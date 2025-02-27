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Дмитрий Плотников

Тихое убийство. Как США могут снести Зеленского, не делая этого открыто

Силовые структуры » Военные новости

После вчерашнего отказа бывшего президента Украины Владимира Зеленского признавать долги перед Соединёнными Штатами за поставки оружия, техники и боеприпасов на Украину, его могут начать открыто сливать.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Напомним, накануне он сказал, что не пойдёт даже на "10 центов погашения долга американцам в этой сделке". Он подчеркнул, что в соглашении нет ни 500, ни 350, ни даже 100 млрд долларов долга.

"Это был грант! Если они и дальше будут говорить, что дадут нам денег в кредит — это будет новая реальность", — заявил Зеленский.

Следующее соглашение будет сложнее, и будет иметь ратификацию в Раде, подытожил он.

А сегодня, 27 февраля, прошла информация, что встреча Зеленского и Дональда Трампа может быть сорвана по "неопределённым" причинам.

План "тихого" слива

Однако новая американская администрация из конфликта не может выйти в открытую, а значит, план по "аккуратному сливу", вернее, перекладывание украинского конфликта на европейские плечи, по всей вероятности, будет вводиться поэтапно. Так Вашингтон может сохранить лицо. Данный план можно разделить на несколько этапов, а временные рамки можно определить от шести месяцев до года.

Этап 1.

Подготовительная фаза (первые 30 дней). Она уже запущена — происходит изменение американской риторики. Вашингтон стал говорить о срочном пересмотре стратегии и поиску путей по дипломатическому урегулированию конфликта. Вместе с этим США продвигают кейс, что ЕС должен взять на себя всю ответственность за поддержку киевского режима.

Поэтапно будут усложняться выделения помощи Украине. Начнутся дополнительные проверки, появятся обязательные требования по прозрачности. Затем трамписты могут начать затягивать с поставкой военной техники и БК, ссылаясь на сложности в логистики и перенаправление помощи Тайваню.

Этап 2.

Создание логистических проблем (после 2 месяца). Сокращение поставок БК (ракет для РСЗО "Хаймарс", 155 мм снаряды) начнётся якобы из-за нехватки. При этом само вооружение изыматься не будет. Вашингтон вполне может отложить передачу новых ЗРК и может надавить на Европу, чтобы те передали свои зенитно-ракетные комплексы NASAMS на другие горячие направления (к примеру, на тот же Тайвань).

Далее закончится поставка сухопутной техники. Если Белый дом ограничит поставку запчастей для тяжёлой техники: танков "Леопард", "Абрамс" и БТР "Страйкер", то курское наступление (запланированное Лондоном) сдуется сразу.

Этап 3.

Дестабилизация армии Украины. (Начинается с 4 месяца) Резкое сокращение нахождения в учебке боевиков ВСУ в западных странах, ограничение количества инструкторов, сразу даст о себе знать. Заморозятся программы подготовки лётчиков для истребителей F-16 и других сложных комплексов и систем. Также будет слита компрометирующая информация о коррупции в поставках вооружения, так США усилят давление на Киев со стороны военных Украины.

Этап 4.

Финальный. (С 6 месяца). Начнутся прекращения поставок авиации, бронетехники, дальнобойных ракет. Здесь опять Вашингтон сошлётся на изменившиеся приоритеты в других регионах. Киеву объявят, что дальнейшая поддержка может быть рассмотрена лишь при изменении тактики, (что невозможно в нынешних условиях), пишет "Военная хроника".

Вывод

Этот план даст возможность постепенно снижать поддержку киевской хунты, избегая неконтролируемого хаоса, но приводящего к неизбежному поражению Украины в течение чуть более полугода. Все это даст возможность Белому дому и Трампу избежать репутационных потерь и переключиться на приоритетные задачи. Например, на противостояние с Китайской Народной Республикой…

Дуглас Макгрегор - Срочно Европа и США начали сливать Зеленского
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу киев владимир зеленский
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