и гражданам гарантирована. Однако, если все так "надёжно", зачем бритты нагнетают панику?
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.