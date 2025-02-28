Сводка с фронта: ВС РФ идут на Днепропетровск, Киев в перемирие хочет подготовиться к следующей войне

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представляем сводку на пятницу, 28 февраля.

Курско-Сумское направление

ВС РФ нарастили тут давление и уже держат под огневым контролем главную трассу снабжения армии Украины, для которой ситуация ухудшается каждый день. Главком Сырский в Сумах пытается организовать оборону Курщины в условиях тактического окружения. Командиры ВСУ считают, что надо срочно выходить из мешка, но Киев дал указание удержать позицию любой ценой.

Накануне был очень результативный день. Освобождены населённые пункты: Никольский, Лебедевка, Марьевка, Погребки, Орловка и Новая Сорочина. На рубеже Журавки и Басовки-Новенького наши выбивают националистов, перерезают коридор снабжения и уничтожают вражеские позиции. Противостояние сместилось на северный фланг Старой Сорочины и к развязке Русское Поречное — Льгов — Суджа.

В последнее время много техники врага уничтожается в Сумской области, не доезжая до русской границы. У Марчихиной Буды оператором дрона "северян" был обнаружен украинский танк. По цели отработал "Ланцет". Также тут армия России изолирует группировку ВСУ ударами ракет.

Донбасс

Армия России продвинулась на Красноармейском участке. С востока и юго Успеновки она держит контроль, ВСУ с западной стороны посёлка недавно осуществили накат и закрепились. А вчера бойцы РФ выбили противника ещё с одной улицы. Запад села в серой зоне. В Удачном активны вражеские дроны, сюда враг стянул резервы для противостояния армии РФ, продвигающейся к госгранице.

Русская группировка дозачищает село Запорожье с охватом лесополос и расширением зоны контроля на юг. Участок между сёлами Андреевка и Ясеневое пока под врагом. Надеждинка с запада тоже частично под противником, идёт зачистка и выбиваются оставшиеся группы боевиков.

В районе Котлино армия РФ выбивает врага из опорного пункта западнее, накатывает от Песчаного. Неонацисты при поддержке техники попыталась атаковать у н. н. Зверево, но пехота и танк были уничтожены. В Лысовке огромное количество вражеских дронов.

На Днепропетровском направлении армия РФ продвинулась более чем на 2 км в направлении н. п. Котляровка.

Кейс переговоров

Стремление Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта и сокращению обязательств США перед евросоюзниками приведёт к "разрушению" Европы и НАТО, пишут западные СМИ. Трамп охарактеризовал ЕС как "врага для нанесения им ущерба в торговле". Судя по всему, самые жёсткие меры против стран НАТО ещё впереди.

Также он заявил, что поддерживает 5-ю статью (о коллективной безопасности), но отправка войск из Европы на Украину её не задействует.

"Я не хочу платить миллиарды долларов за бессмысленную войну на Украине", — отметил Трамп.

Трамп сказал, что США не придут на помощь, если РФ атакует британские войска. Ранее он отказал в этом и французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Ранее Лондон и Париж заявляли, что не смогут отправить миротворцев, если не получат от Вашингтона гарантии защиты.

В Киеве свой взгляд на всё это. После начала перемирия Украина должна воспользоваться паузой в несколько лет, чтобы подготовиться к "следующей фазе войны", сказал Иван Тимочко — глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, Киеву надо в сжатый срок провести общую подготовку, расширить беспилотные и ракетные программы.

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